Harte Wetterwende: Sauerland nimmt Kurs auf den Frühsommer

Hochsauerland. Der Frühling ließ lange auf sich warten im Hochsauerland. Nun setzen sich aber warme Temperaturen durch. Ein Kälteeinbruch kommt aber noch.

Rund um die Mitte dieser Woche erwartet das Hochsauerland einen spürbaren Temperaturknick und in den Nächten ist sogar nochmals Bodenfrost wahrscheinlich. Tagsüber kann sich die Sonne aber vor allem am Mittwoch und am Feiertag für längere Zeit durchsetzen, auch dann ist aber mindestens eine dünne Jacke nötig. Von Freitag an wird es dann spürbar wärmer und am kommenden Wochenende, besonders zum Sonntag hin wird in den Tälern auch die 20 Grad-Marke wieder häufig überschritten. Dazu wechseln sich meist Sonne und Wolken miteinander ab, einzelne Schauer sind am Nachmittag möglich. In der folgenden Woche voraussichtlich recht warmes Frühsommerwetter mit allerdings etwas feuchterer Luft, so dass sich Schauer und Gewitter häufiger bilden können.

Das Wetter auf dem Berg

Die bisherige Höchsttemperatur in diesem Jahr von 16,4 Grad am Kahlen Asten ist für Mitte Mai doch recht dürftig, in anderen Jahren gab es um diese Jahreszeit bereits über 10 Tage mit mehr als 20 Grad. Das späteste Frühjahr der vergangenen 50 Jahre war 1991, damals wurde der erste Tag mit mehr als 20 Grad erst Ende Juni erreicht. In diesem Jahr wird es wohl nicht so lange dauern, denn für das kommende Wochenende und darüber hinaus ist eine deutliche Erwärmung sehr wahrscheinlich. Bis dahin müssen wir allerdings noch durch ein Temperaturtal hindurch, welches sich am Dienstag mit Höchsttemperaturen von nur noch etwa 8 oder 9 Grad bemerkbar macht. Am Vormittag kann es dazu noch etwas regnen. Im Tagesverlauf dann zeitweise Sonnenschein bei einem allerdings böigen Nordwind. Der Mittwoch ist dann ein meist trockener Tag, Wolkenfelder können sich dabei noch recht zäh halten. Daneben zeigt sich die Sonne aber hin und wieder mal und die Temperaturen bleiben unter der 10 Grad-Marke. In der Nacht zu Donnerstag teils sternenklarer Himmel und Temperaturen von nur wenig über 0 Grad. Tagsüber aber viel Sonnenschein bei leicht ansteigenden Temperaturen.

Das Wetter für die Medebacher Bucht und Marsberg

Bisher 49 Liter pro Quadratmeter zeigt der Niederschlagsmesser an der Sekundarschule in Medebach in diesem Mai an und damit mehr als auf dem Kahlen Asten. Rund um Marsberg an unseren Stationen in Westheim und Giershagen fiel in diesem Monat bisher etwa halb so viel. Größere Niederschlagsmengen sind in den kommenden Tagen nicht mehr zu erwarten. Wenn es nochmal etwas gibt, dann beschränkt sich dies auf den Dienstagvormittag, denn dann legt sich eine Kaltfront an das Rothaargebirge und bringt noch den einen oder anderen Schauer. Vor allem aber führt es kühlere Luft heran, die sich mit einem böigen Nordwind am Nachmittag trotz einigen Sonnenstunden deutlich spürbar durchsetzt. Auch in den Tälern sind dann kaum mehr als 12 oder 13 Grad zu erwarten. Ganz ähnliche Höchsttemperaturen erwarten wir auch für den Mittwoch. Dazu lockern die Wolken häufiger auf und es bleibt im Wesentlichen trocken. In der Nacht zum Feiertag dann teils klar und kalt, örtlich kann es sogar vielleicht Frost geben. Tagsüber zeigt sich die Sonne dann aber häufig und die Wolken schmücken den Himmel. Lediglich die Temperaturen kommen aber weiter nur schwer in Schwung und bleiben bei maximal 15 Grad stehen.

Das Wetter für den Nordkreis

Wer in diesem Jahr bisher einen Grilltag geplant und durchgeführt hat, der musste schon sehr genau auf die Wettervorhersagen schauen. Längere freundliche Phasen gab es bisher kaum und auch die Temperaturen ließen meist zu wünschen übrig. In Richtung des am Donnerstag anstehenden Feiertages dürfte das bevorstehende Wetter den Freunden des Grills durchaus gefallen, denn die Sonne setzt sich ab Mittwochnachmittag immer häufiger durch und der Feiertag selbst wird dann sehr freundlich mit einem teilweise stahlblauen Himmel. Dazu muss man sich allerdings recht nah an den heißen Grill stellen, denn die Temperaturen sind noch nicht so richtig geeignet. Sie erreichen am Mittwoch maximal rund 13 Grad in Olsberg, am Feiertag kann es 1 oder 2 Grad wärmer werden. Ein nördlicher Wind kühlt die gefühlten Temperaturen noch zusätzlich ab. Wenn sich der Grillabend etwas zieht, sinken die Temperaturen schnell auf einstellige Werte und teilweise auch deutlich unter die 5 Grad-Marke hinab. In den Frühstunden ist dann sogar Bodenfrost oder in ungünstigen Lagen leichter Luftfrost möglich. Immerhin trocken bleibt es. Die einzigen Regenschauer in den kommenden drei Tagen ziehen bereits im Laufe des Dienstagvormittags über das Rothaargebirge hinweg nach Osten ab.

Trend: Der Trend in Richtung des verlängerten Wochenendes ist durchaus positiv. Es wird Stück für Stück wärmer und zum Sonntag hin wird die 20 Grad-Marke auch verbreitet überschritten. Dazu ist es zunächst weiter trocken mit längerem Sonnenschein. Ab Sonntag bilden sich aber auch vermehrt Schauer und Gewitter.

