Hier wird an diesem Wochenende im Altkreis Brilon geimpft

Das Adventsimpfen geht weiter. In jeder Stadt des Altkreises Brilon gibt es am Samstag ein Impfangebot.

Altkreis. Auch am 3. Adventssamstag werden wieder Impf-Termine in allen Städten angeboten. Für alle gilt: Booster ab fünf Monate nach der letzten Corona-Schutzimpfung, Krankenversicherungskarte, Personalausweis oder Reisepass, Nachweise über ggf. vorherige COVID-Impfungen und – wenn vorhanden – Impfausweis mitbringen. Wer bei der Erstimpfung den Impfstoff von Johnson & Johnson erhalten hat, kann schon nach vier Wochen eine Auffrischungsimpfung bekommen.

Wie wichtig das Impfen ist, zeigen die aktuellen Corona-Zahlen: Mit Stand von Freitag, 9 Uhr, gibt es im Hochsauerlandkreis kreisweit 49 Neuinfizierte und 47 Genesene. Die 7-Tage-Inzidenz beträgt 190,7. Die Statistik weist damit 776 Infizierte, 13.022 Genesene, sowie 221 Sterbefälle in Verbindung mit einer Corona-Infektion.

Stationär werden 40 Personen im Krankenhaus behandelt, zwölf intensivmedizinisch und davon werden sieben Personen beatmet. Die Zahl aller bestätigten Fälle beträgt nun 14.019. Vom Infektionsgeschehen sind aktuell zwei Krankenhäuser, drei Pflegeeinrichtungen, fünf Einrichtungen der Eingliederungshilfe, vier soziale bzw. medizinische Einrichtungen, 45 Schulen und zwölf Kindertagesstätten betroffen.

Alle 776 infizierten Personen verteilen sich insgesamt wie folgt auf die Städte und Gemeinden: Arnsberg (216), Bestwig (21), Brilon (126), Eslohe (13), Hallenberg (9), Marsberg (101), Medebach (8), Meschede (56), Olsberg (66), Schmallenberg (69), Sundern (62) und Winterberg (29).

Und hier die uns vorliegenden Impftermine für diesen Samstag:

Brilon:

Ein offenes „Advents-Impfen“ gegen COVID-19 bietet die Gemeinschaftspraxis Annette Loos/Gregor Schmidt am Samstag, 11. Dezember, an. Geimpft wird von 9 bis 15 Uhr in den Praxisräumen in Brilon in der Gartenstraße 15. Es können alle Impfwilligen kommen, ohne Terminvereinbarung. Als Impfstoff stehen BioNTech und Moderna zur Verfügung; die Vergabe erfolgt nach den Richtlinien der Ständigen Impfkommission. Durchgeführt werden neben Auffrischungsimpfungen („Booster“) auch Erst- und Zweitimpfungen.

Marsberg

Samstag: Dres. med. Rörig, Eckermann, Glahn, Hauptstr. 30

Olsberg

Am heutigen Samstag findet wieder eine Impfaktion bei der Firma Olsberg von 10 bis 14 ohne Termin statt.

Siedlinghausen:

In der Hausärztlichen Praxis von Dr. Rikardo Mihalić werden in Siedlinghausen werden regelmäßig offene Corona-Impfsprechstunden (ohne Anmeldung und ohne Terminvergabe) angeboten. Donnerstag 16 bis 18 Uhr, Freitag 10 bis 12 Uhr, Samstag 8 bis 12 Uhr. Der gelbe Impfpass und die ausgefüllten Einverständniserklärung und Anamnesebogen sollen mitgebracht werden (Link auf www.praxis-dr-mihalic.de). Ebenfalls werden dort Covid-Schnellabstriche und PCR Testungen angeboten (auch ohne Anmeldung und ohne Termin) und zwar Montag bis Freitag 11 - 12, 17 - 18 Uhr und Samstags von 14 - 16 Uhr. Mittwochs von 14 bis 18 Uhr werden Kinder und Jugendliche von 5 -17 Jahren geimpft

Medebach, Hallenberg, Wintebrerg

Die Ärzte der Sauerlandpraxis bieten an allen Dezember-Samstagen von 9 bis 14 Uhr zusätzliche Impfungen in Hallenberg, Medebach und Winterberg an: Rathaus in Medebach 9 bis 14 Uhr, Hallenberg 9 bis 14 Uhr im Kump und Winterberg Hauptstraße.

