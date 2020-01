Brilon: Vor 75 Jahren werfen die „Hell’s Angels“ Bomben

Mit zahlreichen Aktionen begleiten der Briloner Heimatbund Semper Idem und das Museum Haus Hövener das 800-jährige Jubiläum der Stadt in diesem Jahr. Denkwürdig ist dabei neben der „800“ aber auch die Zahl „75“. Denn ein Dreivierteljahrhundert ist es her, dass der Zweite Weltkrieg zu Ende ging: eine bedeutende Marke auf dem Zeitstrahl der Stadt. Für den 10. Januar 1945 gibt es dort eine tiefe Kerbe: Heute auf den Tag genau vor 75 Jahren fallen 266 Bomben auf Brilon. 37 Menschen im Alter von zwei bis 92 Jahren kommen dabei ums Leben, darunter 13 Kinder.

Lange recherchiert

Schon oft ist über dieses schreckliche Ereignis berichtet worden. Und die Forscher um Dr. Peter Becker, Carsten Schlömer, Winfried Dickel und Helmut Mengeringhausen vom Heimatbund haben sich lange und intensiv mit dem Luftangriff auf die Stadt beschäftigt. Jahrzehntelang hielt sich hartnäckig die These, dass exerzierende Jungen der Hitlerjugend oder Verteidigungsstellungen den Angriff provoziert hätten. Dies scheint inzwischen eher unwahrscheinlich. „Dagegen spricht die hohe Flughöhe, aus der die Piloten gar keinen Jugendlichen hätten erkennen können. Auch etwaige Wehrmachtsmanöver sind nicht überliefert“, so Dr. Becker.

Neue Forschungsergebnisse

2016 hatten er und die anderen neue Forschungsergebnisse zu dem Thema präsentiert. Es waren mehrere unglückliche Zufälle, die zu dem Bombenangriffen geführt hatten. Brilon hatte demnach niemals den Status eines primären Zieles. Die 303. Bomberstaffel der US Air Force mit dem Namen „Hell’s Angels“ war eigentlich in England gestartet, um u. a. einen Flughafen in Hangelar bei Bonn, einen Rangierbahnhof in Köln und zuletzt einen Flughafen in Limburg zu bombardieren.

Die schlechten Wetterbedingungen zwangen die Piloten in östliche Richtung. Dort bot das Wetter überraschenderweise klare Sicht. Weil die Flugzeuge noch überschüssigen Ballast in Form von nicht abgeworfenen Bomben an Bord hatten, weil sie Treibstoff für den Rückflug sparen wollten und weil die Wolken über Brilon aufrissen, wurden die 266 Bomben über der Stadt abgeworfen.

Bomben auf Brilon. Foto: Heimatbund / WP

Über die Uni Paderborn hatte Dr. Becker damals Nachforschungen bei den alliierten Streitkräften angestellt. „Ich glaube, dass die Air Force oder auch die Veteranenverbände anfangs Sorge hatten, bei unserer Recherche könnte es um Schuldzuweisungen gehen. Aber uns ging es um Fakten, Ursachen, Zusammenhänge. Die Zweifel konnten wir beseitigen.

Altkreis Brilon Treffen Ende März im Museum Haus Hövener Im Zusammenhang mit dem Kriegsende vor 75 Jahren steht eine Gedenkveranstaltung am 29. März um 15 Uhr im Museum auf dem Programm. Heimatbund-Vorsitzender Winfried Dickel: „Es gibt einige wichtige Eckpunkte, die mit dem Kriegsende verbunden sind: Am 29. März rückten die amerikanischen Truppen in Brilon ein und bereiteten dem Spuk des Nationalsozialismus ein Ende. Stadtoberamtmann Johannes Martini übergab damals die Stadt kampflos an die Befreier. Aber wir wollen auch auf die schlimmen Jahren zwischen 1933 und 1945 zurückblicken und auf das Leid der 121 jüdischen Mitbürger, der 800 toten Briloner Soldaten, auf das Gefangenenlager in den Aa-Wiesen und auf den Neuanfang.“ Dazu gibt es auch zahlreiche Exponate im Museum - darunter viele Totenzettel gefallener Soldaten. Wer an diesem Nachmittag teilnehmen möchte, muss sich anmelden - und zwar unter 02961 - 963 99 01 oder per Mail unter museum@haus-hoevener.de.

Nachdem die WP damals über unsere Forschungsergebnisse berichtet hatte, haben wir den Zeitungsartikel ins Englische übersetzt, den Angehörigen der Kriegsveteranen zugeschickt und letzte Zweifel ausgeräumt“, sagt Carsten Schlömer. Er kann sich noch genau an den Tag erinnern, als die Mail aus den Staaten kam mit Fotos, Angriffsprotokollen und persönlichen Infos zum Tathergang. „Du glaubst es nicht, jetzt haben wir es!“, verschickte er damals eine SMS an alle Beteiligten.

Mehr als nur „poor“

Für die amerikanischen Streitkräfte war der Angriff auf Brilon heute vor 75 Jahren kaum der Rede wert. Als „poor“ - als „gering“ wurde er in der Statistik eingestuft. Für die Briloner war er mehr.

Das zeigten auch bewegende Gesprächsabende mit Zeitzeugen, die der Heimatbund veranstaltete und die auf ungeheuere Resonanz stießen. An einem dieser Abende ist auch ein Film entstanden, in dem Menschen zu Wort kommen, die das Inferno damals hautnah miterlebten, die die Flugzeuge wie „Silberlinge“ am Himmel entdeckten. „Ich sehe noch heute, wie die Zöpfe meiner Schulfreundin über die Totentrage wippen und unter dem Leichentuch hervorschauen.“ Das ist ein einprägsamer Satz aus diesen Erinnerungen.

Der Film wird heute und morgen von 11 bis 17 Uhr und am Sonntag von 14 bis 17 Uhr im Foyer des Museums gezeigt; der Eintritt ist frei.