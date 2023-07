Gute Neuigkeiten: Brilon bekommt einen neuen Hausarzt

Brilon. Dr. Redenbach bringt seine langjährige Erfahrung als Internist und Diabetologe nach Brilon. Er folgt auf Dr. Bäuerlein.

Brilon freut sich über einen neuen Hausarzt. Dr. Wilhelm Redenbach aus Dortmund wird ab dem 1. Oktober seine Praxis in der Keffelker Straße 4 eröffnen. Er übernimmt die Räumlichkeiten von Dr. Hans Günter Bäuerlein.

WP-Newsletter per Mail: Was ist los in Brilon, Olsberg, Marsberg, Winterberg, Medebach und Hallenberg? Holen Sie sich den Newsletter für Ihren täglichen Nachrichtenüberblick

Dr. Redenbach ist Facharzt für Innere Medizin und Diabetologe. Er hat an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster studiert und promoviert und seine Facharztausbildung an den Städtischen Kliniken Dortmund absolviert. Seit 1991 war er in eigener Praxis in Dortmund tätig. Er verfügt über mehrere Zusatzqualifikationen im Bereich der Diabetologie. Brilon hat einen hohen Bedarf an Hausärzten. Die Stadt hat daher eine Kampagne gestartet, um neue Ärzte anzulocken und zu unterstützen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Altkreis Brilon