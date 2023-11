Hallenberg: Diese beiden neuen Logos stehen zur Auswahl

Hallenberg. Das alte Logo der Stadt Hallenberg ist 25 Jahre alt. Über das Neue dürfen die Einwohner entscheiden. Es gibt eine Onlineabstimmung.

Neues Erscheinungsbild - das bedeutet im ersten Schritt ein neues Logo. Das alte ist rund 25 Jahre alt und wird bislang nicht durchgehend verwendet, ist in der jetzigen Form auch digital nicht mehr kompatibel. In Verbindung mit einem Logo soll daher auch ein neues „Corporate Design“, also ein einheitliches und moderneres Erscheinungsbild erarbeitet werden, sodass künftig z.B. in Schriftwechseln über Broschüren, Auftritten in Social Media bis hin zu Beschriftungen von Fahrzeugen oder Gebäuden eine rote Linie zu erkennen ist und die Außendarstellung der Stadt attraktiver wird.

Bürger sollen eingebunden werden

Die Bürger könne zwischen zwei Logo-Varianten entscheiden Foto: Rita Maurer

Das ist Variante Nummer 2. Foto: Rita Maurer

Dieses Prozedere wurde bereits im April 2022 im Rat debattiert, dabei wurde auch festgelegt, dass die Bevölkerung in die Entscheidung über ein Logo eingebunden werden soll. In einer Arbeitsgruppe mit Vertretern aus Verwaltung, Fraktionen, Ortsteilen, Vereinen, Touristik und Gewerbe sind zusammen mit der Agentur „Werbstatt“ aus Siedlinghausen zwei Entwürfe kreiert worden, über die die Bürger jetzt entscheiden können. Beide enthalten in neuer Form die bisher teilweise schon eingesetzten vier Farben für die vier Stadtteile sowie die Silhouette von Hallenberg.

Die Cyberattacke auf die Südwestfalen IT und die angeschlossenen Kommunen ist nun allerdings in die Abstimmungsphase hineingegrätscht. Die Stimmzettel mitsamt QR-Code und eine Veröffentlichung im Amtsblatt waren schon fertig, als der Hackerangriff die Systeme und damit auch die Möglichkeiten zur Online-Abstimmung lahmlegte. Der angegebene QR-Code funktioniert daher nicht, wie die Verwaltung mitteilt. Der ebenfalls angegebene Link (s. Infobox) ist jedoch gültig, weil er auf die Notfallseite der Stadt umgeleitet werden konnte. Außerdem sind mehr Stationen für die Auslage der Stimmzettel eingerichtet worden, mit denen analog abgestimmt werden kann. Beteiligen können sich daran noch bis zum 27. November alle Hallenbergerinnen und Hallenberger ab 16 Jahren.

Es gibt auch Kritik

Wo etwas Neues eingeführt werden soll, sind meistens kritische Stimmen nicht weit. Bürgermeister Enrico Eppner betont daher ausdrücklich, dass das neue Corporate Design wirtschaftlich und nachhaltig umgesetzt werden soll. Bestände mit dem alten Erscheinungsbild werden erst aufgebraucht und bei einer Neuauflage geändert. So kam u.a. die Frage auf, ob die erst vor wenigen Jahren von außen aufgefrischte Grundschule neu gestrichen würde: „Nein, es wird kein Kugelschreiber weggeworfen und keine Beschriftung von Gebäuden oder Fahrzeugen entfernt“, erklärt Eppner. Als Erstes werde das neue und einheitliche Layout z.B. im Erscheinungsbild von E-Mails der Stadt und der Medienpräsenz zu erkennen sein, alles andere werde erst nach und nach bei Bedarf angepasst. Auch die Frage nach den Kosten ist immer wieder Thema. Darauf antwortet Enrico Eppner, dass für das Corporate Design im Haushalt 2022 ein Ansatz von 25.000 Euro eingeplant war. Hiervon werde jetzt für das Gesamtpaket weniger als die Hälfte gebraucht, das Logo mache nur einen Bruchteil davon aus.

