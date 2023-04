Hallenberg: Frisch gezapftes Bier und buntes Markttreiben

Hallenberg. Der Regionalmarkt der Oldtimerfreunde lockt in der kommenden Woche mit vielen Köstlichkeiten. Das wird alles dort geboten:

Eine Neuheit wird in diesem Jahr in Hallenberg Premiere feiern. Die Oldtimerfreunde Hallenberg e.V. laden zum Hallenberger Regionalmarkt an der Ausstellungshalle, Weiferweg 15, ein. Ein buntes regionales Angebot wird an den Marktständen angeboten – Fleisch und Wurstwaren (Bio-, Wild- und Fleisch aus der Region), sowie Pflanzen, Dekorationen, frisches Brot aus dem Backhaus der Oldtimerfreunde, Nudeln, Bio-Eier, Eierlikör, Honig und noch einiges mehr.

Die Aussteller stehen auch für Tipps und Beratung zur Verfügung. Der kleine gemütliche Markt lädt nicht nur zum Bummeln ein, sondern auch zum Verweilen. Er bietet die Gelegenheit mit einem frisch gezapften Hallenberger Bier das ganze Marktgeschehen zu erleben. Anstoßen mit Freunden, auf das Leben oder auf einen besonderen Tag! Bei Leckerem vom Grill oder bei Kaffee und Kuchen können es sich die Besucher gut gehen lassen.

Auch die Möglichkeit live dabei zu sein, wenn Schafe geschoren werden, wird hier geboten. Am Marktstand von Julian Mengel steht ebenso die Rohwolle wie die 100 Prozent biologischen Düngerpellets aus Schafswolle zum Verkauf.

Der Auftakt des Hallenberger Regionalmarktes ist am Samstag, den 22. April. Von 9 bis 16 Uhr wird der Markt für Besucher geöffnet sein. Die Oldtimerfreunde Hallenberg e.V. und alle Aussteller freuen sich auf viele Besucher und Gäste.

An folgenden Terminen findet der Regionalmarkt in Hallenberg statt: 22. April; 24. Juni; 26. August und 21. Oktober

