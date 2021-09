Der historischen Torbogen in Olsberg ist jetzt weg.

Bau Hat der Torbogen in Olsberg trotz Abriss eine Zukunft?

Olsberg. Der historische Torbogen in Olsberg war in eine bedenkliche Schieflage geraten und von Rissen durchzogen. Vielleicht hat er dennoch eine Zukunft

Wieder ist ein Stück „Alt-Olsberg“ aus Stadtbild verschwunden. Gestern fiel mit der historische Torbogen im Eingangsbereich der Kropff Federath’schen Stiftung, in der heute die Jugendhilfe untergebracht ist, der Abrissbirne zum Opfer. Der Zahn der Zeit hatte am denkmalgeschützten Torbogen, der um das Jahr 1903 Anfang errichtet worden war, ziemlich genagt, war in eine bedenkliche Schieflage geraten und das Mauerwerk von Rissen durchzogen.

Umfangreiche Untersuchungen hatten ergeben, dass der Torbogen, wenn überhaupt, nur mit enormem Kostenaufwand saniert werden kann, da auch das Fundament stark beschädigt ist. Vorsichtigen Schätzungen nach, war von einer Summe im mittleren sechsstelligen Bereich die Rede, die derzeit weder von der Kropff-Federath’schen Stiftung oder von der Stadt Olsberg aufgebracht werden kann. Auch von der Denkmalpflege des Landschaftsverbandes, die ihr Einvernehmen für den Abriss erteilte, war kein nennenswerter Zuschuss für eine Restaurierung bzw. Sanierung zu erwarten.

Der Torbogen vor dem Abriss in Schieflage. Foto: Joachim Aue

Nach Auskunft der Stadt Olsberg wurde der Torbogen im Zuge von Untersuchungen exakt dokumentiert und auch dreidimensional vermessen. Vielleicht gibt es demnächst noch einmal die Möglichkeit das der fast 120 Jahre alte Torbogen als Rekonstruktion neu zu erstellen.

Die Stadt Olsberg hatte Anfang September mitgeteilt, dass der historische Torbogen nicht mehr zu retten sei. Dieser Verlust im Stadtbild schmerze, unterstrich Bürgermeister Wolfgang Fischer in der Mitteilung. Es gelte aber auch, auf den bedenklichen Zustand des rund 120 Jahre alten Torbogens zu reagieren. Die Sperrung an dieser Stelle könne kein Dauerzustand sein. Der Zugang sei für die Jugendhilfe Olsberg aus betrieblichen Gründen und ebenso als Rettungsweg dauerhaft notwendig – auch wenn mit Blick auf die Rettungswege für den Zeitraum der Sperrung im Dialog mit dem HSK andere Lösungen gefunden werden konnten.

