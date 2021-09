Handwerker im HSK brauchen Indianer und nicht nur Häuptlinge

Winterberg/Hochsauerland. Sie schaffen Werte und lösen Probleme. Aber Handwerker haben Nachwuchssorgen. Obermeister Bröker wünscht sich Indianer und nicht nur Häuptlinge.

Heute ist der Tag des Handwerks. Ob die Branche immer noch goldenen Boden hat, steht auf einem anderen Blatt. Aber dass der Hände ehrliche Arbeit krisenfest ist und aktuell in der Wahrnehmung eine ganze andere Wertschätzung erfährt, hat nicht zuletzt auch die Corona-Pandemie gezeigt. „Für mich gibt es nichts Schöneres, als selbst etwas zu erschaffen und zu schaffen. Handwerker zu sein, ist für mich ein sehr erfüllendes und zutiefst befriedigendes Gefühl“, sagt der Obermeister der Tischlerinnung im HSK, Jürgen Bröker aus Winterberg.

Die Zeiten, in denen das Handwerk allgemein als Maloche angesehen wurde, bei der man sich schmutzig und die Knochen kaputt machte, sind vorbei. Oder täuscht das?

Nein, Sie haben recht. Das Image des Handwerks ist besser geworden. Aber es war lange Zeit sehr schlecht: nicht gut bezahlt, viel Stress, Dreck, Finger schmutzig machen. Wir hatten mal einen Lehrling im dritten Ausbildungsjahr, der hat mir erzählt. Wenn er abends an der Schützenfesttheke auf seinen Beruf angesprochen werde, sage er lieber, er sei Schüler, statt Tischlerlehrling. Das hat mich total geschockt. Das ist vieles besser geworden. Auch im Handwerk bekommt man inzwischen einen gut bezahlten Job. Und – was man nicht vergessen darf – unserer Facharbeiter und Gesellen haben alle schon in jungen Jahren Eigentum. Sie haben alle ein eigenes Haus, das sie in ihren Cliquen mit gegenseitiger Unterstützung gebaut haben. Der eine ist Elektriker, der andere Dachdecker – was die sich untereinander geschaffen haben – davon können manche in anderen Berufen nur träumen.

Das macht aber auch deutlich, dass derjenige im Büro oder in einer Behörde ganz schön lange stricken muss, um einen Handwerker bezahlen zu können?

Ja, das Verhältnis ist schon krass. Das, was wir mittlerweile für eine Handwerkerstunde nehmen m ü s s e n, um über die Runden zu kommen, das passt in vielen Fällen nicht mehr zum normalen Durchschnittseinkommen.

Aber was kann man da tun?

Das ist das Problem. Wir als Betriebe werden ja nicht reich dabei, müssen aber so kalkulieren, um existieren zu können. Das Verhältnis Handwerker – Akademiker wird irgendwann ein gesellschaftliches Problem werden. Weil auch der Akademiker einen Sanitärfachmann oder Heizungsbauer braucht, wenn die Klospülung nicht geht oder die Heizung kalt bleibt. Aber viele andere Handwerksgewerke werden dringend benötigt und das sind genau die - Elektriker, Dachdecker, Klempner - denen der Nachwuchs fehlt. In den Branchen gibt es zum Teil überhaupt keine Bewerbungen. Das ist erschreckend.

Nochmal zurück zum Tischler: Was macht den besonderen Reiz des Umgangs mit Holz aus und wie ist es um den Nachwuchs bei Ihnen bestellt?

Die Arbeit ist sehr vielfältig. Deswegen machen auch immer mehr Architekten und Innenarchitekten vor ihrem Studium eine Ausbildung zum Beispiel als Tischler. Was Lehrlinge angeht, ist der Beruf nach wie vor gefragt. Es gibt ganz wenige Tischlerkollegen, die einen Rückgang bei Bewerbungen verspüren. Während Corona hat die Nachfrage – für mich überraschenderweise – nachgelassen. Denn welche Branche konnte schon komplett durcharbeiten? Dennoch sind auch schon für nächstes Jahr viele Anfragen da – auch für Praktika. Das ist sehr schön. Man muss allerdings auch sagen, dass viele nach der Lehre oder nach zwei, drei Gesellenjahren abspringen. Das ist wiederum bitter für uns. Denn gerade die qualifizierten Facharbeiter brauchen wir. Ich sage immer: Es muss auch Indianer und nicht nur Häuptlinge geben.

