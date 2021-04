Hallenberg: Täter bedroht Rentner mit Waffe und stößt ihn um

Die Polizei fahndet nach einem Raubüberfall in Hallenberg.

Hallenberg. In Hallenberg wird ein Mann (80) ausgeraubt. Der Täter zieht eine Pistole und stößt sein Opfer zu Boden. Das sind die Details der Polizei:

Am Samstag wurde die Polizei zu einer Sozialstation an der Bahnhofstraße gerufen. Ein 80-jähriger Bewohner gab an, von einem unbekannten Mann ausgeraubt worden zu sein.

Auf bislang unbekannte Weise drang gegen 14.45 Uhr der Täter in die Wohnung des Seniors. Der Täter bedrohte den Rentner mit einer grauen Schusswaffe und forderte Geld. Der unbekannte Mann stieß den Bewohner zu Boden und entwendete aus dessen Hosentasche die Geldbörse. Anschließend flüchtete er mit der Beute.

Die Täterbeschreibung

Täterbeschreibung: etwa 40 Jahre alt, circa 1,85 Meter groß, stämmige Figur, vermutlich Deutscher, weißes Oberteil. Zeugen setzen sich bitte mit der Polizei in Winterberg unter 0 29 81 - 90 200 in Verbindung.