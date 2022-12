Der Hansechor (Foto), die Chorfreunde Orketal, der Kinderchor „Die Orgelpfeifen“ und der Chor Incantabimus spannten einen weiten musikalischen Bogen und sangen sich in die Herzen der Zuhörer.

Weihnachtskonzert Herzerwärmende Musik in der Pfarrkirche Medebach

Medebach. Mit Gesang und Gebeten stimmten in Medebach vier Chöre auf eine besinnliche und friedliche Weihnachtszeit ein.

. „Gerade zur Weihnachtszeit ist der Wunsch nach Frieden besonders groß. Halten Sie jetzt einmal inne, schalten Sie ein wenig ab und lassen Sie sich mit einer musikalischen Reise auf friedvolle Weihnachten einstimmen.“ So eröffnete die Vorsitzende des Hansechores, Brigitte Peter, einen stimmungsvollen und facettenreichen Konzertnachmittag, bei dem das Thema Frieden gefühlvoll umgesetzt wurde. Und das gelang dem Publikum, das in eine Welt besinnlicher Melodien entführt wurde, ganz leicht.

Freudige Festtagsstimmung

Stimmgewaltige Chöre, besinnliche Gebete und Lesungen, bewegende Instrumentalmusik und stimmungsvolle Illumination versetzten die Besucher des Weihnachtskonzertes in der voll besetzten St.-Peter-und-Paul-Pfarrkirche zu Medebach in freudige Festtagsstimmung.

Lesen Sie auch: Merz über volle HSK-Kinderkliniken: „Macht mir große Sorgen“

Der Hansechor, die Chorfreunde Orketal, der Kinderchor „Die Orgelpfeifen“ und der Chor Incantabimus spannten einen weiten musikalischen Bogen und sangen sich in die Herzen der Zuhörer. Im Wechsel brachten die Chöre den Zuhörern das Wunder der Weihnacht nahe. Besonders hervorzuheben ist das virtuose Orgel- und Trompetenspiel von Kantor Werner Komischke (Orgel) und Julian Klüppel (Trompete). Das Duo beeindruckte die Besucher mit großer Virtuosität und Spielfreude und es wurde schnell klar, dass wenn die Orgel als die „Königin der Instrumente“ gilt, so ist die Trompete zumindest ihre legitime Thronfolgerin.

Die acht Sängerinnen von Incantabimus sorgen für Gänsehaut beim Konzertpublikum. Foto: Kerstin Neumann-Schnurbus

Traum von Versöhnung und Frieden

Mit dem gemeinsam gesungenen Lied „Tochter Zion“ begann das Konzert. Den gesanglichen Auftakt der Chöre machte dann der Konzertorganisator, der Hansechor Medebach unter dem Dirigat von Helen Zaloga. Die Pianistin war kurzfristig für den erkrankten Chorleiter Burkhard Lefarth eingesprungen. Der Chor präsentierte mit Mozarts „Ave Maria“ und „Jerusalem“ von Stephen Adams gleich einen Hörgenuss zur Einstimmung. Der Vortrag „Jerusalem“ wurde zum innig gesungenen Gebet für Frieden und gab mit dem anschließenden ökumenischen Friedensgebet dem Traum von Versöhnung und Frieden eine besondere aktuelle Bedeutung.

Lesen Sie auch: Schock in Olsberg: „Ihr Sohn sitzt in Untersuchungshaft“

Die Chorfreunde Orketal unter der Leitung von Gerhard van Gelder präsentierten nicht nur traditionelle Chorliteratur, auch Modernes erklang und manches schien dem Chor wie auf den Leib geschrieben. „Die Sterne am Himmel träumen“ (Hilger Schalehn) war ein Lied, das dem Chor exzellent gelang, aber auch das schlesische Weihnachtslied „Was soll das bedeuten?“, „Es blüht eine Rose zur Weihnachtszeit“ (R. Scholz) und „Christ ist geboren“ von F. Biebl nahmen das Publikum gefangen.

Kinderchor singt auswendig

Der Kinderchor Orgelpfeifen sorgte für Beifallsstürme. Foto: Kerstin Neumann-Schnurbus

Einen Beifallssturm erntete auch der elfköpfige Kinderchor „Orgelpfeifen“ nach seinen gekonnten Liedvorträgen „Dicke rote Kerzen“ und „Stern über Bethlehem, gefühlvoll begleitet vom Querflötenspiel von Elisa Nocera. Die Kinder suchten stets den Blick ihres Leiters Werner Komischke und sangen alles auswendig.

Anschließend schafften acht Sängerinnen vom Chor Incantabimus mit zwei Stücken von John Rutter („O Holy Night“ und „All Things Bright and Beautiful“) eine besondere Atmosphäre. Auch Philip Stopfords Hymne des Trostes und der Gewissheit „Do not Be Afraid“ erzeugte echtes Gänsehautgefühl beim Publikum, denn die Wiederholung dieser Worte rief eine friedvolle Ruhe hervor, die das Stück durchdrang.

Lesen Sie auch:Last-Minute-Geschenk für Frauen: Tipps für Weihnachten

Zum Finale zeigte der Hansechor mit Hanne Hallers „Vater Unser“ erneut sein Können und setzte mit einem feierlichen „Stille Nacht“ einen würdigen Schlussakzent.

Der lang anhaltende Applaus zeugte davon, dass durch das Konzert für die Zuhörer das Weihnachtsfest näher gerückt war. Konzertbesucherin Claudia Schindler aus Körbecke resümierte: „Zwar sind meine Füße kalt geworden, doch die herrliche Musik hat mein Herz erwärmt.“

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Altkreis Brilon