Hallenberger bekommt den Verdienstorden des Landes

Eine Szene, in der Vater und Sohn ihre gemeinsame Passion ausleben - das Theaterspielen: Heribert Knecht (rechts) und Sohn Thomas in „Manche mögen’s heiß“. Montag bekommt der 70-Jährige den Landesverdienstorden.

Hallenberg. Die Freilichtbühne ist sein Zuhause. Regional und bundesweit engagiert er sich für Theater: Dafür erhält Heribert Knecht den Landesverdienstorden.

Die Einladung nach Düsseldorf kam am Montag ganz überraschend per Telefon: Ob er am nächsten Montag Zeit habe? Ministerpräsident Armin Laschet wolle ihn und 12 weitere Persönlichkeiten aus NRW mit dem Landesverdienstorden auszeichnen. Für einen Moment war Heribert Knecht völlig perplex. Wer? Ich? Wieso das denn? Das musste er erstmal verdauen. Und dann musste er auf den Terminkalender schauen. Ja, das geht. Denn am Montag ist spielfreier Tag auf der Freilichtbühne...

Seit 1963 dabei

Für sein Engagement in verschiedenen Funktionen an der Freilichtbühne Hallenberg und seit 2012 als Vorsitzender des Verbandes Deutscher Freilichtbühnen (Region Nord) und als Mitglied im Präsidium des Bundes Deutscher Amateurtheater wird dem 70-Jährigen diese hohe Auszeichnung verliehen. Mit dem Landesverdienstorden ehrt die Landesregierung am Montag (dem 75. Landesgeburtstag) engagierte Bürger/innen, die sich seit Jahren um das Gemeinwohl verdient machen.

Zweimal den Jesus gespielt

Dass Heribert Knecht diese Auszeichnung verdient, wird niemand in Frage stellen. Seit 1963 ist die Bühne sein zweites Zuhause. Ununterbrochen ist Knecht seitdem als aktiver Spieler präsent. Die meisten dürften sich an die Passionsspiele 1990 und 2000 erinnern, bei denen er als überzeugter Christ den Jesus spielte oder an seinen Auftritt als „Don Camillo“. Aber auch rund um das Freilufttheater - vom Bühnenbau, über Anstrich, 40 Jahre Presse-Arbeit oder Kartenservice - sind seine helfenden Hände und die Begeisterung für die Bühne nicht wegzudenken.

2016 wurde ihm dafür die Ehrenmedaille der Stadt Hallenberg verliehen. Im gleichen Jahr waren Heribert Knecht und seine Frau Ursel zum Bürgerfest des Bundespräsidenten aufs Schloss Bellevue nach Berlin eingeladen. Und was sagt das Ehrenmitglied der Freilichtbühne? „Ich weiß beim besten Willen nicht, wer mich da vorgeschlagen hat. Aber freuen tut’s mich trotzdem.“

