Corona-Schnelltest im HSK: Liste aller Schnellteststellen

Nach den angekündigten Lockdown-Lockerungen in NRW werden Corona-Schnelltests auch im HSK wichtiger. Das ist die Liste aller HSK-Testzentren.

Hochsauerlandkreis. Der Inzidenzwert im HSK ist vor Pfingsten unter der 100er-Marke geblieben – damit nicht die Bedeutung der Schnelltestzentren imHSK zu. Sollten diese Zahlen auch am Montag, Dienstag und Mittwoch so bleiben, würde vor dem Pfingstwochenende im Hochsauerlandkreis die Corona-Notbremse außer Kraft treten und neben anderen Lockerungen auch die Ausgangssperre ab 22 Uhr entfallen. Unter anderem öffnen die Außengastronomie und es gibt weitere Lockerungen in Brilon, Olsberg, Marsberg, Winterberg, Medebach, Hallenberg, Meschede, Bestwig, Eslohe, Schmallenberg, Arnsberg und Sundern. Wichtig ist für die Bürger, dass sie unkompliziert und schnell einen Corona-Test machen können. Hier eine Übersicht über die Testzentren im HSK.

Corona Testzentrum Arnsberg: Diese Schnelltestzentren gibt es

Apotheke am Neumarkt, Neumarkt 7, Termine auf der Homepage der Apotheke, 02931/787480; Schützenhalle, Promenade 18, Termine auf der Homepage der Apotheke, 02931/787480

Biber Apotheke, Apothekerstraße 6, Anmeldung: 02932/700077

Goethe-Apotheke, Goethestraße 30 a, Termine auf der Homepage der Apotheke, 02932/22324

Johannis-Apotheke, Zum Schützenhof 2, in den Räumlichkeiten der KEFB, Hellefelderstraße 15, Termine auf der Homepage der Apotheke, 02931/16540

Marien-Apotheke, Neheimer Markt 5, Termine auf der Homepage der Apotheke, 02932/21071

Maxmo-Apotheke, Westring 10, Termine unter https://apo-schnelltest.de,02932/9023190

Sauerland-Apotheke, Hauptstraße 50, Mo 8.30-13 Uhr, 14-18 Uhr, Di 8.30-13 Uhr, 14-18 Uhr, Mi 8.30-13 Uhr, Do 8.30-13 Uhr, 14-18 Uhr, Fr 8.30-13 Uhr, 14-18 Uhr, Sa 9-13 Uhr, 02932/82704.

Park-Apotheke, Stembergstraße, Termine auf der Homepage der Apotheke, 02932/1464

St. Hubertus Apotheke, Kirchstraße 51, Mo 8.30-12.30 Uhr, 14.30-18 Uhr, Di 8.30-12.30 Uhr, 14.30-18 Uhr, Mi 8.30-12.30 Uhr, Do 8.30-12.30 Uhr, 14.30-18 Uhr, Fr 8.30-12.30 Uhr, 14.30-18 Uhr, Sa 9-12.30 Uhr, 02937/6713

Rats-Apotheke, Clemens-August-Straße 56-58, Termine unter www.terminland.de/dieratsapotheke, 02931/16966; Engel Apotheke, Neheimer Markt 2, Termine auf der Homepage der Apotheke, 02932/24222.

Dr. Paulus Decker, Bruchhausener Straße 21, Mo 8-12 Uhr, 15-17 Uhr, Di 8-12 Uhr, 15-17 Uhr, Mi 8-12 Uhr, Do 8-12 Uhr, 15-19 Uhr, Fr 8-13 Uhr, 02932/202670.

Dr. Heck und Schmidt, Möhnestraße 9, Mo-Fr 8-12 Uhr, Mo, Di, Do 15-18 Uhr, 02932/894760. Praxis Dr. Kemper und Diese, Apothekerstraße 6, Mo 7.45-12 Uhr, 14.45-19 Uhr, Di 7.45-12 Uhr, 14.45-18 Uhr, Mi 7.45-12 Uhr, Do 7.45-12 Uhr, 14.45-18 Uhr, Fr 7.45-13 Uhr, 02932/27070; Dr. Kintrup Altenwerth, Kirchstraße 64, Anmeldung: 02937/568

Gemeinschaftspraxis Dr. Kaufmann – Dr. Gehring, Marktstraße 9, Anmeldung: 02932/4236

Hausarztpraxis Dr. med. Torsten Lembcke, Rumbecker Straße 4, Mo 8-12 Uhr, 15-17 Uhr, Di 8-12 Uhr, 15-17 Uhr, Mi 8-12 Uhr, Do 8-12 Uhr, 15-17 Uhr, Fr 8-13 Uhr, 02931/52530

Dr. Peck, Goethestraße 34, telefonische Anmeldung, 02932/23041

Dr. med. Paul-Guido Weber, Oemberg 16, Anmeldung: 02937/6187.

