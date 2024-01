Hallenberg: Trotz Defizit keine Steuererhöhung

Hallenberg. Trotz steigender Kosten gibt es eine erfreuliche Konstante: Die Steuern bleiben unverändert. Doch der Haushalt birgt große Herausforderungen.

Vieles wird teurer, aber die Steuern in Hallenberg bleiben konstant. Das ist wohl für viele Bürgerinnen und Bürger die wichtigste Botschaft aus dem Haushaltsentwurf für 2024, den Bürgermeister Enrico Eppner in einer Sonderratssitzung vorstellte. Eine Sondersitzung gab es deshalb, weil die Aufstellung des Haushalts durch den Cyberangriff auf die Südwestfalen IT und rund 70 angeschlossenen Kommunen erst Ende Dezember erfolgen konnte.

Fehlbetrag: Eine Million Euro

Weniger positiv ist jedoch die weitere Kernaussage des geplanten Haushalts: Er wird voraussichtlich mit einem Fehlbetrag von knapp einer Mio. Euro abschließen, genauer mit 994.522 Euro, die aus der Ausgleichsrücklage entnommen werden können. Diese würde dann noch 3,2 Mio. Euro betragen und nach jetzigem Stand der finanziellen Entwicklung der Stadt im Jahr 2026 aufgebraucht sein.

Eppner wies darauf hin, dass in 2024 das Ergebnis nicht wie in den Vorjahren durch Isolationen geschönt sei, die „gegenwärtigen Belastungen auch in der Gegenwart“ blieben und nicht mehr auf nachkommende Generationen gebucht würden. Dennoch sei der Haushalt vorsichtig und konservativ geplant, denn „das Defizit von heute ist die Steuer von morgen“.

Ein schmerzlicher Ausfall ist die Gewerbesteuer, die seit der Corona-Krise um fast die Hälfte eingebrochen ist und voraussichtlich bei 3 Mio. Euro liegen wird. Dennoch soll der Hebesatz laut Entwurf unverändert bei 440 Prozent bleiben, so Eppner, um die Unternehmen nicht weiter zu belasten und die Standortattraktivität zu erhalten. Erfreulich sei, dass sich bereits neue Firmen etabliert hätten oder dabei seien, sich anzusiedeln.

Über vier Millionen Euro gehen in die Kreisumlage

Größter Brocken bei den Aufwendungen ist die Kreisumlage mit 4,034 Mio. Euro, was rd. 300.000 Euro mehr als im Vorjahr ausmacht. Trotz aller Sparmaßnahmen sollen Investitionen in die Infrastruktur der Stadt getätigt werden. Für Straßenum- und ausbau, Gehwege und Brückenerneuerungen fallen rund 2,3 Mio. Euro (Förderung 320.000 Euro) an, für die energetische Sanierung des Hallenbades und eine neue PV-Anlage 400.000 Euro (Förderung 285.000 Euro), für die Restarbeiten am Feuerwehrgerätehaus Hesborn und die Umrüstung auf digitalen Feuerwehrfunk 170.000 Euro, für die Ganztagsausstattung der Grundschule 230.000 Euro (Förderung 195.000 Euro), für eine Neukonzeption der Kump-Ausstellung 250.000 Euro (Förderung 200.000 Euro). Größte Positionen bei der Straßensanierung mit je 500.000 Euro sind die Schlade und die Grabenstraße in Hallenberg.

Die Ausgabe-Positionen für die Feuerwehr nutzte Eppner, um den Feuerwehrkräften im Stadtgebiet für ihren ehrenamtlichen Einsatz im ganzen Jahr und besonders bei der Hochwasserlage über Weihnachten zu danken. In 2025 erhält die Löschgruppe Braunshausen ein neues Fahrzeug, mittelfristig steht die Neugestaltung der Feuerwehrhäuser in Liesen und Hallenberg an.

Der Forstwirtschaftsplan rechnet mit einem fast ausgeglichenen Ergebnis. Bürgermeister Eppner kündigte an, dass im kommenden Jahr die Entscheidung gefällt werden müsse, ob die in den Vorjahren durch das Isolationsgesetz aus den Abschlüssen herausgerechneten Belastungen von fast 4,5 Mio. Euro ab 2026 über 50 Jahre bis 2075 abgeschrieben oder einmalig aus der Allgemeinen Rücklage entnommen werden, wodurch diese von rd. 25 Mio. auf 20,5 Mio. abnehmen würde. Eppner erklärte, dass er aufgrund des mit Bedacht geführten Haushalts mittelfristig keine Haushaltssicherung sähe, dass Hallenberg dieser aber nach aktuellem Stand nur knapp entgehen würde. Die Fraktionen werden den Haushaltsentwurf in den nächsten Wochen beraten und im Februar verabschieden.

Eppner wies zum Abschluss der Sitzung noch auf einen Termin hin: Am 1. Februar wird es auf dem Marktplatz eine Verabschiedung von Soldaten des Frankenberger Patenschaftsbataillons geben, da diese im Rahmen des Nato-Einsatzes im Baltikum nach Estland gehen.

