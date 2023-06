Hallenberg: Der Brauhof muss den Bierpreis nicht erhöhen

Hallenberg. Es ist eine Erfolgsgeschichte: Der Brauhof in Hallenberg existiert mittlerweile fünf Jahre. Geschäftsführer Schütte über sein Erfolgsgeheimnis.

Fünf Jahre ist es her, dass der Brauhof Hallenberg sein erstes Bier angesetzt und damit die fast 500-jährige Hallenberger Brautradition weitergeführt hat. Fünf Jahre – geschichtlich gesehen eigentlich nicht viel Zeit, aber doch hat das junge Unternehmen ganz besondere Phasen miterlebt. Die WP hat mit dem Inhaber und Geschäftsführer Jörg Schütte gesprochen:

Jörg Schütte ist der Inhaber und Geschäftsführer des Brauhofs Hallenberg. Foto: Rita Maurer

Welches sind die schönsten Momente für Sie in den vergangenen fünf Jahren?

Jörg Schütte: Einen der schönsten Momente gab es gleich zum Start. Das Eröffnungsfest des Brauhofs mit unzähligen Gästen und seiner unglaublich positiven Aufbruchstimmung war überwältigend. Großartig war auch die erste Hopfenernte 2019 im von Michael Wismer angelegten Hopfengarten an der Nuhne. Wir wussten alle nicht, ob Hopfen im Hochsauerland überhaupt gedeihen würde, doch seitdem haben wir jedes Jahr eine prächtige Ernte. Sie ist Grundlage für das wahrscheinlich regionalste Bier Deutschlands. Alle Zutaten, die man fürs Brauen in Hallenberg braucht, kommen aus dem Umkreis von tausend Metern um den Brauhof.

Jedes Mal ein Erlebnis ist das Probieren neuer Biersorten. Die Biere reifen bei uns mit etwa sechs Wochen sehr lange. Brauhof-Chef Valentin Schöttke probiert natürlich zwischendurch, um sich ein Bild von der Entwicklung zu machen. Ich teste erst, wenn das Bier fertig ist. Das ist ein toller Moment. Den vollen Geschmack das erste Mal zu erleben, das Ergebnis monatelanger meisterlicher Arbeit zu schmecken.

Der Brauhof war keine zwei Jahre alt, als wegen des Corona-Virus das gesellschaftliche Leben zum Stillstand kam, vor knapp anderthalb Jahren löste Russland mit seinem Angriffskrieg eine Energiekrise aus. Wie bewältigt der Brauhof diese schwierigen Situationen?

Natürlich war die Pandemie auch für den Brauhof extrem schwierig. Wir hatten aber zwei große Vorteile: ein fantastisches Team, das auch unter hohem Druck kreativ zusammensteht. So haben wir aus dem Bier, das wir in der Pandemie nicht verkaufen konnten, Seife machen lassen, die bis heute bei unseren Kunden gut ankommt. Das zweite Riesen-Plus: unsere regionale Aufstellung. Die enorme Steigerung der Kosten hat uns zumindest im Transportbereich nicht ganz so hart getroffen: unsere Rohstoffe kommen ja überwiegend aus Hallenberg. Wir haben bis heute die Bierpreise nicht erhöht.

Was fasziniert Sie im Brauhof besonders?

Da gibt es zwei Dinge: das Zusammenspiel mit der Stadt, den Hallenberger Handwerkern, Landwirten und Vereinen. Das ist ein Teamplay, das ich so noch nie erlebt habe. Das Zweite ist die Innovationskraft des Brauhof-Teams. Wir haben letztes Jahr eine neue Produktserie auf den Markt gebracht: die Braumeister-Edition. Dreimal im Jahr machen wir eine spezielle Sorte in limitierter Menge von je 1000 Litern. Ein Detail-Problem war dann: Etiketten in so kleiner Auflage zu drucken ist einfach unwirtschaftlich. Die Lösung: Wir drucken jetzt für alle Editions-Biere zusammen ein Etikett und stempeln per Hand die individuelle Sorte auf. Solche außergewöhnlichen Ansätze gibt es im Brauhof-Team immer wieder.

Welche Zukunftsperspektiven sehen Sie für den Brauhof?

Dieses Jahr hat sich für uns sowohl vom reinen Bierabsatz her als auch im Veranstaltungsbereich sehr gut entwickelt. Brauerei-Besichtigungen und -seminare haben gerade einen wahren Boom. Das war von Anfang an genauso gedacht, denn der Brauhof wurde als Besucher-Brauerei mit EU-LEADER-Mitteln gefördert. Demnächst bieten wir auch Führungen zu den Bier-Highlights von Hallenberg an: Eishäuschen, Felsenkeller, Hopfenfeld, Wasser. Wir freuen uns, dass der Hallenberger Bier-Erlebnis-Pfad all dieses Punkte miteinander verbinden und die Bier-Geschichte plastisch machen wird. Zudem wollen wir den Besichtigungs- und Eventbereich weiter ausbauen. Events sind für uns vor allem private Feiern, für die man den Brauhof mieten kann. Außerdem werden wir unser Netz von Verkaufs- und Ausschankstellen erweitern. Durch Investitionen in zusätzliche Braukapazität haben wir die Möglichkeit für weiteres Wachstum geschaffen. Wir wollen aber auch etwas von der enormen Unterstützung zurückgeben, die wir in Hallenberg täglich bekommen. Eine Idee war immer, dass wir die Bekanntheit Hallenbergs durch das Hallenberger Landbier erhöhen. Da ist gerade ein guter Schritt gelungen: Wir sind vom Land NRW zu „Europe´s Heartbeer“ gekürt worden und durften Hallenberger Bier zum großen Sommerempfang des Landes NRW für 1500 Gäste aus Politik und Wirtschaft in Berlin liefern. Der Brauhof Hallenberg war dort Repräsentant der NRW-Brauerszene.

