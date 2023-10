Halloween im HSK: Die fünf besten Gruselpartys im Sauerland

Kürbisse wird es auch an Halloween 2023 reichlich im Hochsauerlandkreis geben. Im HSK gibt es fünf tolle Halloween-Partys.

Hochsauerlandkreis. Party, Geisterwanderung oder Gesangseinlage: Im Hochsauerland wird es an Halloween gruselig. Fünf Tipps: Was Jung und Alt unternehmen können.

Bis Halloween ist es nicht mehr lange und wer es im HSK schaurig und gruselig mag, kommt auch 2023 voll auf seine Kosten. Von Feiern für die ganz kleinen Gespenster und Partys für die erwachsenen Vampire, ist für jeden etwas dabei. Hier eine Auswahl einiger Veranstaltungen, die in Brilon, Winterberg, Willingen und Marsberg stattfinden.

Tanzschule Hoff in Usseln

Am Sonntag, 29. Oktober, lädt die Tanzschule Hoff zu ihrer alljährlichen Kinder-Halloweenparty ein. Kinder von drei bis sechs Jahren feiern von 15.30 bis 17 Uhr und Kinder ab sieben Jahren feiern von 17.30 bis 19 Uhr. „Gespenster, Hexen und Vogelscheuchen“, sind nur ein paar der Kostümideen, die der Veranstalter vorschlägt. Um Kreativität wird gebeten. Geschwister, Freunde und der Rest der Familie sind auch eingeladen. Anmeldeschluss ist der 25. Oktober.

Tenne Winterberg

Traditionell wechselt die Winterberger Tenne am 31. Oktober in den Gruselmodus. Erwachsene Vampire und Co. können sich über einen DJ sowie jede Menge schaurige Dekoration freuen. Auch der Kostümwettbewerb findet wieder statt, bei dem der gruseligste Look mit einem Preisgeld belohnt wird (150 Euro für den ersten Platz, 100 Euro für den zweiten Platz und 50 Euro für den dritten Platz).

In der Tenne in Winterberg stehen an Halloween die Kostüme im Vordergrund. Foto: Benedikt Schülter / WP

Kolpinghaus Brilon

Auf viele verschiedene und kreative Kostüme hoffen auch die Verantwortlichen vom Kolpinghaus in Brilon. Am 31. Oktober startet hier ab 20 Uhr die „Halloween Costume Party“ mit einer Happy Hour. Fingerfood, „Creepy Drinks“ und ein Show-Act stehen auf dem Programm, um den Gästen gute Laune zu verschaffen. Im Vorverkauf kosten die Karten 10 Euro, an der Abendkasse 15 Euro.

Kilianstollen Marsberg

Ebenfalls am 31. Oktober findet im Kilianstollen in Marsberg eine Führung für Jung und Alt statt. Ab 17 Uhr beginnt die etwa zweieinhalbstündige Tour, bei der der Stollen in eine Geisterbahn umgewandelt wird. Festes Schuhwerk, warme Kleidung sowie eine Taschenlampe sind für alle Teilnehmer obligatorisch. Um vorherige Anmeldung wird gebeten, Kinder bis zwölf Jahre zahlen 5 Euro und Erwachsene 10 Euro Eintritt. Es wird Getränke und Snacks vom Grill geben.

Die Tore vom Kilianstollen in Marsberg öffnen sich an Halloween und die Besucher dürfen sich über eine unterirdische Geisterbahn freuen. Foto: Dülme / WP

The Blackwater Irish Pub

Im Winterberger „The Blackwater Irish Pub“ sollen schauerliche Töne gespielt und gesungen werden. Die „Fright Night“, eine Karaoke-Disco-Party, soll am 31. Oktober, ab 21 Uhr, viele kostümierte Feierwütige ans Mikrofon locken. Das beste Kostüm und die beste Karaoke-Nummer werden jeweils mit einem Gutschein von über 100 Euro prämiert.

