Günter Agethen aus Meerhof bekommt Bundesverdienstkreuz

„Genau so macht das der Sauerländer“, sagt Landrat Dr. Karl Schneider. Günter Agethen ist nicht nur in einem Verein. Er engagiert sich vielfältig, organisiert, macht und tut. Und das sein Leben lang. „Sie scheinen das hervorragend zu machen“, dankte der Landrat dem 81-Jährigen „herzlich, für das großartige Engagement“, das nicht nur den Zusammenhalt im Ort fördere. Aufgrund dieses jahrzehntelangen Engagement, vor allem im kulturellen Bereich, habe er sich auszeichnungswürdige Verdienste erworben, zählte der Landrat dessen vielfältige Engagement auf. Dafür verlieh er ihm das Bundesverdienstkreuz am Bande mit Urkunde, unterschrieben von Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier.

Die vielen Gäste der Feierstunde am Dienstagabend im Festsaal der Alten Schule applaudierten kräftig dazu. Gekommen war auch Ortsbürgermeister Hans-Josef Dülme, Familie, Freunde, Vereinskollegen und Weggefährten von Günter Agethen.

Leidenschaftlicher Musiker

Seit frühester Jungend galt seine besondere Leidenschaft der Musik. So trat er 1952, nicht einmal 14 Jahre alt, als Klarinettist der Musikkapelle Meerhof bei, in der er noch heute auch als Saxophonist und Schlagzeuger aktiv mitspielt. Daneben war er von 1968 bis 1971 Kassierer, von 1971 bis 197 Schriftführer. Danach war er 22 Jahre 1. Vorsitzender. 1976 wurde auf seine Initiative hin erstmals eine Nachwuchsgruppe gegründet.

Altkreis Brilon Ehrenvorsitzender Seit 1957 gehört Günter Agethen als aktives Mitglied dem Schützenverein Meerhof an und ist dessen Ehrenschriftführer. 2000 gab er den Vorsitz der Musikkapelle ab und wurde zum Ehrenvorsitzenden ernannt. 2012 ehrte ihn der Volksmusikerbund NRW mit einer Ehrenurkunde für seine 60-jährige aktive Mitgliedschaft. „Wir sind die Sintfeld-Musikanten“ sangen und spielte seine Musikerkollegen ihm zu Ehren nach der Auszeichnung.

1985 setzte er sich dafür ein, dass die Musikkapelle von der Stadt Marsberg die Erlaubnis erhielt, gemeinsam mit dem MGV Liederkranz Meerhof das Dachgeschoss der Grundschule in Eigenleistung zu einem gemeinsam nutzbaren Probenraum auszubauen. Und er war maßgeblich an der Gründung des Stadtmusikverbandes Marsberg beteiligt, dessen Vorsitz er zehn Jahre innehatte.

Günter Agethen gehört aber auch seit 1961 dem Männergesangverein Liederkranz Meerhof an. Seit 2002 ist er Schriftführer im Vorstand.

Kommunalpolitiker und Wanderer

Landrat Dr. Karl Schneider (links) verleiht Günter Agethen (Mitte) das Bundesverdienstkreuz am Band. Erster Gratulant: Bürgermeister Klaus Hülsenbeck. Foto: Annette Dülme

Aber auch politisch übernahm er Veranwortung. Seit 1969 ist er Mitglied im SPD-Ortsverein Meerhof-Oesdorf, den er mit weiteren fünf Mitgliedern gegründet hat. Von 1984 bis 1992 war er Vorsitzender des Ortsvereins. Von 1979 bis 1984 war er Mitglied im Rat der Stadt Marsberg und von 1984 bis 1989 Sachkundiger Bürger im Bauausschuss. Auch heute ist er noch im Ortsbeirat Meerhof.

Dem Egge-Gebirgs-Verein Meerhof trat Günter Agethen 1978 als aktiver Wanderer bei. Ein Jahr später wurde er zum 2. Geschäftsführer gewählt und übernahm auch die Aufgaben des Schriftführers. 1995 trat er von diesem Amt zurück. 2005 wurde er zum Vorsitzenden des EGV gewählt. Dieses Amt übt er bis heute aus. Daneben organisiert er die Seniorenabteilung, die sich losgelöst von einer Vereinsmitgliedschaft wöchentlich zum geselligen Erfahrungsaustausch trifft.

„Unsere Gesellschaft ist heute mehr denn je auf Menschen angewiesen, die über die tägliche Pflichterfüllung hinaus eigene Interessen zurückstellen, um sich dem Gemeinwohl zu widmen. Die sich engagieren, die sich einsetzen für unsere Gesellschaft, so wie Du es machst“, gratulierte Bürgermeister Klaus Hülsenbeck zur Verleihung des Verdienstkreuzes. „Du hat sie Ehrung verdient. Heute sagt unsere ganze Stadt Marsberg symbolisch Danke.“

Wenn man sich in so vielen Vereinen engagiere, sage das auch etwas über die Vereine aus“, dankte Günter Agethen seinerseits für die Auszeichnung und konnte eine Rührung nicht verbergen. „Wenn meine Familie und besonders meine Frau nicht hinter mir gestanden hätten, hätte ich das alles nicht tun können.“