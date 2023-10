Herbstferien: Fünf Tipps für Urlaubsstimmung im Sauerland

Hochsauerlandkreis. Familien, die in den Herbstferien nicht in den Urlaub fliegen können, finden bei diesen fünf Tagesausflügen im und rund ums Sauerland Action-Spaß

Die zweite Herbstferienwoche beginnt und steht ganz und gar nicht unter dem Zeichen von Langeweile, denn im Sauerland gibt es einiges zu erleben. Wer in diesen Ferien nicht wegfahren kann, der kann besondere Tagesausflüge antreten, um für einen Tag den Alltag zu vergessen und in Urlaubsstimmung zu kommen.

Monkey Island Winterberg

Indoor-Spielplatz "Monkey Island" in Winterberg. Foto: Rita Maurer

Der Indoor-Spielplatz in Winterberg, Monkey Island, hat Familien einen Haufen Spaß zu bieten. Trampoline, Klettermöglichkeiten und allerhand Ecken zum Spielen und Toben warten in der Halle auf Kleinkinder, große Kinder und ihre Eltern. Snacks wie selbstgemachte Pizza, Pommes, Chicken Nuggets und vieles mehr wird von den Betreibern ebenso angeboten wie Kaltgetränke und Eis. Neben Durstlöschern gibt es warme Getränke für die Erwachsenen wie Kaffee, Latte Macchiato, Milchkaffee, Tee oder Kakao. Familien, die sparen wollen, können aber auch eigene Snacks mitbringen, erlaubt sind Muffins, Kuchen oder auch Kekse. In den Ferien hat Monkey Island von 10 bis 19 Uhr geöffnet, täglich. Perfekt, um einen Tag lang wieder Kind zu sein und sich auszutoben, um den Alltag zu vergessen.

Kinder, die mehr als 85 Zentimeter groß sind, zahlen in den Ferien 11 Euro Eintritt, Erwachsene 6 Euro. Kinder die kleiner als 85 Zentimeter sind, haben freien Eintritt. Monkey Island Winterberg, Im Mühlengrund 25, 59955 Winterberg, Telefon: 02981-5519717.

Tagesausflug in die Center Parcs

Das Aqua Mundo im Center Parc Medebach. Foto: Center Parcs / WP

Wer nicht wegfahren kann oder möchte, aber dennoch das Urlaubsgefühl vermisst, kann sich für einen Tag in den Center Parcs „einchecken“. Mit einer Tageskarte bekommen Besucher unbegrenzten Zugang zum Aqua Mundo, dem tropischen Badeparadies zum Schwimmen und für Action auf den Rutschen. 18 liebevoll gestaltete Bahnen mit Tunneln, Labyrinthe, Kreiseln und Loopings gibt es beim Mountain Golf zu bezwingen, während Familien sich auf sechs Bowlingbahnen miteinander messen können. Im Team, ausgerüstet mit Lasergewehr und Infrarotsensoren, können Familien mit größeren Kindern auch echten Nervenkitzel erleben. In vier verschiedenen Restaurants können Besucher sich stärken, zweimal wöchentlich gibt es einen regionalen Markt im Park.

Wunschtermine können online gebucht werden, Erwachsene bezahlen 33 Euro, Kinder 23 Euro für einen Tag im Center Parc Hochsauerland. Weitere Informationen zum Angebot gibt es unter www.tagesausflugcenterparcs.de, auf der Website dann den Center Parc anklicken. Anfahrt: Sonnenallee 1, 59964 Medebach, Telefon: 02982953008.