Dr. med. Birgit Maiwald-Bachmann, Dr. med. Michaele Witte, Goethestraße 29, Anmeldung: 02932/9024477.

Zahnarztpraxis Ina Steinberg, Hauptstraße 15, Anmeldung, 02932/941894.

Zahnarztpraxis Eva Jakobsen, Engelbertstraße 51, Anmeldung, 02932/22010.

Dr. Georg Teiser, Zum Schützenhof 6, Anmeldung: 02931/1771

Stadt Arnsberg Standort: Kulturzentrum Hüsten, Berliner Platz 5, Termine unter www.etermin.net/hsk-schnelltest; Convaso-Service GmbH, Zum Möhnewehr 10-14, Anmeldung: 02932/9318418

Hope GbR, Standort Westring 30, Termine: www.testzentrum-arnsberg.de,02931/8499038

Hope GbR, Standort Hüttenstraße 21, Termine: www.testzentrum-arnsberg.de, 02931/8499038; Corona Testzentrum Neheim, Hauptstraße 3, Termine: www.neheim-testet.de,02932/9009137Testpoint Neheim, Mendener Str. 4, Termine unter https://app.no-q.info/de/marien-apotheke-arnsberg; 02932/22042; Testpoint Hüsten, Hövels Gasse 1 a (Schützenhalle Hüsten und Drive in Schützenhalle Hüsten), Termine: app.no-q.info/petri-apotheke-arnsberg, 02932/700106

Fusspflege Heimann, Anmeldung, 02932/8980800

Corona Testzentrum Bestwig: Diese Schnelltestzentren gibt es

DRK Kreisverband Meschede, Bürgertreff Rathaus, Rathausplatz 1, Termine unter www.etermin.net/hsk-schnelltest, 0291/90249205

CWB Verwaltungs- und Beratungsgesellschaft UG, Schützenhalle Velmede, Termine: Velmede@coronatestzentrum-hochsauerland.de

Corona Testzentrum Brilon: Diese Schnelltestzentren gibt es

DRK Kreisverband Brilon, Papestraße, Termine unter www.etermin.net/hsk-schnelltest, 02961/96550

Adler Apotheke, Bahnhofstraße 30, Termine unter www.adler-apotheke-brilon.de, 02961/966100

Testzentrum Apotheke im Volksbank-Center, in den Räumlichkeiten des Café Goeken Backen, Bahnhofstr. 18, Termine unter www.schnelltest-brilon.de

Arztpraxis Reiß, Derkerestraße 18, Mo-Fr 8-17 Uhr, 02961/6600

MVZ Am Schönschede GmbH, Schützengraben 21, Anmeldung: 02961/8048.

MVZ Am Schönschede GmbH, Schulstrasse 1, Anmeldung: 02961/8549

CWB Verwaltungs- und Beratungsgesellschaft UG, Standort Schützenhalle Brilon, Termine: Brilon@coronatestzentrum-hochsauerland.de

Corona Testzentrum Eslohe: Diese Schnelltestzentren gibt es

Zahnarztpraxis Dr. Christian Siepe, Hauptstraße 24a, Termine unter coronatest@drsiepe.de

DRK Kreisverband Meschede, Schützenhalle Marktweg 1/ Reiste, Termine unter www.etermin.net/hsk-schnelltest,0291/90249205

RehaSport Eslohe e.V., Braukweg 9, Mo, Mi, Fr 9-12 Uhr, 16-19 Uhr, Sa 14-18 Uhr, Anmeldung, 02973/974730 oder unter www.etermin.net/bodytalk-eslohe

Institut Hautnah, Hauptstraße 41, Mo-Do 8.15 Uhr-12.30 Uhr, 14.30-18 Uhr, Fr 8.15 Uhr-12 Uhr, Anmeldung heilpraxis@hautnah-eslohe.de, oder 02973/809959

Corona Testzentrum Hallenberg: Diese Schnelltestzentren gibt es

Sauerlandpraxis, Merklinghauser Straße 10, Di-Do 12-13 Uhr, 02984/4739775.

