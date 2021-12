Hartes Jahr für Löschzug Bigge-Olsberg: Geschenk statt Party

Olsberg. Hinter den Mitgliedern des Löschzuges Bigge-Olsberg liegt ein turbulentes Jahr mit Großbränden. Für den Einsatz gab es jetzt besonderen Dank.

Auf die Mitglieder des Löschzuges Bigge-Olsberg hat in diesen Tagen bei Einsatzen oder Übungsabenden im Feuerwehrgerätehaus eine kleine Weihnachtsüberraschung gewartet. Ein Präsent als Dankeschön der Ortsvorsteher und einiger Vereine aus Bigge und Olsberg Kernstadt dafür, wie sie Herausforderungen in einem turbulenten Jahr gemeistert haben. Und das auch noch zu Zeiten der Corona-Pandemie unter erschwerten Bedingungen, wo ein Großbrand im eigenen Gerätehaus am Fahrzeugpark und an der Ausrüstung einen Millionenschaden anrichtete.

Gerade der Brand im Feuerwehrhaus sei ein harter Schlag gewesen. Material, das immer gehegt und gepflegt wurde, war mit einem Mal nicht mehr zu verwenden. Die Fahrzeuge, auf die die Feuerwehrleute immer stolz sind, waren zum Teil Totalschaden. „Mit großem Einsatz habt ihr aber sogar noch ein schlimmeres Resultat verhindert“, heißt es in einem persönlichen Brief an jedes einzelne Mitglied des Löschzuges. Darin wird auch das Engagement bei zahlreichen anderen großen und kleinen Einsätzen genannt, wie dem Brand im AquaOlsberg, die Hausbrände an der Hauptstraße und in Elpe sowie bei einigen schweren Verkehrsunfällen.

Große Party abgesagt

Eigentlich sollte für die Feuerwehr zum Dank eine große Party veranstaltet werden. Ein Plan für diesen etwas größeren Umtrunk stand, eine Förderzusage von „Gemeinsam in NRW“ gab es auch, zumal auch die Sparkasse Hochsauerland und die Stiftung „Wir in Olsberg“ finanzielle Unterstützung zugesagt hatte. Aber leider fiel das Fest ebenso wie die meisten anderen Veranstaltungen Corona mit seinen Auswirkungen und Einschränkungen zum Opfer, so Felix Liesen von der Bigger Kolpingjugend.

Das war Grund genug, um gemeinsam mit Bigge-Online, den Schützenbruderschaften St. Michael und St. Sebastian, den Bigger Jungschützen und der Kolpingsfamilie sowie den Karnevalisten vom NOK die Leistungen der Wehrmänner und -frauen gerade in diesem Jahr mit einer Aufmerksamkeit zu würdigen. Auch Olsbergs Ortsvorsteherin Sabine Bartmann und ihr Bigger Kollege Kalli Fischer schlossen sich stellvertretend für alle anderen Vereine der Aktion an.

Besondere Anerkennung

Wenn schon keine große Fete, so wollte man dennoch den Wehrleuten seine Anerkennung mit einem kleinen Präsent zollen. Außer einer Flasche Krombacher mit dem Logo der Feuerwehr und einer Tasse mit einem exklusiven Sondermotiv enthält das Weihnachtspäckchen einen Schlüsselanhänger mit dem Feuerwehrleitmotiv – retten, löschen, bergen, schützen –, der bei der Olsberger Hütte, die sich wie die Fachwelt Olsberg, Mikado und Medienbuffet und die Bürgerstiftung an der Überraschung beteiligt hat, angefertigt wurde. Dazu gab es für den Gemeinschaftsraum im Gerätehaus eine Leinwand mit der extra angefertigten Skyline des Strunzertals. Beim Überreichen der Präsente sagten Ortsvorsteher und Vereine noch einmal ganz herzlich Danke und betonten, dass sich die ehrenamtliche Arbeit gerade im ländlichen Raum noch immer einen hohen Stellenwert habe.

