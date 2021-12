Hallenberg: Drei Vereine werden mit Preisen ausgezeichnet

Hallenberg. In Hallenberg wurde der Heimatpreis 2021 des Landes NRW vergeben. Drei Erstplatzierte konnten sich über einen Geldpreis freuen. Die Gewinner:

Die Hallenberger Gewinner des Heimatpreises 2021 stehen fest. Mit dem Heimatpreis zeichnet das Land NRW seit drei Jahren unter bestimmten Kriterien einen besonderen ehrenamtlichen Einsatz aus. Die Mitglieder des Haupt- und Finanzausschusses hatten zuvor unter zehn Bewerbungen in einem anonymen Punktesystem die drei Erstplatzierten gekürt.

Der mit 3.000 Euro dotierte erste Preis geht an den Imkerverein Hallenberg-Züschen, der sich seit vielen Jahren für die Förderung der Honigbienenhaltung einsetzt. Dafür hat er einen Lehrbienenstand als Schulungs- und Erlebnisort eingerichtet. Dieser Stand ist kürzlich mit QR-Codes ausgerüstet worden. Außerdem wurden zwei Bienenstöcke digitalisiert, so dass nun im Viertelstundentakt, Gewicht, Temperatur und Luftfeuchtigkeit abgelesen werden können. Den zweiten Platz und damit 1.500 Euro erhält der Förderverein für Kultur, Dorfgemeinschaft und Naturschutz aus Hesborn, in dem seit 1995 alle Hesborner Vereine vertreten sind. Aktuelles Projekt ist eine Naturerlebnisstätte an der Froschewiese mit Matschanlage, Schwalbenhaus und Insektenhotel. Mit dem 3. Platz und 500 Euro wird der Katholische Burschenverein Hallenberg 1746 eV für die generations-übergreifende Pflege von ortstypischen Traditionen wie z.B. die Osternacht, das Osterfeuer oder den Altarbau am Muttergottestag ausgezeichnet.

Steuern und Gebühren

Die Steuersätze bleiben gleich, bei den Gebühren für Trinkwasser und Bestattungen kommt es zu Erhöhungen. So lassen sich die unmittelbaren Auswirkungen des Haushaltsplanentwurf 2022 für die Bürger auf den Punkt bringen. Der Preis pro Kubikmeter Trinkwasser bleibt bei 1,34 Euro, jedoch steigt aufgrund höherer Energiekosten, dem ein geringerer Wasserverbrauch gegenübersteht, die seit 12 Jahren unveränderte Gebühr für die Wasserzähler, die auf Grundlage der Zählergröße erhoben wird. Die für Privathaushalte übliche Wasserzähler-Größe kostet ab 2022 demnach 138 Euro netto pro Jahr (vorher 120 Euro). Die Abwassergebühren bleiben mit 3,33 Euro/cbm für Schmutzwasser und 0,76 Euro/qm für Regenwasser konstant. Auch die Beseitigungsgebühren für Klärgruben betragen weiterhin 53,13 Euro/cbm.

Deutlich teurer werden Beerdigungen auf den städtischen Friedhöfen der vier Ortsteile. Da die Gebühren größtenteils seit 2007 nicht mehr angepasst wurden, steht nun durch gestiegene Personal-, Pflege- und Wegebaukosten im Schnitt eine Verdoppelung der Gebühren für die einzelnen Bestattungsformen an. Künftig soll die Friedhofssatzung im Zwei-Jahres-Rhythmus überprüft werden. Im Jahr 2019 fanden 51 Beisetzungen auf den städtischen Friedhöfen und 54 im Ruhewald statt (davon fünf Einheimische). Auch im Ruhewald mussten die Gebühren per 1. Juli 2021 angehoben werden.

Haushalt 2022

Corona-Pandemie und Klimawandel – diese beiden Themen schlagen sich auch maßgeblich im Hallenberger Haushalt für 2022 nieder. Bürgermeister Enrico Eppner stellte den Entwurf vor, der von einem fiktiven Defizit von knapp 830.000 Euro ausgeht. Dieser Fehlbetrag könnte durch die Ausgleichsrücklage aufgefangen werden. Voraussichtlich im Jahr 2023 wäre diese jedoch erschöpft, so dass ab diesem Zeitpunkt die Allgemeine Rücklage angetastet werden müsste. Die geplanten Aufwendungen für 2022 belaufen sich auf 13,1 Mio. Euro, demgegenüber stehen Erträge von 10,9 Mio. Euro. Das ergäbe rein rechnerisch einen Fehlbetrag von 2,2 Mio. Euro. Das neue NRW-Isolierungsgesetz ermöglicht nun, hiervon einen Teilbetrag von 1,35 Mio. Euro zu „isolieren“ und ab 2025 über einen Zeitraum von 50 Jahren abzustottern, so dass ein Defizit von 830.000 Euro verbliebe. Durch das Isolierungsgesetz wird die Stadt auch mittelfristig gesehen nicht in die Haushaltssicherung rutschen. Eppner gab jedoch zu bedenken, dass dieser von der Regierung ermöglichte buchhalterische Kniff keine echte Hilfe sei: „Das Geld, mit dem wir jetzt rechnen, ist nicht da. Wir verschieben die Lasten auf spätere Generationen.“

Bei den Aufwendungen ist wie jedes Jahr die Kreisumlage mit 4,4 Mio. der dickste Brocken und macht rund ein Drittel der gesamten Ausgaben aus. Durch die in der vergangenen Woche beschlossene Senkung des Hebesatzes spart die Stadt Hallenberg 67.320 Euro ein. Die Hebesätze für die Realsteuern bleiben unverändert.

Sorgenkind ist weiterhin der Stadtforst. Sorgte er bis zum Beginn der Borkenkäfer-Plage noch jährlich für Einnahmen von rund einer halben Million Euro, schmilzt diese Position immer weiter ab und produziert künftig Kosten. Im Jahr 2020 musste mit 50.000 Festmetern das Sechsfache der sonst üblichen nachhaltigen Fichtenholzmenge geschlagen werden. Auch bei den Buchen sind inzwischen Trockenschäden zu sehen.

Nicht gespart werden soll jedoch im Bereich der Investitionen. Die größten Positionen werden hier im kommenden Jahr der Umbau des Feuerwehrgerätehauses, der Gehweg entlang der Hauptstraße und das neue Multifunktionsgebäude auf dem Sportplatz jeweils in Hesborn sowie die Sanierung der Grundschulturnhalle und die Nuhnebrücke am Naturbad in Hallenberg sein. Insgesamt sei der Haushalt wie immer eher konservativ und vorsichtig aufgestellt, so dass die Hoffnung bliebe, am Ende des Jahres mit einem besseren Ergebnis als erwartet dazustehen, so Eppner. Die umsichtige Haushaltsführung zeigt sich auch im Jahresergebnis für 2020: Statt des ursprünglich geplanten Defizits von 1,5 Mio. Euro steht nun nach dem Jahresabschluss ein Minus von 34.361 Euro unter dem Strich, das aus der Ausgleichsrücklage entnommen wird.

