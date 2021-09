Herbst im HSK: Schauer und Gewitter über Brilon und Olsberg

Hochsauerlandkreis. Der Herbst ist im Sauerland angekommen und bringt wechselhaftes Wetter. Der Wetterexperte erklärt, was vom Oktober zu erwarten ist.

Leicht wechselhaft, insgesamt kühler aber nicht durchweg unfreundlich geht es im Hochsauerlandkreis in die letzten Tage des Septembers. Zeitweise kann sich die Sonne doch recht gut durchsetzen, einige Schauer fallen vor allem am Mittwochnachmittag und die Nächte bekommen zunehmend wieder das Prädikat Bodenfrostgefahr.

Lesen Sie auch:Bundestagswahl im HSK - Schweres Debakel für die CDU

Das Wetter auf dem Berg – Kahler Asten und Winterberg

Etwa 3 Grad liegt dieser September aktuell über den Durchschnittswerten der Vergleichsperiode 1961 – 1990. Nimmt man die aktuelle Phase zwischen 1991 und 2020 hinzu, liegt die Differenz noch bei etwa 2 Grad. Ursache sind die vielen Hochdruckphasen mit eher südlichen Windrichtungen, die wir auch am vergangenen Wochenende noch erlebten, so dass die Temperaturen rund um Winterberg nochmals bis auf 20 Grad ansteigen konnte. Nun allerdings meldet sich der Atlantik mit insgesamt kühlerer Meeresluft und so gehen die Werte bis zum Donnerstag schrittweise zurück und erreichen dann nur noch knapp 10 Grad in 800 Meter Höhe und 12 oder 13 Grad in den tiefer gelegenen Ortschaften Winterbergs. Besonders hier muss in der Nacht zu Donnerstag bei längerem Aufklaren aber mit leichtem Bodenfrost gerechnet werden. Die Sonne kommt in den kommenden Tagen recht gut zum Zuge, sie zeigt sich am Dienstag nach Auflösung von Hochnebel für mehrere Stunden, am Mittwoch muss sie sich den Platz am Himmel gegen Schauerwolken erkämpfen, die zum Nachmittag sogar Blitz und Donner bringen können. Der Donnerstag zeigt sich dann wieder freundlich mit einem trockenen Mix aus Sonne und Wolken.

Lesen Sie auch:Bilanz der Polizei: So lief das Kirmes-Wochenende in Brilon

Das Wetter für die Medebacher Bucht und Marsberg

T-Shirt-Wetter, Jacken-Wetter oder doch irgendwas dazwischen? Diese Frage stellt sich in den Übergangszeiten an so manchem Tag und oftmals muss man die Kleidung mehrfach am Tag wechseln, um ideal an die sich ständig wechselnden Temperaturen angepasst zu sein. Dieser September konnte jedoch mit vielen Tagen über 20 Grad noch mal Werbung für die Sommerkleidung machen und selbst am vergangenen Wochenende waren bei Temperaturen bis zu 23 Grad noch mal nahezu alle Aktivitäten im Freien möglich. Selbst im Oktober sind solche Temperaturen nicht ausgeschlossen, doch allmählich sollte der winterliche Inhalt des Kleiderschranks nun weiter nach vorne geräumt werden. In den kommenden drei Tagen sinken die Temperaturen Stück für Stück auf dann normale Werte für diese Jahreszeit und so sind am Donnerstag selbst 15 Grad nur noch schwierig zu erreichen. Noch wesentlich frischer ist es in den Frühstunden, denn nach einigen Regenschauern am Mittwochnachmittag lockern die Wolken in der Nacht zu Donnerstag verbreitet auf und es kann gerade entlang von Nuhne, Diemel und Orke für Bodenfrost reichen. Tagsüber entschädigt dann aber die Sonne, die sich gegen den Hochnebel für einige Stunden durchsetzen kann.

Lesen Sie auch: Winterberg:2G oder 3G? So planen Schulen nun Klassenfahrten

Das Wetter für den Nordkreis – Brilon und Olsberg

Von den ersten kräftigen Herbststürmen, die man in einem September im Mittelgebirgsraum in der Regel erwarten würde, waren wir in diesem Jahr doch weit entfernt. So kam die Wetterstation in Marsberg-Westheim bisher auf eine durchschnittliche Böengeschwindigkeit von nur 9,7 km/h, welche damit noch mal um rund ein km/h gegenüber 2020 zurücklag. Zum Vergleich: Richtig windige Monate wie der Februar 2020 kamen hier auf mehr als 20 km/h. In den kommenden Tagen entwickeln sich auf dem Atlantik doch durchaus kräftige Druckgebiete, welche hier auch für stürmische Böen oder sogar einen richtigen Orkan sorgen. Beim Übergang auf den europäischen Kontinent schwächen sie sich aber dann doch deutlich ab und bei uns kommen dann meistens nur laue Lüftchen oder vielleicht mal eine steife Brise an. So wird der Mittwoch nach einem noch ruhigen Dienstag mal wieder ein etwas windigerer Tag werden, selbst in den höchsten Lagen sind aber kaum Böen über 50 km/h zu erwarten. Mit dem Wind ziehen dann einige Schauer, ganz vereinzelt auch mal ein Gewitter über die Region hinweg. Dazwischen zeigt sich aber immer wieder auch die Sonne und dazu gehen die Temperaturen auf Höchstwerte zwischen 11 und 15 Grad zurück. Zum Donnerstag wird es sogar noch etwas kühler Wind und Regenschauer verschwinden wieder.

Trend: Das kommende Wochenende beschert uns am Sonntag den Tag der Deutschen Einheit und aktuell kann dieser nicht wirklich mit freundlichen Prognosen glänzen. Nach aktuellen Aussichten schaut es nach Tiefdruckwetter nach vielen Wolken und auch zeitweise nach Regen aus. Mehr unter www.wetter-sauerland.de.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Altkreis Brilon