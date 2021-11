Hallenberg: Werden Friedhofsgebühren deutlich steigen?

Hallenberg. Viele Jahren sind die Friedhofsgebühren in Hallenberg nicht verändert worden. Nun werden sie neu kalkuliert und sollen deutlich angehoben werden.

Die Friedhofsgebühren in Hallenberg werden – wenn der Rat zustimmt – deutlich steigen. Die Stadtverwaltung hat die Gebühren jetzt nach vielen Jahren neu kalkuliert. Der Haupt- und Finanzausschuss der Stadt hat sich in seiner Sitzung am Montag mit der Thematik beschäftigt, die von der Verwaltung vorgeschlagenen Erhöhungen etwas abgemildert und eine entsprechende Empfehlung an den Stadtrat ausgesprochen, der die endgültige Entscheidung treffen wird.

Lesen Sie auch: Marsberg: 16 Infektionen - Corona-Ausbruch in Seniorenheim

Die Empfehlung sieht folgende Gebühren vor: Einzelgrab: 1034 Euro (bisher: 696 Euro), Doppelgrab: 2068 Euro (1.392 Euro), Kindergrab: 775 Euro (522 Euro), Einzelurnengrab: 484 (250 Euro), Doppelurnengrab: 958 (500 Euro), anonymes Urnengrab: 465 Euro (250 Euro), Rasen-Erdgrab: 2585 Euro (1.223 Euro), Rasen-Urnengrab: 1.163 Euro (611 Euro). Bei den Urnengräbern kommen zusätzlich Kosten für die Granitplatten hinzu. Die Kosten zur Nutzung der Leichenhalle sollen von bisher 208 Euro auf künftig 250 Euro Grundgebühr plus 40 Euro für jeden angefangenen Tag steigen.

Gründe für die Kostensteigerung

Gründe für die geplante Gebührenerhöhung sind, so die Stadt, Kostensteigerungen und die Veränderungen der Bestattungskultur. Die Verwaltung verweist darauf, dass die Gebühren – bis auf die 2012 eingeführten Rasenerd- und Rasenurnengräber – seit 2007 nicht verändert worden seien. Notwendig seien nun aber Erhöhungen unter anderem aufgrund von Preissteigerung bei Wasser-, Kanal- Arbeitsplatz und Personalkosten.

Lesen Sie auch:Arzt: „Biontech oder Moderna wie Veltins oder Warsteiner“

Angeführt wird, dass auf allen vier Hallenberger Friedhöfen sind in den vergangenen Jahren grundlegende Wegesanierungen durchgeführt worden seien. Hinzu komme, dass sich zwischenzeitlich ein Friedhofsförderverein aufgelöst habe, der noch bis vor einigen Jahren ehrenamtlich Aufgaben übernommen habe, die nun durch Personalkosten des Bauhofs abgerechnet werden müssen. Erhöht habe sich außerdem der manuelle Pflegeaufwand, da insbesondere die Arbeiten zur Unkrautbeseitigung aufgrund der gesetzlichen Änderungen beim Einsatz von Unkrautbekämpfungsmitteln (Herbiziden) seit einigen Jahren viel Zeit in Anspruch nehmen.

Schnee im Sauerland: Der Wintereinbruch kommt zum 1. Adven

Künftig regelmäßig aktualisieren

Um die Gebühren künftig regelmäßig zu aktualisieren, wird seitens der Verwaltung vorgeschlagen, die Gebühren alle zwei Jahre unter Berücksichtigung der tatsächlich entstandenen Kosten für die zurückliegenden zwei Jahre anzupassen und dem Haupt- und Finanzausschuss bzw. Stadtrat entsprechend vorzulegen. Außerdem sollen mit Hilfe der Rückstellungen kontinuierlich und jedes Jahr einzelne Wege nach entsprechender Beschlussvorlage entsprechend einer Prioritätenprüfung saniert werden, sodass die Kosten in den einzelnen Jahren nicht erheblich voneinander abweichen.

Kosten im Ruhewald

Bereits vor einigen Monaten hatte der Hallenberger Stadtrat beschlossen, die Gebühren für Bestattungen im Ruhewald bei Braunshausen zu erhöhen. Der Ruhewald wurde vor zehn Jahren als erster Bestattungsforst im Sauerland eingeweiht. Nun kostet dort eine Einzelgrabstelle 650 Euro (vorher: 500 Euro), ein Gemeinschaftsbaum mit zehn Grabstellen 5500 Euro (vorher 4500 Euro) und die Gebühr für die Grabarbeiten 245 Euro (vorher 98 Euro).

+++Alle aktuellen Infos zur Corona-Pandemie im HSK finden Sie in unserem Newsblog+++

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Altkreis Brilon