Moderne Technik hat Einzug gehalten

Das wachsende Interesse am Tischlerberuf ist doch vermutlich auch darin begründet, dass viel moderne Technik bei Ihnen Einzug gehalten hat, oder?

Ja, das betrifft die Werkstatt, aber auch das Büro: Der Betrieb wurde 1929 gegründet und jahrelang mit 20 Leuten geführt. Mein Vater war damals der Einzige im Büro. Das ist heute undenkbar. Heute haben wir 26 Beschäftigte, davon sitzen aber sechs, sieben den ganzen Tag in der Arbeitsvorbereitung am Bildschirm. Die Produktivität in der Werkstatt durch Maschinen und die entsprechende Arbeitsvorbereitung – das hat sich elementar gewandelt. Die körperliche Belastung für den Handwerker ist – zumindest was die Produktion angeht – wesentlich weniger geworden. Natürlich ist die Montage dreifach verglaster Fenster im dritten Stock mit Leitern und Gerüst immer noch Schwerstarbeit. Aber das hat man nicht jeden Tag.

Teamwork: Tischler der Firma Bröker in Winterberg bei der Arbeit. Foto: Bröker / WP

Wie wird denn Handwerk von den Kunden wahrgenommen und wertgeschätzt?

Auch das hat sich verändert bzw. verbessert. Wir haben hier zum Beispiel durch unsere Aktion ,Hand ans Werk“ Schulen besucht, um Kindern oder deren Eltern zu zeigen, was ein Handwerker in seinem Leben erreichen und welche Werte er schaffen kann. Vielfach kommt es mir vor, als würde in der politischen Bewertung von ,Work-Life-Balance‘ der Bestandteil Arbeit das Böse und der Bestandteil Leben das Gute sein. Wenn Sie mal einen Handwerker beobachten, der morgens in die Werkstatt kommt und abends vor dem fertigen Produkt steht, das er gebaut hat - das kann man anfassen, das hat 40, 50 Jahre und mehr Bestand. Dann hat das eine tiefste Befriedigung. Wenn wir z.B. eine Hotel-Lobby neu gestaltet haben und die Gäste strahlen, dann ist das einfach toll. Es gibt wenige Berufe, außer eben im Handwerk, wo man das erleben kann und darf.

Stichwort Holz und Material. Was passiert da momentan in Ihrer Branche?

Ja, auf dem Markt ist momentan sehr viel in Bewegung. Es gibt Preisentwicklungen, die sind einfach krank. Nehmen Sie die Dachlatten: die kosten das vier-, fünf-, sechsfache. Oder Bauholz Fichte, das sonst bei 350 Euro pro Kubikmeter lag und jetzt bei 1300 Euro liegt. Das ist überhaupt nicht zu begründen. Denn der Waldbesitzer bekommt ja auch nicht mehr für sein Holz – ganz im Gegenteil. Unsere Auftragsbücher sind sehr gut gefüllt. Dieser Trend macht es aber schwierig so zu kalkulieren, dass genügend Marge für uns bleibt. Bei der Materialbeschaffung muss man die Augen mehr als sonst offen halten und sehr genau hinschauen.

Zur Person Name: Jürgen Bröker Alter: 49 Beruf: Tischlermeister und Obermeister der Tischlerinnung bei der Kreishandwerkerschaft Hochsauerland Familienstand: verheiratet, vier Kinder Hobbys: keine - ab und ab mal Fahren auf dem Nürburgring

Gibt es denn nachvollziehbare Gründe für diese Preissteigerungen beim Material?

