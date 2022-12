Hessische und westfälische Viren

Gibt es hessisches und westfälische Corona-Viren? Die unterschiedlichen Schutzverordnungen legen den Verdacht nahe, oder?

Hat Hessen eigentlich ein anderes Corona-Virus als Nordrhein-Westfalen?

Warum sonst gilt in einem Bundesland die Maskenpflicht im Bus und im anderen nicht? Warum hebt das eine Bundesland die Isolationspflicht für positiv Getestete auf und das andere hält daran fest? Warum reicht Angehörigen von Krankenhauspatienten oder Altenheimbewohnern in NRW ein Selbsttest von zu Hause und in Hessen nicht? Für die verbliebenen Teststellen in NRW dürfte das Reglement den endgültigen Todesstoß bedeuten.

Mag sein, dass bei einer Erkrankung aktuell der Verlauf nicht mehr so dramatisch ist. Gut möglich, dass es an der Zeit ist, auf den gesunden Menschenverstand und das Verantwortungsbewusstsein des Einzelnen zu setzen. Wirklich konsequent und nachvollziehbar sind die unterschiedlichen Regelungen aber nicht.

Für diejenigen, die wie wir im Grenzbereich zwischen den beiden Bundesländern leben, bleibt bei all den Fragen nur die logische Erklärung: Es muss hessische und westfälische Virus-Varianten geben. Definitiv!