Hausarztpraxis Siegfried Paffe und Dr. Volker Impelmann, Nuhnestraße 5, Mo, Di,Do 8-18 Uhr, Mi u. Fr 8-13 Uhr, 02984/92100

Corona Testzentrum Marsberg: Diese Schnelltestzentren gibt es

Diemeltal Apotheke, Casparistr. 4, Termine unter www.schnelltest-marsberg.de

Hirsch-Apotheke Westheim, Kasseler Str. 28, Mo 8-12 Uhr, 14.30-18 Uhr, Di 8-12 Uhr, 14.30-18 Uhr, Mi 8-12 Uhr, Do 8-12 Uhr, 14.30-18 Uhr, Fr 8-12 Uhr, 14.30-18 Uhr, Sa 9-13 Uhr, 02994/96540

Marien-Apotheke, Bahnhofstraße 2, Mo, Di, 9-12 Uhr, Mo-Fr. 16- 19 Uhr, Sa. 14- 16´Uhr 02992/2402

Dr. Fang Müller, Sauerlandstraße 126, Mo-Fr 7.30-13 Uhr, Mo, Di, Do 14.30-18 Uhr, 02991/334

MVZ Westheim, Im Dahl 3-5, telefonische Anmeldung, 02994/96660

Bürener Dienstleistungs- und Sicherheitsdienste GmbH, Alte Schule Meerhof, Termine: testzentrum.hsk@buerener-dienstleistungen.de

Corona Testzentrum Medebach: Diese Schnelltestzentren gibt es

Sauerlandpraxis, Niederstraße 2, Mo 7.30-11.30 Uhr, 15-18 Uhr, Di 7.30-11.30 Uhr, 15-18 Uhr, Mi 7.30-12.30 Uhr, Do 7.30-11.30 Uhr, 15-18 Uhr, Fr 7.30-12.30 Uhr, 02982/92120

Sauerlandpraxis Teststelle Schützenhalle, St.-Sebastianus-Saal, Schützenstraße 27, Mo-Fr 17-18 Uhr, 02982/92220

EMS Sportstudio Mona Schäfer, Teststelle Niederstraße 24, Mo-Fr 10-17 Uhr, Sa-So 12-16 Uhr, 0176/ 34966734

Corona Testzentrum Meschede: Diese Schnelltestzentren gibt es

DRK Kreisverband Meschede, Kolpingstraße 11, Termine unter 0291/90249205

Apotheke am Brunnen, Kaiser-Otto-Platz 3-4, Termine unter www.apo-meschede.de, 0291/58391

Ruhr-Apotheke, Ruhrplatz 2, Termine: app.no-q.info/ruhr-apotheke-meschede/checkins, 0291/99750

Dr. med. Gisbert Breuckmann, Breiter Weg 3, Mo 7.30-18 Uhr, Di 7.30-19 Uhr, Mi 7.30-13 Uhr, Do 7.30-18 Uhr, Fr 7.30-13 Uhr, 02903/2000 oder 02903/2020

HNO-Praxis Dr. Peter Winkelmann, Hünenburgstraße 3a, Mo, Di 8-12 Uhr, 15-17 Uhr, Mi 8- 12 Uhr, Do 8-12 Uhr, 15-17 Uhr, Fr 8-12 Uhr, 0291/6642

Viewpoint Vogel GmbH, Teststelle Oesterweg 9, Termine unter www.teststelle-meschede.de, 0291/12270020

Corona Testzentrum Olsberg: Diese Schnelltestzentren gibt es

Elisabeth-Klinik, Teststelle Josefsheim GmbH, Heinrich-Sommer-Straße 13, Mo-Fr 8-12 Uhr, Termine unter: www.etermin.net/E-Klinik-Schnelltest oder 02962/982236

Teststelle am Aqua OlsbergZur Sauerlandtherme, Mo 16-20 Uhr, Di-Fr 9-11 Uhr, 16-20 Uhr, Sa-So 10-13 Uhr, Termine unter www.teststelle-olsberg.de

Lady’s Sport, Hüttenstraße 4 a, Termine: www.ladys-sport.de/,02962/973232

Corona Testzentrum Schmallenberg: Diese Schnelltestzentren gibt es

DRK Kreisverband Meschede, Kurhaus Bad Fredeburg, Termine unter www.etermin.net/hsk-schnelltest

Dr. Beste, Im Alten Felde 4, Termine unter www.praxis-beste.de

Hotel Deimann GmbH Co. KG, Alte Handelsstraße 5, Termine unter https://app.no-q.info/hotel-deimann-teststelle/checkins#, 02975/ 810

ActivSports, Bahnhofstr. 7a, Termine unter www.activ-sports.de/02972/47604

Kersting Med Service, in den Räumlichkeiten Ladenzeile Schmallenberg, Weststraße 2, Termine unter www.schnelltest-schmallenberg.de

Kersting-Med-Service Drive-In, Kutcherweg 2, Termine unter drive-in@kersting-med-service.deß

