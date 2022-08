Hallenberg: Glanzvoller Abend mit Musical-Sternstunden

Hallenberg. Auch die dritte Auflage der Hallenberger Musical Night hat verzaubert. Rund 500 Zuschauer auf der Freilichtbühne waren begeistert

Für die Hallenberger Musical Night schloss sich der Förderverein der Stadt Hallenberg „Kunst & Kump“ bereits zum dritten Mal mit dem Initiator und Ideengeber dieser Gala, Florian Hinxlage, zusammen. Heraus kam ein Musicalabend der Extraklasse. Das Publikum dankte den fünf Musical-Stars Femke Soetenga, Miriam Neumaier, Yngve Gasoy-Romdal, Sidonie Smith und Florian Hinxlage mit über zehnminütigen Standing Ovations und rief lauthals mehrfach nach einer Zugabe.

Gänsehaut-Momente

Außer bekannten Hits aus Tarzan, Hairspray oder Jekyll & Hyde gab es auch neue Musicalsongs aus Moulin Rouge. Ein Highlight dürfte der stimmgewaltige Auftritt der Amerikanerin Sidonie Smith gewesen sein, die mit ihrer Interpretation von „I will always love you“ von Whitney Houston allen eine Gänsehaut bescherte. Glanzpunkt und Besonderheit zugleich war aber der Zusammenschnitt aus „Mozart! – Das Musical“, der das Publikum in die Lebensgeschichte von Wolfgang Mozart hineinversetzt. Yngve Gasoy-Romdal, Darsteller der Weltpremiere 1999 und Florian Hinxlage, sein Nachfolger in den 2010ern, ließen nicht eine Sekunde vermissen, dass es nur ein Konzert ist. Mit Präzision und Liebe für die Musik gelang es Romdal und Hinxlage besonders bei „Wie wird man seinen Schatten los“ ihr Können zu zeigen.

Mit welcher Liebe und Leichtigkeit sich Femke Soetenga durch die Musicalpartituren singt, bewies sie bei Songs aus Drei Musketiere, die sie punktgenau und kraftvoll darbot. Bleibt noch das für die Hallenberger Musical Night wichtige Musikzentrum: Die Live-Band. In diesem Jahr erstmals unter der Leitung von Mario Stork zeigten die Musiker Präzision und Perfektion, die den Teppich für das Gesamtbild Konzertabends bildeten – mit Tobias Quindel an der E-Gitarre, Astrid Naegele am Cello, Rolf-Dieter Mayer am Bass, Matthias Plewka am Schlagzeug und Mario Stork am Piano.

Humorvolle Moderation

Dazu kam die humorvolle Moderation von Michael Kronauge, der mit rasantem Witz und kurzweiligen Interviews durch den Abend führte. Daneben bleibt der abgemischte Ton von Mathias Kluge und die technischen Finessen vom Team um Valentin Eppner und Gerd Knecht zu erwähnen. Sie waren dann der i-Punkt auf diesen Abend. Es bleibt zu wünschen, dass im Jahr 2023 mehr als die anwesenden knapp 500 Gäste zur Freilichtbühne strömen, denn wer in diesem Jahr nicht da war, hat wirklich was verpasst.