Drachenfest am Möhnesee

Regisseur ist der Herbstwind, und er lässt seine Darsteller schweben und tanzen: Willkommen zur großen Show hoch über dem Möhnesee. Foto: Susanne Schulten

Am Sonntag, 15. Oktober, steigen auf den Wiesen rund um Gasthof Schulte Theinigsen wieder fantasievolle, farbenfrohe Fabelwesen in die Luft, wenn das Drachenfest startet. Dann kommen Profis und lassen die verrücktesten Drachen am Möhnesee steigen, aber auch Amateure und Familien können ihr Glück versuchen oder einfach dem bunten Treiben zuschauen. Die Veranstalter versprechen: „Neben dem außergewöhnlichen Schauspiel finden Bastelaktionen statt, eine Tombola, ein Drachen-Quiz und natürlich wird viel für das leibliche Wohl getan. Wir sind auch vor Ort und haben Wanderkarten oder Tipps für Touren rund um den See.“ Denn: Am Möhnesee kann man einen ganzen Tag verbringen, um in Urlaubsstimmung zu kommen. Die Lokale laden zum Schlemmen ein, es gibt Möglichkeiten zum Spielen, Spazierengehen und Bootfahren.

Sonntag, 15. Oktober, von 11 bis 18 Uhr in Möhnesee - Theiningsen, Thingstr. 6.

Phänomenta in Lüdenscheid

Die Phänomenta in Lüdenscheid bietet zahlreiche Stationen zum Experimentieren und Erforschen. Foto: Phänomenta

Ja, die Fahrtstrecke ist weit, aber wer über Land fährt schafft es auch ohne den berüchtigten Stau auf der A45 und ein Ausflug in die Phänomenta lohnt sich tatsächlich. Das Erlebnismuseum verspricht: „An rund 200 interaktiven Experimentierstationen gilt es für Klein und Groß mit allen Sinnen zu forschen und zu tüfteln. Dieser ideenreiche Umgang lässt auch Erwachsene ihre kindliche Neugier und ihren Entdeckergeist neu entfachen.“ Perfekt zum Abschalten gemeinsam mit den Kindern. Auf der Website heißt es: „Direkt im Eingangsfoyer erwartet Dich Lüdia. Unsere humanoide Roboterdame ist ein wahrer Besuchermagnet: Immer für ein Pläuschchen bereit lässt sie sich kitzeln, kann Witze erzählen, Macarena tanzen und noch so vieles mehr … An der riesengroßen Kugelbahn wird es nie langweilig. Besonders der Duft der Phänomenta-Turmwaffel lockt zu einer kleinen Erfrischungspause ins hauseigene Café.“ In dem Museum ist es nicht staubtrocken, sondern Kinder können an den Stationen aktiv mitforschen, Magnete ausprobieren, mit Farben experimentieren oder Strom erforschen.

Geöffnet hat das Museum immer von 10 bis 18 Uhr, an Wochenenden von 11 bis 18 Uhr. Familien (2 Erwachsene + 2 Kinder oder 1 Erwachsener + 3 Kinder) bezahlen 36 Euro, Erwachsene einzeln 13 Euro, Kinder einzeln ab 6 Jahren 9 Euro, jüngere Kleinkinder 4 Euro. Stiftung PHÄNOMENTA Lüdenscheid, Phänomenta-Weg 1, 58507 Lüdenscheid.

Safari-Park Stukenbrock

Noch eine weite Fahrt, aber definitive Urlaubsstimmung: Im Safariland Stukenbrock geht es mit den Kindern auf Tierbesuch. Hier können Tiere wie Giraffen und Löwen beobachtet werden. Aus dem eigenen Auto heraus können Familien sich in die afrikanische Savanne hineinfühlen und beobachten – ohne Zäune und Gitter. Karussells und ein Wasserspielplatz laden Kinder dazu ein, sich auszutoben. Live-Shows können bewundert werden und wer sich traut, kann sich auf die Achterbahnen wagen. Im Erlebnisresort kann auch übernachtet werden.

Erwachsene zahlen 31,50 Euro für ein Tagesticket, Kinder 27,50 Euro. Weitere Informationen gibt es auf www.safariland-stukenbrock.de. Anfahrt: Mittweg 16, 33758 Schloß Holte-Stukenbrock. Öffnungszeiten: 1. April bis 29. Oktober 10 Uhr bis 18 Uhr, Kassenschluss: 16 Uhr.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Altkreis Brilon