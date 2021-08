Hallenberger erhält vom Ministerpräsidenten den Landesorden

Hallenberg/Düsseldorf. Hohe Auszeichnung für Heribert Knecht aus Hallenberg: Weil der 70-Jährige sich für Freilichtbühnen engagiert, erhält er den NRW-Landesorden.

Mit dem Verdienstorden des Landes hat NRW-Ministerpräsident Armin Laschet anlässlich des 75. Landesgeburtstages 13 Persönlichkeiten ausgezeichnet. Die Verleihung fand im Ständehaus K21 in Düsseldorf statt. Mit dem Orden ehrt die Landesregierung traditionell ehrenamtlich besonders engagierte Bürgerinnen und Bürger für ihre herausragenden Verdienste um das Gemeinwohl und um das Land. Einer der Geehrten ist der Hallenberger Heribert Knecht (wir berichteten).

Geehrte stehen für Offenheit und Vielfalt

Ministerpräsident Armin Laschet: „Die Persönlichkeiten, die wir heute auszeichnen, stehen für den Zusammenhalt und die Solidarität in Nordrhein-Westfalen, die Offenheit, die Vielfalt – für all das, was unser Land ausmacht. Für dieses beeindruckende Engagement bedanke ich mich von Herzen.“ Der 70-jährige Heribert Knecht wurde für seinen Einsatz um das Freilichtbühnenwesen geehrt. Der Landesvater zitierte Oscar Wild, der gesagt hat: „Ich liebe es, Theater zu spielen. Es ist viel realistischer als das Leben“. Anders als Wilde sei Heribert Knecht aber kein skandal¬umwitterter Profi, sondern bodenständiger Amateur im allerbesten Sinne des Wortes.

Neue Akzente gesetzt

Seit 1963 setzt er sich in den verschiedenen Funktionen für die Freilichtbühne Hallenberg ein: Als Darsteller, Jugendleiter, Regieassistent, Verantwortlicher für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit und als Vorstandsmitglied. Gleich zweimal (1990 und 200) spielte Heribert Knecht in der Passion den Jesus. Laschet: „Bei seiner Arbeit für die Bühne setzt er neue Akzente. So zählt die Freilichtbühne Hallenberg schon Ende der neunziger Jahre zu den ersten Bühnen mit eigener Internetpräsenz und zu den ersten, die EDV-gestützt Reservierungs¬verfahren und Kartenverkauf einführten.“ Heribert Knecht habe entscheidenden Anteil daran, dass die Freilichtbühne Hallenberg heute zu den besucherstärksten Theatern gehöre. Seit 1946 haben mehr als eine Million Besucherinnen und Besucher über 100 Inszenierung können.

Vor, auf und hinter der Bühne immer dabei: Heribert Knecht (2.v.l.) ist für sein Engagement auf der Freilichtbühne und für den Verband mit dem Landesverdienstorden ausgezeichnet worden. Foto: Thomas Winterberg / WP

Gefragter Gesprächspartner und Ratgeber

Seit 2012 ist Heribert Knecht Vorsitzender der Region Nord des Verbandes Deutscher Freilichtbühnen, bis März 2019 steht er sogar an der Spitze des Gesamtverbandes. Zurzeit ist er sein Vize-Vorsitzender, denn Präsident und Vizepräsident wechseln sich im dreijährigen Turnus ab. Laschet: „Ein Modell, das sich in der Politik bestenfalls unfreiwillig durchgesetzt hat.“ Außerdem ist Heribert Knecht Mitglied im Präsidium des Bundes Deutscher Amateurtheater, dem größten europäischen Fachverband. Der Ministerpräsident: „Hier ist der Hallenberger ein gefragter Gesprächspartner und Ratgeber, etwa dann, wenn es um die bestmöglichen Rahmenbedingungen für das gesamte Amateurtheater in Deutschland geht.“

Kulturelle Bildung, Dialog der Generationen und Nachwuchsarbeit seien für Knecht stets besondere Anliegen. Seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie setze er sich dafür ein, ob und unter welchen Bedingungen die Amateurtheater ihre Spielzeit gestalten dürfen. „Lieber Heribert Knecht, mit Ihren vielfältigen Aktivitäten auf ganz unterschiedlichen Bühnen haben Sie sich um unser Land verdient gemacht. Deshalb freue ich mich, Ihnen dafür mit dem Verdienstorden des Landes Nordrhein-Westfalen zu danken.“wi

