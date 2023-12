Hier blitzen Polizei und Kreis im HSK zum Jahresende

Hochsauerlandkreis. Tempo-Check im Hochsauerlandkreis: Polizei kündigt Geschwindigkeitskontrollen an. An welchen Orten die Blitzer stehen.

Der Hochsauerlandkreis und die Polizei im HSK wollen in der letzten Woche des Jahres die Geschwindigkeit der Autofahrer kontrollieren. Dazu haben sie die Mess-Stellen für die Geschwindigkeitsüberwachung bekannt gegeben.

An den Feiertagen, dem 25. und 26. Dezember, finden keine festen Messungen statt, aber es kann jederzeit zu allgemeinen Verkehrskontrollen kommen. Ab dem 27. Dezember werden die Blitzer an verschiedenen Orten im Kreis aufgestellt, um die Einhaltung der Tempolimits zu überprüfen.

Das sind die Blitzerstandorte:

Mittwoch, 27. Dezember: Eslohe, Wenner Stieg und Marsberg-Bredelar, Sauerlandstraße





Donnerstag, 28. Dezember: Meschede, Arnsberger Straße und Arnsberg, Hüstener Straße





Freitag, 29. Dezember: Brilon-Wald, Korbacher Straße und Medebach, Küstelberger Straße





Samstag, 30. Dezember: Winterberg-Altenfeld, L 740





Sonntag, 31. Dezember: Meschede, B 55

Die Polizei weist darauf hin, dass es auch an anderen Standorten zu Messungen kommen kann und appelliert an die Autofahrer, sich an die Verkehrsregeln zu halten. Wer zu schnell fährt, muss mit einem Bußgeld, Punkten oder sogar einem Fahrverbot rechnen.

