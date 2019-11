Brilon. Wie viel soll vorsorglich ins Krankenhaus fließen, was in den Forst? Einige Fraktionen fordern im Rat Brilon ein Mehr für beide Stadtbetriebe.

Der Briloner Haushalt ist am Donnerstag im Rat mit einem geplanten Plus von rund 300.000 Euro mit großer Mehrheit aber ohne die Zustimmung der Briloner Bürgerliste (BBL) verabschiedet worden.

Das bedeutet: Wenn sich alles so entwickelt wie geplant, kann die Ausgleichsrücklage noch ein Stück mehr aufgebaut werden. Die Gewerbesteuer-Lage ist mit avisierten 26 Mio. Euro Einnahmen auch 2020 mehr als gut, Brilon ist NRW-weit an 14. Stelle, was die Steuerkraft angeht. Wie und wo gestaltet man da in die Zukunft? Die Stadt investiert, zum Beispiel in Schulen (rund vier Millionen für MINT und PCB-Sanierung), Forst (500.000 Euro) und Krankenhaus (1 Mio. Euro).

Altkreis Brilon Zahlen aus der Planung Erträge laut Oktoberplanung: rund 74,65 Mio. Euro, Aufwendungen: rund 74,49 Mio. Euro. Gegenüber der Einbringung des Haushalts im Oktober steigt der avisierte Überschuss von 120.000 Euro auf 300.000 Euro; Haushaltswirksam wurde der CDU-Vorschlag beschlossen, 5000 Euro mehr ans Tierheim (gesamt 22.500 Euro) zu geben.

Das sei gut, aber man müsse auch Vorsicht walten lassen, denn es gebe Anzeichen, dass das Konjunkturhoch nachlasse, war in allen Haushaltsreden aus den fünf Ratsparteien zu hören. Sie stellten verschiedene Anträge, über die allesamt abgestimmt wurde. Ein großes Anliegen: der Ausbau des Radwege-Netzes.

CDU: Azubi-Wohnheim

„Alle 25 Anträge der CDU sind mehrheitlich durchgegangen“, freute sich Fraktionsvorsitzender Eberhard Fisch. Vor allem zwei ganz neue Vorschläge seien mehrheitlich für gut befunden wurden: ein Konzept für ein Azubi-Wohnheim soll erstellt werden. Und die Planungen für das Bürgerwindrad im Windpark Altenbüren sollen sofort eingestellt werden, Einnahmen aus dem bestehenden Windpark sollten über Ratsentscheidungen z.B. ins Krankenhaus oder in die Kindergärten und Schulen fließen.

BBL: Eigenes Stadtjugendamt

Die Briloner Bürgerliste war Spitzenreiter mit 39 Anträgen, von denen vor allem jene, die sich nicht mit Anliegen der großen Parteien deckten, allerdings abgelehnt wurden. Einmal mehr forderte die BBL, dass die Stadt ein eigenes Jugendamt aufbauen solle, weil sich hier immense Kosten sparen ließen. Abgelehnt.

Weil die Wirtschaftspläne von Krankenhaus und Stadtwerken nicht vorlagen, wollte Reinhard Loos die Entscheidung über den Haushalt auf den 19. Dezember verlegt wissen. Er könne nicht entscheiden, wenn so wichtige Zahlen städtischer Eigenbetriebe nicht vorlägen, so Loos sinngemäß. Sein Antrag wurde mit Hinweis darauf, dass die Verwaltung rechtlich sauber vorgegangen sei, abgelehnt. Die beiden BBL-Vertreter votierten folgerichtig im nächsten Schritt gegen die Haushaltssatzung. Zum Haushaltsplan gab’s eine Gegenstimme und eine Enthaltung.

SPD: „Phänomenale Zahlen“

Die Kommunalwahl naht: Und so fand Michael Kleineberg (SPD) auch nahezu alles „phänomenal“, was in Brilon in den letzten Jahren passiert ist: „Der Haushalt ist deswegen gut, weil er wieder ausgeglichen ist und einen Überschuss ausweist, weil er nicht genehmigt werden muss, weil er Investitionen dort beinhaltet, wo es zukunftsträchtig ist: Schulen, Krankenhaus, Kanal und Straßen, in den Erhalt städtische Substanz. Er verzehrt nicht das Eigenkapital und er ist auch deswegen phänomenal weil 75 Mio. Euro Haushaltsvolumen bei gleichbleibendem Personalbestand bewerkstelligt werden. Das ist auch ein Grund, warum manches nicht erledigt werden kann.“ Insgesamt eine Bilanz, die sich sehen lassen könne, „um die uns viele beneiden“. Dennoch gelte es, wichtige Aufgaben zu erfüllen. „Wir stellen keine Anträge, weil wir überzeugt sind, dass der Haushalt fundiert und zukunftsträchtig geplant ist.“ Einen Wermutstropfen gebe es: Der Kreis profitiere kräftig mit, mehr als 1,5 Mio. Euro mehr als 2019 fielen an, trotz gesenkter Kreisumlage. Dies müsse sich ändern.

Linke: Stipendien für Ärzte

Des Ärztemangels nahm sich Reinhard Prange, die Linke, an. Er forderte, die Verwaltung möge mit der Kassenärztlichen Vereinigung abstimmen, inwieweit zwei Stipendien für ein Hausarztstudium an der Universität Pécs in Ungarn ausgelobt werden könnten. Der Antrag wurde abgewiesen. Dagegen wurde sein Vorschlag, beim geplanten Fahrradparkhaus auch Toiletten zu berücksichtigen, aufgenommen. Und er freue sich, dass sein Antrag von 2019 zum Bürgerwindrad nun über die CDU neu eingebracht und verabschiedet sei, so Prange.

FDP: Mehr fürs Krankenhaus

Einen Betriebskostenzuschuss von 1 Mio. Euro zusätzlich ans Krankenhaus forderte Prof. Alexander Prange (FDP). Es werde weiter Unterstützung brauchen, womöglich auch mehr, als bereits eingeplant. Darum hätte er den Zuschuss gerne schon mit drin. „Ansonsten werden wir es mit späteren Nachträgen lösen müssen.“ Ein Problem beim Forst, so Prange: „Im Grunde gibt es zurzeit keine zukunftsfähige Pflanzen auf dem Markt.“ Vor allem Trockenheit stresse die meisten Pflanzen schnell.