Corona Testzentrum Sundern: Diese Schnelltestzentren gibt es

Burg Apotheke, Hachener Straße 151, Termine unter www.burgapotheke-sundern.de, 02935/353

Gesundleben-Apotheke Willeke, Hauptstraße 111, telefonische Anmeldung, 02933/97300

Rochus-Apotheke, Hauptstraße 154, telefonische Anmeldung, 02933/9093393

Röhrtal-Apotheke, Röhre 4, Anmeldung auf der Homepage der Apotheke, 02933/5900

Antonius Apotheke, Allendorfer Str. 45, telefonische Anmeldung, 02393/418

HNO Völkel, Hauptstraße 154, Mo 8-12 Uhr, 15-18 Uhr, Di 13-19 Uhr, Mi 8-12 Uhr, Do 8-12 Uhr, 15-18 Uhr, Fr 8-14 Uhr, 02933/79273

Dr. med. Christoph Evers und Dr. med. Miriam Evers, Hauptstraße 154, Mo 8-13Uhr, 15-17 Uhr, Di 8-13 Uhr, 15-17 Uhr, Mi 8-13 Uhr, Do 8-13 Uhr, 15-17 Uhr, Fr 8-13 Uhr, 02933/97366

Familienpraxis Brink und Lehmann, Hachener Str. 94, Mo 8-12.30 Uhr, 15-18 Uhr, Di 8-12:30 Uhr, 15-18 Uhr, Mi 8-12:30 Uhr, Do 8-12.30Uhr, 15-17 Uhr, Fr 8-13 Uhr, 02933/9093033 oder 02935/805010

Praxis Marlis Hagebölling, Reuterweg 5, Anmeldung: 02393/333

Gemeinschaftspraxis Dr. med. Ulf Schmidt Niels Schmidt, Hauptstraße 52, telefonische Anmeldung, 02933/1331

Praxis Hermann Josef Müller, Hauptstr. 46, Anmeldung: 02933/79404

DRK Orstverein Sundern e.V., Standort DRK-Heim, Rathausplatz 5, telefonische Anmeldung, 02933/81196

Firma Redder und Vatheuer GmbH, Kalmecke 1, Anmeldung, 02933/789421 oder 0170/3094938

Corona Testzentrum Winterberg: Diese Schnelltestzentren gibt es

Paxis Rosa Lange, Junkerstraße 38, Mo 8-12 Uhr, 16-18 Uhr, Di 8-12 Uhr 16-18 Uhr, Mi 8-12 Uhr, Do 8-12 Uhr, 16-18 Uhr, Fr 8-12 Uhr, 16-18 Uhr, 02981/7775

Dr. Nieswand, Nuhnestraße 6, Mo-Fr10-12 Uhr, Mo, Di, Do 16-18 Uhr, am Abstrichfenster klingeln, 02981/3733

Sauerlandpraxis, Hauptstraße 16, Mo 7.30-12.30 Uhr, 14.30-18 Uhr, Di 7.30-12.30 Uhr, 14.30-18 Uhr, Mi 7.30-12.30 Uhr, Do 7.30-12.30 Uhr, 14.30-18 Uhr, Fr 7.30-12.30 Uhr, 02981-6974

Dr. Taberski, Franziskusstraße 1, Mo 8-12 Uhr, 16-18 Uhr, Di 8-12 Uhr,16-18 Uhr, Mi 8-12 Uhr, Do 8-12 Uhr, 16-18 Uhr, Fr 8-13 Uhr, 02981/2262

Dr. med. Rikardo Mihalić, Kolpingstrasse 2, Mo-Fr 16-18 Uhr, Sa 10-12 Uhr, an der Klingel der ausgeschilderten Teststelleklingeln, 02983/8229

Winterberg Touristik und Wirtschaft GmbH, Teststelle Oversum, Am Kurpark 6, Mo-Fr 8 -10 Uhr, 17-19 Uhr, Sa 12-16 Uhr, 02981/9250996

Monkey Island, Im Mühlengrund 25, Anmeldung: 02981/5519717

Dorf Alm Winterberg GmbH Co. KG, Am Waltenberg 35, Termine auf der Homepage oder 02981/9295910

Dönekes - Tagespflege und ambulanter Pflegedienst, Ruhrstraße 38a, Anmeldung, 02985/3689975

CWB Verwaltungs- und Beratungsgesellschaft UG, Standort Schützenhalle Siedlinghausen, Hochsauerlandstraße 34, Anmeldung unter Siedlinghausen@coronatestzentrum-hochsauerland.de

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Altkreis Brilon