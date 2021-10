Helfer aus Marsberg wieder im Ahrtal: Wo jetzt geholfen wird

Marsberg. Schon oft sind Marsberger ins Ahrtal gefahren, um die Schäden nach der Flut zu beseitigen. Jetzt geht es wieder los – und im Bus sind Plätze frei

Schon fünf Mal waren die Marsberger Helfer mit sechs Bussen im vom Hochwasser gebeuteltem Ahrtal und haben überall mitangepackt, wo Hilfe von Nöten war. Initiator ist Manfred Schmies mit voller Unterstützung des Pastoralen Raums Marsberg. Am Samstag, 6. November, ist wieder eine Fahrt ins Ahrtal geplant. Die Abfahrt ist um 6 Uhr von der Hauptschule Marsberg, Trift 33. Die Rückkehr ist für 21 Uhr vorgesehen.

Manfred Schmies gehen die Bilder von dem verwüsteten Ahrtal längst nicht mehr aus dem Kopf. „Bisher haben Helferinnen und Helfer aus Marsberg und Umgebung gemeinschaftlich sehr viel geleistet und mit ihren bisherigen Einsätzen gezeigt, dass sie die Menschen im Ahrtal mit ihren existenziellen Sorgen nicht allein gelassen haben,“ sagt er im Gespräch mit der WP Brilon.

Wie berichtet, wurde bei der ersten Fahrt die Grundschule in Dernau entkernt. An den darauffolgenden drei Fahrten wurde unter fachkundiger Leitung der Baufirma Prior aus Erlinghausen das Hotel Lochmühle in Mayschoss entkernt. Hier waren Keller, das Erdgeschoss und das erste Obergeschoss bis in Kopfhöhe überflutet.

Fünf Einsätze bisher für die Marsberger im Ahrtal

Bei dem bisher letzten Einsatz im überschwemmten Anglerparadies in dem 800-Einwohnerort Eicherscheid bei Bad Münstereifel wurde das Grundstück von Unrat befreit und ältere Gebäude abgerissen. Manfred Schmies: „Der neue Besitzer hatte dieses Areal erst kurz vor der Flut erworben. Es ist unglaublich, welche immensen Schäden die Flut überall hinterlassen hat.“

Durch die vielen örtlichen und regionalen Spender konnte das Helfer-Team darüber hinaus Baumaterialien und Bohrhämmer im Wert von mehr als 10.000 Euro mit Marsberger und Wrexener Reisebussen mit ins Überschwemmungsgebiet nehmen. Empfänger waren die Zentrallager in Dernau und Mayschoss sowie das Baustoffzelt in Walporzheim. Die vom Hochwasser betroffenen Menschen erhalten von diesen privaten und gemeinnützigen Initiativen kostenlos die dringend benötigten Dinge für ihre Häuser und Wohnungen. Schmies: „Hilfe, die garantiert zu 100 Prozent angekommen ist.“

Marsberg: 300 Teilnehmer helfen bei den Flutschäden

In den bisherigen fünf Einsätzen mit insgesamt ca. 300 Teilnehmern wurden rund 1.800 Arbeitsstunden geleistet, hat Schmies ausgerechnet. Fast jedes Wochenende auf eigene Faust war auch Philipp Kriegel aus Westheim im Ahrtal im Helfereinsatz. „Diese verschiedenen Aktionen der Helfer und Helferinnen haben sich an der Ahr weit herumgesprochen und Marsberg und das Sauerland dort sehr bekannt gemacht“, sagt er.

Die besondere Dankbarkeit der Bevölkerung zeige sich überall und in jedem Winkel des Ahrtals. An sehr vielen Häusern und Mauern seien Danke-Schilder angebracht und viele Freiwillige versorgten die unzähligen Helfer mit Essen und Getränken. Überall sei eine unglaubliche Atmosphäre und Hilfsbereitschaft zu spüren. „Werte, die man in unserer Gesellschaft schon verloren geglaubt hat, wurden dort wieder zu neuem Leben erweckt.“

Für eine Teilnahme müssen sich Interessierte aus Marsberg anmelden

Die Busfahrt am 9. November ist wieder gratis. Zum zweiten Mal stellt die Firma Tuschen Transporte aus Westheim einen Bus kostenlos zur Verfügung. Juniorchef Dennis Tuschen wird den Bus ebenfalls kostenlos fahren.

Einige Plätze sind noch frei. Wer am Samstag, 6. November, mitmachen möchte, kann sich per Mail unter „fluthelfer-marsberg@web.de“ oder Handy: 0151 1210 2839 bei Marcus Kriegel anmelden. Für Verpflegung ist gesorgt. Weitere Infos zum Einsatz gibt es dann in einer eigens eingerichteten Whatsapp-Gruppe.

