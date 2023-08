Hallenberg: Täter durchkramen bei Einbruch Supermarkt

Die Polizei ermittelt nach einem Einbruch in Hallenberg (Symbolbild).

Hallenberg. In Hallenberg verschaffen sich Einbrecher früh morgens Zugang zu einem Supermarkt auf der Merklinghauser Straße. Die Kripo ermittelt.

Wie die Polizei im Hochsauerlandkreis mitteilt, kam es in der Nacht von Mittwoch, 9. August, auf Donnerstag, 10. August, zu einem Einbruch in einen Supermarkt auf der Merklinghauser Straße in Hallenberg.

Bislang unbekannte Täter verschafften sich zwischen 3.20 Uhr und 3.50 Uhr Zugang zu dem Objekt und durchsuchten mehrere Räume. Was möglicherweise von den Einbrechern erbeutet wurde, ist bisher noch unklar. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiwache in Winterberg unter 02981-90200 in Verbindung zu setzen.

