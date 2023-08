Gudenhagen: Erweiterung des Kindergarten wird jetzt genutzt

In Gudenhagen möchte wurde etwas getan, um den steigenden Bedarf an Betreuungsplätzen entgegenzuwirken. Neue Räume an der „Alten Schule“.

Bürgermeister Dr. Christof Bartsch hat die Erweiterung des Kindergartens in Gudenhagen offiziell in Betrieb genommen. Um dem steigenden Bedarf an Betreuungsplätzen gerecht zu werden und die Vereinbarkeit von Familie und Beruf weiter voranzubringen, wurden für den Kindergarten in Gudenhagen am Teilstandort „Alte Schule“ die ehemaligen Klassenräume hergerichtet. Dazu wurden von Oktober 2022 bis Juli 2023 im Obergeschoss sämtliche Räumlichkeiten saniert bzw. umgebaut. Nach dem Umbau stehen jetzt Schlafraum, Wickelraum, neue Toiletten, Personalraum mit Küche, Gemeinschaftsküche mit einer Kochstation für Kinder, Differenzierungsräume sowie ein großer Gruppenraum zur Verfügung.

Barrierefrei ausgestattet

In den Räumlichkeiten wurden daneben Akustikdecken, Trennwände, Bodenbeläge und eine energieeffiziente neue LED Beleuchtung eingebaut. Im Erdgeschoss entstanden eine behindertengerechte Toilette sowie ein zusätzlicher Abstellraum. Der barrierefreie Umbau des Eingangsbereiches wird im Herbst diesen Jahres ausgeführt. Für die Nutzungsänderung des Kindergartens musste unter anderem ein barrierefreies Konzept ausgearbeitet und umgesetzt werden. Innentüren mit integrierten Klemmschutz sowie ein neues Treppengeländer ergänzen die kindgerechte Ausstattung. Für den Brandschutz ist eine Brandmeldeanlage installiert. Zur Vermeidung thermischer Lasten in den Sommermonaten wurde eine außenliegende Sonnenschutzanlage angebracht. Der termingerechte Umbau im laufenden Betrieb konnte gelingen, weil alle Beteiligten sehr kooperativ und rücksichtsvoll zusammengearbeitet haben.

Der größte Teil der Bauaufträge wurde an Briloner Handwerksbetriebe vergeben. Bürgermeister Dr. Bartsch und die Kindergartenleitung Frau Frigger freuen sich mit den Kindern, Eltern und Mitarbeitenden über den erfolgreichen Abschluss der Arbeiten: „Jeder zusätzliche Betreuungsplatz erleichtert Familien, ihren anspruchsvollen Alltag zu meistern. Wir wissen aber auch, wie wichtig die Betreuung der Kinder für ihre altersgerechte Entwicklung ist: sei es zum Erlernen der Sprache oder als Vorbereitung auf die Schule allgemein. Gute Kita-Plätze sind ein wichtiger Baustein für mehr Bildungsgerechtigkeit.“

380.000 Euro sind bereits geflossen

Der Kindergarten Regenbogen ist zudem ein zertifizierter anerkannter Bewegungskindergarten. Nach dem Umbau können nun bis zu 15 U3 Kinder betreut werden. Der Kindergarten verfügt jetzt über eine Mäusegruppe im Alter von 1 bis 2,5 Jahren, eine Igelgruppe im Alter von 3 – 4 Jahren und die Fuchsgruppe im Alter von 5 bis 6 Jahren. Insgesamt wurden in den Umbau bisher rund 380.000,00 Euro investiert. Entsprechende Zuwendung von Bund und Land werden gegenwärtig beantragt. Die Stadt Brilon investiert damit neben den erheblichen Schulbaumitteln erneut eine große Summe in die Ausbildung der Kinder.

