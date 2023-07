Hier kann man im Sauerland leckere Heidelbeeren finden

Niedersfeld/Willingen. Auf den Hochheideflächen in Willingen und Niedersfeld gibt es die ersten leckeren Heidelbeeren. In diesem Jahr wird mit gutem Ertrag gerechnet.

Das feuchte Frühjahr und der sonnige Sommer machen sich bemerkbar: In den Bergheiden sind die ersten Beeren reif. Auf den größten Hochheideflächen Westdeutschlands beginnt damit die Erntezeit. Zudem freuen sich Naturliebhaber auf eine besonders prächtige Heideblüte in der ersten Augusthälfte.

Früchte direkt aus der Natur

Niederschläge im Mai sorgten für gutes Wachstum: Besonders reichlich ist in diesem Sommer der Tisch der Natur gedeckt. Nicht nur in der bekannten Hochheide, die sich vom Willinger Ettelsberg bis über die Landesgrenze nach Nordrhein-Westfalen erstreckt, dürfen sich Gäste am „Früchtekorb“ bedienen. Rund um Willingen gibt es viele weitere dieser selten gewordenen traditionellen Kulturlandschaften. Gäste sind herzlich eingeladen, sich zu bedienen und ein Körbchen voll zu pflücken.

Grund für den Früchtereichtum ist das niederschlagsreiche Frühjahr. Bis in den Mai hinein fiel der Niederschlag in der Region überdurchschnittlich. Die Pflanzen entwickelten sich prächtig. Die sonnigen Wochen im Juni und Juli taten alles Weitere hinzu, um den guten Wuchs zu unterstützen. Hin und wieder gab es Niederschläge – so liebt es die Natur.

Bergwiesen-Mahd

Die an die Heideflächen angrenzenden Bergwiesen erleben gerade ihre erste Mahd. Seit Juli dürfen die geschützten, extensiv bewirtschafteten Flächen gemäht werden. Die Gräser sind reichlich gewachsen. Das bedeutet gutes und gesundes Futter für das Vieh. Genutzt wird es unter anderem für die Schafe, die die Bergheiden beweiden. Durch das Abknabbern von Zwergsträuchern und aufkeimenden Bäumen, sorgen sie für den Erhalt der Heide. Diese karge Kost ist ihre Nahrungsgrundlage. Das frische Gras und später auch das Heu, nehmen sie gern an.

Ernte zieht sich bis in die erste Augusthälfte

Die Wetterdienste bestätigen, dass sich anders als in einigen anderen Teilen Deutschlands, über den Rothaarkamm hinweg die Niederschlagsmengen des bisherigen Jahres im „normalen“ Bereich bewegen. In den oberen Bereichen tragen die Böden hier ausreichend für die Pflanzen verfügbares Wasser. Dies kommt dem gesamten Ökosystem und damit auch den vom Naturtourismus lebenden Orten zugute. Outdoorurlauber erleben eine grüne Natur, wie sie sie lieben. Bis in die erste Augusthälfte zieht sich die Erntezeit der Heidelbeeren und Preiselbeeren. Sie geht nahtlos über in die Zeit der Heideblüte. Ab etwa Anfang August leuchtet die Heide in flammenden Farben.

Farbenprächtiges Naturschauspiel

Wanderer reisen oftmals eigens an, um sich dieses Naturschauspiel nicht entgehen zu lassen. Besenheide mag es trocken. Wenn der Sommer weiterhin sonnig bleibt, dürfen sie sich auf eine besonders farbenprächtige Heideblüte freuen. Am 13. August macht der Hochheidetag auf den Wert und die Besonderheiten der wertvollen Flächen aufmerksam. Besucher nehmen teil an naturkundlichen Führungen durch die Bergheide, erfahren bei einer Wanderung viel zur Geschichte der Heideflächen oder entspannen und lassen die Natur auf sich wirken bei geführten Waldbadetouren. Sie informieren sich am Lehrbienenstand, der „Rollenden Waldschule“ oder am Umweltbildungsmobil. Kinder basteln Wollschafe. Tipps für schöne Wander- und Radtouren entlang der Heide gibt die Tourist-Information Willingen.

Informationen unter www.willingen.de

