Gute Langlauf-Bedingungen in der Region

Winterberg/Medebach. Reichlich Naturschnee sorgt für gute Bedingungen und auch der Wetterbericht für das Wochenende ist vielversprechend.

Langläufer können sich derzeit rund um Winterberg dank reichlich Naturschnee an guten Bedingungen erfreuen. Über 50 Kilometer Loipen sind in Winterberg gespurt, weitere 30 Kilometer in der Snow World Züschen. Kleinere Abschnitte sind in Neuastenberg/Lenneplätze und Niedersfeld verfügbar.

Auch auf Medebacher Gebiet ist auf über 22 Kilometern nordischer Skisport möglich, ein umfangreiches Angebot gibt es auch im nicht weit entfernten Skilanglaufzentrum Pastorenwiese Wunderthausen auf Wittgensteiner Gebiet. Vielversprechend auch die Wettervorhersage: Am Wochenende soll bei anhaltenden Minusgraden die Sonne scheinen. Eine tagesaktuelle Übersicht über gespurte Loipen bietet die Wintersport-Arena Sauerland auf ihrer Webseite.

Vereine bitten um solidarischen Ticketkauf

Der Verkehrsverein Winterberg bemüht sich trotz der angespannten Corona-Lage, Top-Loipen am Kuhlenberg und am Bremberg herzurichten. Ziel sei es, gerade den Einheimischen und den Nachwuchssportlern in diesen schwierigen Zeiten eine Freizeitaktivität mit Naturerlebnis anzubieten. Da sämtliche Freizeit- und Sportangebote stark eingeschränkt sind, sei das wichtiger denn je, um sich gesund zu bewegen und um einfach mal abschalten zu können.

Auch der Geschäftsführer des Verkehrsverein Winterberg, Jörg Hampel, hat dieses Jahr seine verstaubten Langlaufskier wieder aus dem Keller geholt und war bei Kaiserwetter am Kuhlenberg unterwegs. „Es war verrückt, wie viele Winterberger man in der Loipe getroffen hat. Aber auch den Verkehrsvereinen brechen coronabedingt dieses Jahr die Einnahmen weg. Deswegen möchte ich noch einmal an unseren Leitspruch ,Loipen fallen nicht vom Himmel’ erinnern und alle Langläufer bitten, solidarisch ein Jahresticket Nordic für 30 Euro zu erwerben“, so Hampel. Das Ticket gibt es ebenfalls auf der Seite der Wintersport-Arena.

