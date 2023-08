Hallenbad Hoppecke: Spendenaktion für eine neue Attraktionen

Das Hallenbad in Hoppecke möchte auch in Zukunft für Familien mit Kindern attraktiv bleiben. Deshalb sind verschiedene Investitionen geplant.

Hoppecke. Der Förderverein des Hallenbades Hoppecke hat eine Crowdfunding-Aktion gestartet. Familien und Kinder sollen eine neue Attraktion bekommen.

Der Förderverein des Hallenbades in Hoppecke möchte ein ganz besonderes neues Spiel- und Sportangebot schaffen und setzt für die Finanzierung auf eine Crowdfunding-Plattform, um Spenden dafür zu sammeln. Geplant sind außerdem behindertengerechte Verbesserungen im Umkleidebereich und eine Modernisierung der Wassertechnik-Anlage. Gesammelt werden die Spenden über „GoFundMe“.

WP-Newsletter per Mail: Was ist los in Brilon, Olsberg, Marsberg, Winterberg, Medebach und Hallenberg? Holen Sie sich den Newsletter für Ihren täglichen Nachrichtenüberblick

Ziel: 19.000 Euro Spendengelder

„Wir haben uns für diesen Weg entschieden, weil das für uns als Förderverein eine schnelle und unkomplizierte Möglichkeit ist, viele Leute zu erreichen und Spenden einzusammeln“, so André Adametz, Geschäftsführer des Fördervereins Hallenbad Hoppecke. Ziel sei es, durch diese Kampagne insgesamt 19.000 Euro Spenden zu bekommen. Bereits jetzt sind 1115 Euro herein gekommen. Ein Teil des Geldes, das zusammenkommt, soll für die Anschaffung eines „Wibit Sports Spieleparadies“ verwendet werden. „Das ist ein kleiner mobiler Sport- und Spielpark in Modulbauweise. Es handelt sich um einen Parcours zum Beispiel mit Kletterwand, Rutsche, Balance-Modulen und so weiter“, erklärt André Adametz. Geplant sei, dass künftig im Laufe des Jahres regelmäßig unter anderem in den Ferien ein solches Wibit-Angebot stattfinden soll. Der Förderverein möchte damit Familien mit Kindern aus Hoppecke und dem Umkreis einen kostengünstigen Spielespaß ermöglichen. Der Eintritt für das Angebot soll lediglich einen Tageskarten-Preis kosten, also für Erwachsene 3,50 Euro und für Kindern 2,50 Euro.

Lesen Sie auch:Sirene in Elpe warnt nicht und das bleibt auch erstmal so

Behindertengerechter Umbau

Außerdem soll mit Hilfe der Spenden ein behindertengerechter Zugang für Rollstuhlfahrer von den Umkleidekabinen aus geschaffen werden. Dafür sollen die bisherigen Türen durch Schiebetüren ersetzt werden. Insgesamt ist es ein Ziel, die Umkleideräume familienfreundlich auf den neuesten Stand zu bringen. Mit Blick auf die Zukunft wird darüber hinaus die Erneuerung der technischen Anlage ein Thema sein. „Um unseren Gästen weiterhin eine spitzen Wasserqualität zu gewährleisten, möchten wir hier auch unsere technischen Anlagen auf den neusten Stand bringen“, so der Förderverein, den es inzwischen schon seit rund 25 Jahren gibt und, der sich vielfältig für den Erhalt des Familien-Sportbades einsetzt. Der Verein zählt aktuell knapp 230 Mitglieder. Die Bedeutung des Bades zeigt sich auch daran, dass rund zwölf verschiedene Institutionen, Schulen und Vereine das Hallenbad in Hoppecke jede Woche besuchen.

Lesen Sie auch: Flughafen Paderborn: Spanien nun auch im Winter Zielort

So funktioniert die Crowdfunding-Plattform GoFundMe ist ein US-amerikanisches Unternehmen mit Sitz in Redwood City, Kalifornien, dessen Geschäftsmodell die Vermittlung von Spendengeldern über eine Internetplattform ist. Auf Anfrage teilte „GoFundMe“ mit, dass eine Spende über die Crowdfunding-Plattform grundsätzlich kostenfrei sei. Es werde allerdings eine Transaktionsgebühr für den Zahlungsdienstleister fällig, der Spenden per Paypal, Kreditkarte usw. ermöglicht. Das sind 2,9 Prozent plus 0,25 Euro pro Spende. Dieser Betrag gehe zu 100 Prozent an den Zahlungsdienstleister. Die Presseabteilung von GoFundMe erklärt, konkret heiße das: Wenn jemand 20 Euro spendet, landen tatsächlich 19,17 Euro bei dem Adressaten, in diesem Fall beim Förderverein des Hallenbades. Spender können außerdem eine freiwillige zusätzliche Spende an die Plattform abgeben, die sich nach eigen Angaben auf diese Weise finanziert.

Weitere Zukunfts-Projekte

André Adametz berichtet, dass es ganz unterschiedliche Kursangebote dort gibt: So können zum Beispiel Babys bei 31,9 Grad ersten Erfahrungen mit dem Wasser sammeln. Schwimmkurse werden für Kinder und Erwachsene angeboten. Daneben gibt es verschiedene sportliche Angebote. Das Hallenbad bietet drei 25-Meter-Bahnen. Neben der aktuellen Spendenaktion sei beim Förderverein grundsätzlich jede finanzielle Unterstützung willkommen, so André Adametz.

Als nächstes größeres Projekte steht noch im August die Erneuerung der Fenster an. Geplant ist außerdem die komplette Umgestaltung der orangefarbenen Wand an der Kopfseite des Hallenbades. Und im nächsten Jahr müssen die Gullys erneuert werden.

Spenden sind möglich direkt an den Förderverein des Hallenbades. Infos bei André Adametz, Tel. 0176 57636915. Wer sich an der Crowdfunding-Aktion beteiligen möchte, kann das Projekt unter www.gofundme.com finden (in der Suchfunktion Hoppecke eingeben).

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Altkreis Brilon