Ja, bei LEDs und auch im Metallbereich herrschen Lieferengpässe. Und es gibt auch Bereiche, wo man die Zusammenhänge auf den ersten Blick gar nicht sehen kann. Aktuell ist es zum Beispiel schwierig, Möbellacke und Leime zu bekommen: Das liegt daran, dass diese aus Rohstoffen gewonnen werden, die wiederum aus der Flugzeugkerosin-Herstellung kommen. Corona, keine Flüge, kein Kerosin, keine Lacke. Dafür haben wir uns ein eigenes Lager aufgebaut. Wir waren aber auch verwöhnt: Sonst haben wir am Dienstagmittag Platten bestellt, die dann am Mittwochmorgen hier in der Werkstatt waren. Jetzt müssen wir ganz anders planen. Am schlimmsten sind die Material-Preiserhöhungen, die durch Trittbrettfahrer entstehen. Ein Vertreter für chemische Produkte erklärte mir neulich, dass es eine Preissteigerung um 18 Prozent gebe. Auf meine Frage nach dem Grund antwortete er, das machen momentan alle so. Ich habe ihn daraufhin gebeten zu gehen.

Kunden müssen Geduld haben

Wenn man Ihre Schilderungen hört, dann muss der Kunde vermutlich Geduld mitbringen, bis sein Auftrag erfüllt werden kann, oder?

Als Corona anfing, waren die Auftragsbücher voll, weil die Leute viel privat und auch gewerblich viel in puncto Einrichtung investiert haben. Wenn die Kunden mich aktuell fragen, ob der Auftrag denn wohl vor Weihnachten fertig wird, sage ich immer mit einem Augenzwinkern: ,Nein, wir sind schneller. Wir schaffen‘s bis Ostern‘. Nach einer kurzen Bedenksekunde findet das nicht jeder lustig. Aber so sieht es aus und das macht auch die Preiskalkulation nicht einfach.

Jürgen Bröker aus Winterberg ist Obermeister der Tischlerinnung im HSK. Foto: Privat / WP

Würden Sie - allgemein auf alle Branchen betrachtet - sagen, dass Handwerker gut durch die Corona-Krise gekommen sind?

Mir fällt kein Gewerk ein, wo ich wüsste, dass die Sorgen haben. Zimmerleute, die mehr mit Nadelholz zu tun haben, kämpfen natürlich gerade mit den Materialpreisen noch stärker als wir. Aber von der Auftragslage kenne ich niemanden, der darunter gelitten hätte – eher im Gegenteil. Insofern kann man sagen, dass Handwerk durch die vielen kleinteiligen Betriebe so flexibel und wendig wie ein Schnellboot sein kann und auf Krisen und besondere Situationen schnell reagieren kann. Ich finde, dass Handwerk an sich eine sehr krisenfeste Geschichte ist.

Wie sieht es mit Frauen in Ihrer Branche aus? Kann die Arbeit im Handwerk familienfreundlich gestaltet werden?

Wir haben in unserem Betrieb aktuell vier Frauen – von Meisterin, über Gesellin, bis zur Auszubildenden. Früher waren das Exoten, mittlerweile sind bei den jährlichen Gesellenprüfungen auf Innungsebene von den 30 bis 40 Auszubildenden auch fünf, sechs Frauen dabei. Aufgrund von Projektarbeiten im Team ist es nicht immer einfach, ganz spontan auf flexible Arbeitswünsche zu reagieren. Das gilt aber generell für Elternzeit. Trotzdem versuchen wir das möglich zu machen, wo es geht. Darauf müssen und werden wir uns einstellen.

Was fasziniert Sie nach wie vor am Handwerk?

Als junger Mann hat es mich tief beeindruckt, etwas mit den Hände zu schaffen. Das ist bei mir jetzt nicht mehr so, weil ich doch zu einem Großteil Bürovogel geworden bin. Aber trotzdem ist es nach wie vor faszinierend, Kunden zuzuhören, sie zu beraten und dann gemeinsam eine Lösung zu konzeptionieren.

