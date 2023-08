Ehrenamt Heimatpreis in Olsberg: Was Sie zur Bewerbung wissen sollten

Olsberg. Die Stadt Olsberg lobt erstmals einen Heimatpreis aus und folgt dem Beispiel zahlreicher anderer Kommunen. Der Preis ist mit 5000 Euro dotiert.

Das NRW-Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung hat das Förderprogramm „Heimat. Zukunft. Nordrhein-Westfalen. Wir fördern, was Menschen verbindet“ gestartet. Ein Bestandteil davon ist der Heimatpreis, mit dem ehrenamtliches Engagement in Sachen Heimat gewürdigt werden soll. Das Preisgeld in Höhe von 5000 Euro wird komplett vom Land NRW getragen.

Lesen Sie auch: Fotos aller i-Dötzchen im Altkreis Brilon: 35 Klassenfotos

Auch die Stadt Olsberg wird einen Heimatpreis ausschreiben – das hat der Stadtrat einstimmig beschlossen. „Durch das Ehrenamt wird viel möglich, was unsere Orte und ihre Lebensqualität dort ausmacht“, sagt Bürgermeister Wolfgang Fischer. Umso erfreulicher sei es, dieses Engagement nun auch auf besondere Weise würdigen zu können.

Breites Spektrum von Bewerbungen möglich

Bürgermeister Wolfgang Fischer: „Der Heimatpreis ist nicht nur finanzielle Unterstützung, sondern soll zugleich dazu ermutigen, sich für die Heimat und ihre Menschen einzusetzen.“

Lesen Sie auch:Kinder stark machen: Brilonerin gibt Eltern fünf tolle Tipps

Sehr bewusst hat der Stadtrat Preiskriterien festgelegt, die ein bermöglichen: Das Engagement muss auf dem Gebiet der Stadt Olsberg erfolgen bzw. den Bürgern der Stadt Olsberg zu Gute kommen. Das Engagement sollte für zukünftige Generationen nachhaltig sein. Und zudem muss sich das Engagement in einem konkreten, aktuellen Projekt oder in einer dauerhaften regelmäßigen Tätigkeit zeitlich widerspiegeln - und es muss die ausdrückliche Akzeptanz der Bevölkerung, zum Beispiel eines Ortsteils, haben.

Vorgeschlagen werden oder selbst bewerben

Der Heimatpreis kann sowohl als einzelner Preis oder auch mit bis zu drei Kategorien oder Abstufungen der Preise vergeben werden. Man kann für den Heimatpreis vorgeschlagen werden oder aber sich auch selbst bewerben. Noch bis zum 15. September können sich nun Vereine, Gruppen, Initiativen oder auch einzelne Bürgerinnen und Bürger um den Heimatpreis der Stadt Olsberg bewerben. Die offizielle Preisvergabe erfolgt dann im Rahmen des Olsberger Neujahrsempfangs.

Lesen Sie auch:Kreisschützenfest in Olsberg: Riesenfest mit 4000 Gästen

Bürgermeister Wolfgang Fischer: „Heimat braucht auch immer weitere und neue Unterstützerinnen und Unterstützer.”

Weitere Informationen zum Heimatpreis der Stadt Olsberg gibt es bei Sabrina Günnemann per E-Mail an sabrina.guennemann@olsberg.de oder telefonisch unter 02962/982-274.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Altkreis Brilon