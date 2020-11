Corona-Maßnahmen einrechnen

Für 2021 können die Corona-bedingten Belastungen von den Kommunen über eine Bilanzierungshilfe eingebucht werden. So müssen die Kommunen nicht den eingeschlagenen Weg der Konsolidierung verlassen. In der Ergebnisplanung ist dies in einer Höhe von 3,38 Millionen veranschlagt. Der Kämmerer habe für diese Nebenrechnung die Mindererträge aus den Bereichen Gewerbesteuer, Einkommens- und Umsatzsteuer errechnet. Auch Mindererlöse im AquaOlsberg werden eingerechnet. Durch diese und weitere Maßnahmen gelingt der Stadt die Haushaltsausgleichung 2021. „Bekanntlich haben wir davon kein Geld auf dem Konto, das muss uns bewusst sein“, betont Wolfgang Fischer.