Highland Games in Canstein: Baumstammwerfen und Tauziehen

Sechs Damen-Clans werden in diesem Jahr in Canstein ihre Kräfte messen.

Canstein. 26 Clans messen ihre Kräfte beim Traktorziehen bis Huckepacktragen am Samstag, 24. Juni, auf dem Sportplatz in Canstein. Abends Highlander Party.

Am Steinstoßen, Hufeisenwerfen und Huckepacktragen hatten schon die schottischen Kelten im 11. Jahrhundert ihren Spaß. Highland Games bilden seit hunderten von Jahren einen Teil der schottischen Kultur. Und sie heute noch so beliebt wie denn je. Auch in Canstein. Dort laufen die Highland Games unter dem dicken Stein nach schottischem Vorbild jetzt zum 9. Mal und zieht wie magisch Clans wie Zuschauer an.

WP-Newsletter per Mail: Was ist los in Brilon, Olsberg, Marsberg, Winterberg, Medebach und Hallenberg? Holen Sie sich den Newsletter für Ihren täglichen Nachrichtenüberblick

Am Samstag, 24. Juni, ist es wieder so weit. Die Highland Games beginnen traditionell um 14 Uhr auf dem Sportplatz. Dann marschieren die Clans wieder auf, begleitet von Dudelsackspielern. Verwegene Männer und Frauen im Schottenrock treten mit ihren Clans gegeneinander an. Die sportlichen Wettkämpfe haben sie sich bei ihren schottischen Vorbildern abgeschaut: Baumstammwerfen, Tauziehen, Hufeisenwerfen oder Huckepacklaufen.

Gutes Teamspiel gefragt

Die Spiele vereinen alle Disziplinen, die ein gutes Teamspiel ausmachen: Kraft, Zusammenspiel, kommunikative Fertigkeiten und Teamgeist. Ein Riesenspaß und eine Herausforderung, selbst wenn die gegnerischen Clans mit kreativen Namen aus Freunden und Kollegen bestehen.

Teilnahmebedingungen Die teilnehmenden Clans müssen Mindestalter von 16 Jahren haben. És gibt eine Damen- und Herrenwertung. gemischte Clans laufen in der Herrenklasse. Eine Mannschaft muss aus sechs Teilnehmer/innen (fünf plus ein Ersatz) bestehen. Diese sechs dürfen während der Wettkämpfe nicht durch zusätzliche Spieler ausgetauscht werden.· Das geschlossene Auftreten des Clans im Kilt wird mit Extrapunkten belohnt. Die gesamte Veranstaltung (Parken, Spiele und musikalisches Programm) findet live, umsonst und draußen statt. Für die Heimfahrt steht für die Besucher ab ca. 22.30 Uhr ein Taxi bereit. Nach Voranmeldung beim Orga-Team gibt es für Übernachtungsgäste am Sonntagmorgen ein Frühstück im Dorfgemeinschaftshaus.

Insgesamt haben sich 26 Clan angemeldet, davon sechs Damen-Clans aus Marsberg, Brilon und sogar München. Die Herren-Clans kommen auch aus dem weiten Umkreis, von Amöneburg, Lippstadt, Ennepetal bis Bad Wünnenberg.

Lesen Sie auch: Unwetterwarnung im HSK: Warnstufe wird auf „rot“ erhöht

Bei den Highland Games in Canstein fliegen die Baumstämme wie Streichhölzer durch die Luft. Foto: Verein

Um dem Event einen authentischen Rahmen zu verleihen, sind traditionelle Kilts/Schottenröcke gern gesehen. Dudelsackmusik und Verkaufsstände sowie die ein oder andere typisch schottische feste und flüssige Köstlichkeit zu familienfreundlichen Preisen runden die Veranstaltung ab.

Die Highland Dragon Pipe Band aus Bad Lippspringe war Pfingstsonntag noch im ZDF-Fernsehgarten zu sehen, wird die mutigen Clans auch in diesem Jahr auf dem Feld mit ordentlichem Schottischen Sound begleiten.

Die Gewinner der Spiele werden im Rahmen einer Siegerehrung am Abend gewürdigt. Die ersten drei Gewinnerteams in der Damen- und Herrenwertung werden mit Pokalen ausgezeichnet. Die Dudeldüsen aus Obermarsberg bei den Damen und die McKannix aus Ennepetal bei den Herren gehen als Titelverteidiger ins Rennen.

Lesen Sie auch: Nackt gebadet: Eindringlinge brechen ins AquaOlsberg ein

Highlander Party am Abend

Nach der Siegerehrung der Clans beginnt die Highlander Party mit Live Musik der Bands. Begbies Pint steht für gepflegten Irish Pub Sound und wird zum Beginn des Abendprogramms ordentlich Feuer unter dem Kilt machen. Diese acht Bandmitglieder laden mit traditionellen Klassikern, rotzigem Irish Rock und auch dem ein oder anderen Stück aus eigener Feder zum Mitfeiern ein.

Als Haupt-Act des Abends präsentiert sich Kixx mit ihrem 80-er Rock. Von Mötley Crüe, Scorpions, Van Halen und Whitesnake, bis hin zu Guns’n Roses,Skid Row, Kiss und noch vielen weiteren 80s Rock Giganten.

Für das leibliche Wohl ist mit typisch schottischen Gerichten und weiteren kulinarischen Köstlichkeiten sorgen Mr. Mac’s Fish‘n Chips, Mac Birdies und die Scottish Field Kitchen. Für den süßen Zahn gibt es Kaffee und Kuchen, Eis und Popcorn.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Altkreis Brilon