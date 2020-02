Hanse-Grundschule Medebach verabschiedet Maria Ölkrug

Nach 30 Dienstjahren in der Hanse-Grundschule Medebach, an der sie seit 2000 auch als stellvertretende Schulleiterin die Geschicke mitlenkte, hat Maria Ölkrug zum Halbjahresende ihre langjährige Wirkensstätte verlassen.

Feierlich wurde sie von Schulamtsdirektorin Martina Nolte, Schulleiterin Christa Padberg-Peters, Bürgermeister Thomas Grosche und Andreas Dahms-Kohn vom Förderverein der Grundschule und ihren Kollegen in den Ruhestand verabschiedet.

Alle dankten Ölkrug für ihre großartige Arbeit an der Grundschule. Bürgermeister Thomas Grosche nannte sie eine Lehrerin mit Herz und Verstand, die stets mit Leib und Seele und aus Überzeugung ihre pädagogischen Aufgaben erfüllt habe.

Seit 1991 an der Medebacher Grundschule

Maria Ölkrug wurde im August 1991 in den Schuldienst eingestellt und trat ihren Dienst an der Grundschule Medebach an. In der Probezeit konnte sie sich besonders bewähren und erreichte so im September 1993 ihre Verbeamtung auf Lebenszeit.

Zum zweiten Halbjahr des Schuljahres 2017/2018 übernahm sie für ein Jahr die kommissarische Schulleitung der Hanse-Grundschule. Schulamtsdirektorin Martina Nolte betonte, dass Maria Ölkrug jede dieser Etappen mit Gradlinigkeit, Ehrgeiz, Freude, Mut und Entschlossenheit gemeistert habe. Mit Einfühlungsvermögen, Transparenz und pädagogischem Geschick habe Ölkrug es geschafft, Wogen immer wieder zu glätten.

Schulleiterin Christa Padberg-Peters erklärte: „Maria Ölkrug ist von ganzem Herzen Lehrerin und hatte nicht nur das Wohl der eigenen Klasse, sondern auch das der Schulgemeinschaft immer im Blick.“ Die Schulleiterin bedankte sich herzlich für die engagierte, konstruktive und faire Zusammenarbeit.

Entscheidung für Beruf nie bereut

„Besonders die Kinder und wir Eltern werden Sie sehr vermissen“, meinte Andreas Dahms-Kohn vom Förderverein der Grundschule. „Ich war immer gerne Lehrerin und habe die Entscheidung für diesen Beruf niemals bereut“, erklärte Maria Ölkrug zum Abschluss der Feier.

An ihrem letzten Schultag verabschiedeten sich auch die Schüler mit dem Lied „Auf Dich“. Aus vollem Herzen sangen die Kinder auf dem Schulhof: „Ein Hoch auf das, was du gelehrt, es war das Beste und viel wert!“ Außerdem bereitete ihre Klasse 3 c Maria Ölkrug an ihrem letzten Schultag eine Überraschung und sang ihr das Ständchen „Pädagogin aus Passion“.

Kinder groß werden sehen, das mochte Maria Ölkrug von Anfang an. Jetzt freut sie sich darauf, als Pensionärin mit ihrem Mann zu reisen und auf mehr Zeit für ihren Garten, ihre erwachsenen Kinder und ihre Mutter.