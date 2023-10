Hackerangriff im HSK: Das ist der aktuelle Stand

Hochsauerlandkreis. Ein Hackerangriff hat die Systeme der an Südwestfalen IT angeschlossenen Kommunen im HSK lahmgelegt. Die Situation bleibt angespannt.

Die an Südwestfalen IT angeschlossenen Kommunen im Hochsauerlandkreis (HSK) sind nach einem schwerwiegenden Hackerangriff weiterhin offline: „Wir haben aktuell alle Verbindungen weiterhin gekappt”, sagt HSK-Sprecher Uhl am Dienstagmorgen auf Anfrage der Westfalenpost.

Die Verantwortlichen befinden sich derzeit in ersten Gesprächen, um zu erörtern, wie ein Weiterbetrieb aussehen könnte. “Es werden erste Überlegungen angestellt, einen Notbetrieb aufzubauen”, fügt Uhl hinzu. Trotz der Bemühungen ist eine Lösung für das Problem noch nicht in Sicht.

Angespannte Situation

“Wir werden uns weiterhin Gedanken machen, wie wir das Problem möglichst schnell lösen können”, so der Kreissprecher abschließend. Die Situation bleibt angespannt, da die betroffenen Kommunen weiterhin mit den Auswirkungen des Hackerangriffs zu kämpfen haben und nach Wegen suchen, ihre Systeme wieder online zu bringen

