Herbstanfang im HSK: Der erste Bodenfrost ist möglich

Hochsauerlandkreis. Der Start in den kalendarischen Herbst verläuft überwiegend sonnig im Sauerland. Zum Ende der Woche kann es ein paar Regentropfen geben.

Der Übergang in den kalendarischen Herbst zeigt sich im Hochsauerlandkreis weiterhin recht ruhig. Die kommenden Tage werden durch einen Mix aus Sonnenschein und Hochnebel bestimmt, dazu bleibt es meist trocken und die Temperaturen steigen nach frischen Nachttemperaturen auf 13 bis knapp 20 Grad an.

Das Wetter auf dem Berg

Rund 105 Stunden lang zeigte sich die Sonne bis einschließlich zum Sonntag bisher rund um den Kahlen Asten, so dass die normale Sonnenscheindauer eines durchschnittlichen Septembers der vergangenen 30 Jahre mit 130 Stunden schon fast erreicht ist. Dagegen sind erst 21 Liter Regen gefallen und damit weniger als 20 % des normal zu erwartenden Wertes. Ursache dieser Daten und Fakten ist natürlich die Hochdruckwetterlage, die bisher einen Großteil des Monats bestimmte. Mal lag das Hoch genau über Mitteleuropa, mal etwas östlich von uns. Aktuell und in den kommenden Tagen befindet es sich über Skandinavien und bei uns kommt der meist schwache Wind daher aus östlichen Richtungen und führt weiterhin eher trockene Luft bis zur Winterberger Hochfläche. Damit bleibt es bis einschließlich zum Donnerstag niederschlagsfrei. Die Sonne muss sich aber ihren Weg durch Wolkenfelder und Hochnebel durchaus erkämpfen, wann genau sie das schafft ist in dieser Jahreszeit schon recht schwer vorherzusagen. Am besten schaut es aktuell am Mittwoch aus, am Dienstag könnte sich der Hochnebel dagegen zeitweise als relativ zäh erweisen. Zum Donnerstag dann in der Tendenz zunehmende Bewölkung und etwas kühler.

Das Wetter für die Medebacher Bucht und Marsberg

Schaut man sich die bisher in diesem Monat gefallenen Regenmengen im Raum Marsberg mal genauer an, so sind die Unterschiede schon extrem. Ausgelöst vor allem durch örtlich begrenzt sehr unterschiedlich verteilte Schauer-, und Gewitterniederschläge gab es im westlichen Stadtgebiet bereits bis zu 70 Liter Regen und damit etwa so viel wie im September normal. Dagegen sind in der südöstlichsten Ecke, zum Beispiel rund um den Ort Leitmar erst 5 Liter pro Quadratmeter gefallen. Zwischen Medebach und Hallenberg ist die Verteilung dagegen etwas gleichmäßiger, hier waren es bisher zwischen 10 und 20 Liter pro Quadratmeter und damit ebenfalls deutlich weniger als zu diesem Zeitpunkt des Monats üblich wäre. In den kommenden Tagen kommt kaum etwas an Niederschlag dazu, wenn sind es nur ein paar Tropfen aus Nebelfeldern, die sich vor allem in den Früh-, und Vormittagsstunden halten. Im Laufe des Tages lockert es dann überwiegend auf und die Sonne zeigt sich zeitweise. Die Temperaturen erreichen dabei vor allem am Mittwoch nochmal bis zu 20 Grad, ansonsten meist zwischen 15 und 17 Grad. Nachts muss besonders am Dienstag und Mittwoch mit Bodenfrost gerechnet werden.

Das Wetter für den Nordkreis

Mal abgesehen von der nun immer geringer werdenden Tageslänge, der September hat rund um Brilon und Olsberg bisher mehr Sommerfeeling gebracht als dies der Vormonat August schaffte. So liegen die Durchschnittstemperaturen aktuell bei Werten zwischen 15 und 16 Grad und damit rund ein Grad höher als im Vormonat. Zudem regnete es im aktuellen Monat bisher erst an drei Tagen nennenswert, während es in der zweiten Augusthälfte nahezu täglich nass wurde. Nach aktuellem Stand der Wettermodelle wird sich an diesem eher trocknen und zu warmen Charakter auch nicht mehr allzu viel ändern, denn Hochdruckgebiete präsentieren sich als durchaus standhaft und lassen sich von Tiefs, die sich über dem Atlantik bilden, kaum verdrängen. Bis einschließlich zum Donnerstag bleibt es daher durchweg trocken bei einem Mix aus Hochnebel, Sonnenschein und einigen Wolkenfeldern. Der östliche Wind kann vor allem am Dienstag in etwas freieren und höheren Lagen noch recht frisch daherkommen, so dass bei höchsten Temperaturen von nur rund 15 Grad auch am Nachmittag durchaus eine Jacke anzuraten ist. Am Mittwoch lässt der Winter etwas nach und die Temperaturen können mit mehr Sonnenschein um einige Grad ansteigen, am Donnerstag dreht der Wind auf Südwest, wird wieder etwas kräftiger und die Temperaturen gehen leicht zurück.

Trend

Vor allem am Freitag kommen uns Tiefdruckgebiete mal so nahe, dass der Wind spürbar zunimmt und es auch einige Regenschauer geben kann. Voraussichtlich bereits zum Samstag rückt aber dann das nächste Hoch nach und das Wochenende verläuft ruhig und überwiegend trocken.

