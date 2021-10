Gute Wetteraussichten fürs Sauerland: Goldener Oktober kommt

Hochsauerlandkreis. Das Wetter in den kommenden Tagen im Hochsauerlandkreis ist unbeständig. Dann setzt sich ein Hochdruckgebiet durch. Der goldene Oktober kommt.

Kleinere Tiefdruckgebiete gestalten das Sauerländer Wetter bis zum Donnerstag noch sehr unbeständig. Die Sonne zeigt sich eher selten, vor allem am Mittwoch muss mit Regen gerechnet werden. Die Temperaturen liegen in einem typisch herbstlichen Bereich, meist zwischen 8 und 14 Grad. Doch zum kommenden Wochenende hin wird es im Hochsauerlandkreis zunehmen besser – sonnig und wärmer: Der goldene Oktober kommt.

Das Wetter auf dem Berg

Am Tag der Deutschen Einheit am Sonntag mag sich so mancher vorgekommen sein wie unter einem Föhn. Ein kräftiger Südwind mit Böen von bis zu 70 km/h lenkte für die Jahreszeit sehr milde Luft nach Winterberg und so lagen die Temperaturen selbst am Morgen schon bei knapp 15 Grad. Der Sauerlandföhn hielt zudem den Regen, der sich weiter im Westen aufhielt, bis in den Nachmittag hinein zurück und so war es noch ein recht angenehmer Feiertag. Mit einer Kaltfront am Sonntagabend wurde dann deutlich kühlere Luft bis zum Kahlen Asten gelenkt, welche am Montag aber nur noch wenig Regen brachte und auch die Sonne zeigte sich hin und wieder mal. Diese kurze Ruhephase vor dem nächsten Tiefdruckgebiet dauert auch noch bis zum Dienstagnachmittag an. Viele Wolken, etwas Sonnenschein und Temperaturen um 10 Grad prägen den zweiten Tag der Arbeitswoche. Zum späteren Nachmittag sind die Wolken dann aber wieder dicht und es kann zum Abend zeitweise regnen. Dieser Regen nimmt am Mittwoch noch zu, die Temperaturen liegen unter der 10 Grad-Marke und es ist richtig herbstlich. Letzte Tropfen ziehen am Donnerstagvormittag ab, nachmittags ist es trocken und die Sonne zeigt sich zeitweise.

Das Wetter für die Medebacher Bucht und Marsberg

Das was im September der Spät-, bzw. Altweibersommer ist, ist im Oktober das goldene Oktoberwetter. „Golden“ weil sich die Blätter der Bäume nun immer mehr verfärben und die Sonne diese bunte Farbenwelt teilweise golden erscheinen lassen. Bis es so weit ist müssen wir noch einige Tage warten, denn bis einschließlich zum Donnerstag bestimmen kleinere Tiefdruckgebiete und noch kleinere Zwischenhochs das Wetter entlang der hessischen Grenze. Dabei darf man sich aber für den Dienstag zunächst noch auf einige trockene Stunden einstellen, erst im Laufe des Nachmittags oder sogar erst am frühen Abend muss dann wieder mit etwas Regen gerechnet werden. Zuvor kann sich auch mal kurz die Sonne blicken lassen und die Temperaturen steigen auf Werte um 13 Grad. Am Mittwoch ist es einige Grad kühler, die Wolken bekommen nur selten Lücken und zeitweise regnet es. Dazu legt der Wind vorübergehend spürbar zu. Wir haben es also mit klassischem Herbstwetter zu tun. Auch der Donnerstag beginnt noch mal mit vielen Wolken und letzten Regentropfen. Diese verabschieden sich aber im Laufe der Mittags-, und Nachmittagsstunden und dann kann sich noch ab und an die Sonne blicken lassen.

Das Wetter für den Nordkreis

Die ersten drei Tage des Oktobers haben vor allem in Sachen Wind mal so richtig gezeigt was der Herbst kann. Und das nach einem September, der insgesamt sehr ruhig und windschwach verlaufen ist. Tatsächlich war es sogar der bisher windschwächste Monat des gesamten Jahres. Bis einschließlich zum Donnerstag bleibt der Wind rund um Olsberg und Brilon noch lebhaft, vor allem am Mittwoch lebt er im Umfeld eines kleinen Tiefdruckgebietes, welches von der Nordsee heranzieht, zeitweise nochmal deutlich auf und kann in höheren und freien Lagen Sturmböen bis zu 70 km/h bringen. Dazu ist der Mittwoch auch der nasseste Tag dieser Arbeitswoche, denn immer wieder ziehen vom Ruhrgebiet und aus Ostwestfalen Schauer heran, die sich in unseren Bergen stauen und abregnen. Zuvor ist der Dienstag aber noch für einige freundliche Phasen gut, besonders bis zum frühen Nachmittag bleibt es dabei trocken und die Temperaturen steigen mit etwas Glück nochmal auf knapp 15 Grad an. Am Mittwoch werden dann nur noch in den tiefsten Lagen etwas über 10 Grad gemessen, ansonsten bleibt es herbstlich frisch mit einstelligen Temperaturen. Für den Donnerstag darf man sich dann allmählich wieder auf eine Wetterbesserung freuen. Nach einem noch trüben Start in den Tag nehmen die Auflockerungen zum Nachmittag zu.

Trend

Das goldene Oktoberhoch kommt ! Der Freitag wird der erste überwiegend freundliche Tag sein. Am Wochenende ist es dann abgesehen von Hochnebelfeldern überwiegend sonnig und die Tagestemperaturen steigen auf 12 - 17 Grad an. Nachts muss aber teilweise mit Bodenfrost gerechnet werden.

