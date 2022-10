Hallenberg: 31 Punkte mit Vorschlägen zum Energiesparen

Hallenberg. In Hallenberg ist es nachts deutlich dunkler als üblich. Um Energie zu sparen gehen die Lichter früher aus. Die Maßnahmen gehen aber viel weiter.

Es ist in den Abendstunden deutlich dunkler geworden im Stadtgebiet Hallenberg. Seit dem 1. September greift die „Kurzfristenergieversorgungssicherungsmaßnahmenverordnung“. Nein, dieser Begriff stammt nicht von Loriot, sondern aus dem Bundesjustizministerium. In dieser Verordnung sind Maßnahmen für Privatleute, Unternehmen und Kommunen geregelt, mit denen Energie eingespart werden soll. Besonders offensichtlich wird dies derzeit durch die in vielen Orten abgeschalteten Beleuchtungen von öffentlichen Gebäuden.

Lesen Sie auch:Im Sauerland wächst die Angst vor Holzdiebstahl

Verkehrssicherheit: Straßenbeleuchtung bleibt

Seit September versinken deshalb in Abstimmung mit dem Pastoralverbund die Kirchen in Braunshausen, Hallenberg, Hesborn und Liesen abends in der Dunkelheit. Auch die Lichter an den historischen Elementen in der Altstadt wie Eishäuschen, Stadtmauer, Backhaus oder dem Petrusbrunnen am Marktplatz, die vor fünf Jahren noch durch ein neues Beleuchtungskonzept stimmungsvoll in Szene gesetzt worden waren, sind vorerst erloschen. Gleiches gilt für den Burgplatz. Hier waren nach der Neugestaltung in 2018 u.a. die 150 Jahre alte Friedenseiche, der Fundort der ehemaligen Burgtreppe, der Hopfengarten oder die Ziegen-Skulpturen ab der Dämmerung angestrahlt worden. Diese und ähnliche Lichtquellen in allen vier Ortsteilen bleiben nun aus. Außerdem sind die Raumtemperaturen sowie Warmwasserversorgungen in öffentlichen Gebäuden wie dem Rathaus, dem Bauhof oder dem Kump angepasst und nicht dringend notwendige Geräte abgeschaltet worden.

Burgplatz Hallenberg: Normalerweise hell erleuchtet. Foto: Max Maurer

Im Februar 2022 hatte der Hallenberger Rat beschlossen, im Laufe dieses Jahres 54 Straßenlampen auf energiesparende LED-Leuchtköpfe umzustellen. Aus der „Billigkeitsrichtlinie Klimaschutz“ waren dafür 38.000 Euro beantragt worden. Insgesamt gibt es im Stadtgebiet 717 Straßenlaternen. 305 davon kommen aufgrund ihrer hohen Gesamtleistung für eine Umrüstung in Frage, die pro Laterne gut 600 Euro kostet. Durch die Umstellung werden 1.800 Euro im Jahr eingespart. Der Haupt- und Finanzausschuss legte jetzt fest, dass dieses Geld in weitere Einsparmaßnahmen reinvestiert werden soll. Für 2023 ist eine Umrüstung in ähnlicher Größenordnung vorgesehen. Verworfen wurde der Vorschlag, die Straßenbeleuchtung zwischen 2 und 6 Uhr in der Nacht abzuschalten oder zu reduzieren, damit die Verkehrssicherheit gegeben ist.

Lesen Sie auch: Blackout: Diesen Notvorrat sollten Sie immer zu Hause haben

Weitere Einsparmöglichkeiten haben die Mitglieder des Haupt- und Finanz-Ausschusses kürzlich beraten. Grundlage hierfür ist eine Liste, die im Ratsinfosystem der Stadt öffentlich einsehbar ist und aktuell 31 Punkte mit Vorschlägen zum Energiesparen enthält. Ein gutes Drittel davon ist durch die besagten Bundesverordnungen bereits verbindlich vorgegeben. Weitere Vorschläge von den Bürgern sind willkommen.

Ausgenommen von den Maßnahmen bleibt das Hallenbad

Ausgenommen von den Maßnahmen bleibt zunächst das Hallenbad, in dem auch Schulsport und Schwimmkurse stattfinden. Die Wasser- und Lufttemperaturen werden hier nicht geändert. Auch wurde eine Schließung in den Ferien abgelehnt, weil das Hallenbad eine beliebte Freizeitstätte für Familien ist. Die momentan konstant durchlaufenden Umwälzpumpen sollen versuchsweise an den Besucherzahlen orientiert und der so entstehende Energieverbrauch mit den derzeitigen Werten verglichen werden.

Auch die öffentliche Weihnachtsbeleuchtung soll wie bisher installiert werden (wir berichteten). Die Kosten für das Stadtsäckel sind überschaubar, weil die Beleuchtung aus je einem Weihnachtsbaum für die vier Ortsteile sowie 24 Sternen für die Kernstadt besteht, die an den Straßenlampen entlang der Merklinghauser Straße angebracht werden. Alle Leuchtmittel hierfür sind auf LED-Technik umgestellt worden. Genaue Zahlen kann Bürgermeister Enrico Eppner nicht ermitteln, ist sich jedoch sicher: „Der Verbrauch für die Weihnachtsbeleuchtung im Stadtgebiet ist für die mentale Stimmung der Bürgerinnen und Bürger in diesen schwierigen Zeiten durchaus zu vertreten.“

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Altkreis Brilon