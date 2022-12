Hackerangriff: Brilon-Gutschein Opfer von Attacke im Netz

Brilon. Die Seite www.brilon-gutschein.de ist Opfer eines Hackerangriffs. Derzeit steht die Sicherheit der Daten im Fokus. Was bislang bekannt ist.

Kurz vor Weihnachten erreichte den Vorstand von Prima Brilondie Nachricht, dass die Gutschein Seite www.brilon-gutschein.de nicht erreichbar sei. Wie sich in den folgenden Tagen herausstellte, ist der Betreiber, die Appylio UG - die deutschlandweit der Dienstleister für viele Städte ist - Opfer eines Hackerangriffes geworden. Alle Portale des Anbieters sind derzeit nicht erreichbar.

Lesen Sie auch:Dreister Autofahrer besetzt Parkplatz in Brilon

Das Team arbeitet mit Hochdruck an einem Re-Start – es besteht die Hoffnung, dass dieser in der kommenden Woche erfolgen kann. Wichtig für Prima Brilon und allen Kunden ist, dass die Daten in einem Backup liegen und komplett gesichert sind.

Schutz der Daten im Fokus

Derzeit wird ausgewertet, wie es zu dem Angriff kommen konnte. Diese Erkenntnisse über potenzielle Gefahrenquellen werden konsequent bearbeitet, zum Schutz der Daten können die Seiten erst wieder online gehen, wenn alle Probleme beseitigt sind und somit der Schutz der Daten garantiert wird, heißt es in einer Mitteilung die Brilons Wirtschaftsförderer Oliver Dülme versendet hat. Weiterhin ist an der Software und den Servern ein technischer Schaden entstanden, der behoben wird.

Hackerangriff: Die Seite für Brilon-Gutschein ist nicht zu erreichen Foto: BWT / Stadt

Lesen Sie auch: Merz über volle HSK-Kinderkliniken: „Macht mir große Sorgen“

„Wir haben volles Vertrauen in unseren Dienstleister. Natürlich ist der Zeitpunkt des Angriffs eine kleine Katastrophe, aber wer die Medien verfolgt, weiß genau, dass selbst Organisationen wie die IHK vor so etwas nicht sicher sind. Wir bedauern die Unannehmlichkeiten für unsere Kunden, glauben aber zumindest für den Verkauf der Gutscheine eine gute Übergangslösung gefunden zu haben.“, so Christian Leiße, 1. Vorsitzender von Prima Brilon.

Einlösen der Gutscheine nicht möglich - Verkauf nur in Brilon

Durch den Hackerangriff können derzeit keine Gutscheine eingelöst werden. Der Verkauf ist stark eingeschränkt, derzeit gibt es die Gutscheine nur bei der Volksbank Brilon, Sparkasse Hochsauerland, BWT – Brilon Wirtschaft und Tourismus GmbH, Damen und Herrenmode Leiße sowie bei Tierbedarf Kürmann. „Sobald das System wieder online ist, werden die seit dem Angriff verkauften Gutscheine aktiviert und sind uneingeschränkt nutzbar und wie alle anderen Gutscheine einlösbar“, heißt es weiter.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Altkreis Brilon