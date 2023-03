Der Hausarztmangel in Brilon hat sich zum Teil schon länger angekündigt, zum Teil liegt er an unvorhergesehenen Ereignissen.

Medizinische Versorgung Hausarztmangel in Brilon: Wie konnte es soweit kommen?

Brilon. Der Hausarztmangel in Brilon wird dramatischer. Das hat mit strukturellem Wandel, aber auch mit tragischen Ereignissen zu tun. Ein Überblick.

Dass Brilon derzeit in einen eklatanten Hausarztmangel schlittert, hat viel mit dem demografischen Wandel, allerdings auch mit tragischen Unglücksfällen zu tun. Das zeigt ein Blick in die Vergangenheit, denn nicht nur Praxisschließungen aufgrund des hohen Alters spielen in der aktuellen Lage eine Rolle, sondern durchaus auch tragische Umstände. Ein Blick zurück auf einige der entscheidenden Ereignisse:

Ein Überblick über die Entwicklung in Brilon

Juni 2020:Im dritten Anlauf hat das Briloner Krankenhaus sein Medizinisches Versorgungszentrum (MVZ) unter Dach und Fach gebracht. Es soll aus zwei Standorten mit drei Praxen bestehen: einer chirurgischen, einer internistischen und einer allgemeinmedizinischen. Stammsitz des MVZ am Schönschede soll das Ärztehaus am Schützengraben werden. Dort hatte das Krankenhaus zum 1. April den chirurgischen Kassensitz von Dr. Ralf Certa übernommen. Das zweite Standbein des Medizinischen Versorgungszentrums: die ehemalige Praxis von Dr. Michael Certa. Dr. Ralf sowie Dr. Michael Certa waren beide in den vorangegangenen Jahren plötzlich verstorben. Mit dem MVZ sollten die Praxen als medizinisches Standbein etabliert werden.

März 2021: Nach der Eröffnung der Praxis in der Schulstraße zum 1. Oktober vergangenen Jahres verließ die damals eingestellte Ärztin, Melanie Mies, Brilon bereits wieder. Seitdem hatte Wasim Chikh Trab den Standort in Sichtweite des Derker Tores und gegenüber der Engelbertschule mitbetreut.

August 2021:Dr. Bäuerlein beginnt, einen Nachfolger für seine Praxis zu suchen, mittlerweile ist er im Ruhestand.

Dezember 2021:Unmittelbar vor der Wiedereröffnung des Maria Hilf-MVZ in der Schulstraße in Brilon verstarb der für diese allgemeinmedizinische Praxis engagierte Arzt Dr. Michael Bloch plötzlich und völlig unerwartet im Alter von 48 Jahren. Zwar stand mit Frank Wagener bereits der zweite Arzt für diese Praxis fest, die Wiedereröffnung verzögerte sich jedoch.

MVZ kann erst mit Verzögerung öffnen

Februar 2022:Frank Wagener wird neuer Leiter für das MVZ in der Schulstraße.

März 2023: Der plötzliche Todesfall von Michael Reiß schockiert Brilon. Die Hausärzte-Versorgungsquote wird nach dem Verlust von Michael Reiß auf unter 75 Prozent sinken. 39.713 Menschen werden dann, zumindest nach den Zahlen der Kassenärztlichen-Vereinigung-Westfalen-Lippe (KVWL), von nur noch 18 Ärzten versorgt werden, das sind im Durchschnitt 2.206 Personen pro Hausarzt.

März 2023: Dr. Winfried Muffert, der seine Praxis in der Königstraße 21 in Brilon betreibt, wird nach 40 Jahren in den Ruhestand gehen und seinen Praxis-Betrieb zum 30. Juni 2023 schließen.

