Highspeed-Internet in Brilon: Bau für Glasfasernetz startet

Brilon. Bürger von Brilon und Meschede erhalten Postinfos zum Glasfaser-Tiefbau. Die Beratung für Anschlüsse der Deutschen Glasfaser ist weiter offen.

Seit dieser Woche rollen die Bagger in Brilon und Meschede an, um mit dem Ausbau des Glasfasernetzes zu beginnen. Nach den offiziellen Spatenstichen in beiden Städten Ende des vergangenen Jahres mussten die von Deutsche Glasfaser beauftragen Baupartner witterungsbedingt zunächst eine Winterpause einlegen. In den letzten Tagen sind die Temperaturen jedoch wieder gestiegen und ermöglichen nun die Aufnahme der Tiefbauarbeiten in Brilon und Meschede, so die Deutsche Glasfaser.

Vor Beginn der Bauarbeiten werden die Anwohnerinnen und Anwohner der jeweiligen Straße so früh wie möglich über die Arbeiten informiert. Eine entsprechende Mitteilung finden sie per Posteinwurf in ihrem Briefkasten, teilt das Unternehmen mit. Die Arbeiten finden in enger Zusammenarbeit zwischen den Stadtverwaltungen und den Baupartnern sowie Deutsche Glasfaser statt.

So geht die Deutsche Glasfaser in Brilon vor

„Um den Aufwand bei den Tiefbauarbeiten so gering wie möglich zu halten und Glasfaser schnell zu verlegen, nutzen wir moderne und effiziente Verfahren“, so Jürgen Kühn, Projektmanager von Deutsche Glasfaser. Beim Bau würden die Leerrohre zum Beispiel mithilfe von Fräsen minimalinvasiv in die Straßen eingebracht und die Glasfaser verlegt. Im Anschluss würden die Gehwege und Straßen provisorisch verschlossen, etwa mit Pflastersteinen oder Kies. So könnten im späteren Bauprozess die Leitungen beim Bau der Hausanschlüsse schnell erneut geöffnet werden. Zum Ende der Bauarbeiten würden die Gehwege und Straßen endgültig und ordnungsgemäß wiederhergestellt. Bei einer Schlussbegehung werde der Zustand all dieser Oberflächen von der Stadt geprüft.

Aktuell gibt es noch die Möglichkeit, Verträge für einen Glasfaseranschluss zu schließen. „Wir bieten Beratungsgespräche für Anwohnerinnen und Anwohner an, die sich doch noch im Zuge des Ausbaus einen Anschluss sichern möchten“, sagt Eva Thiery, Projektmanagerin Vertrieb von Deutsche Glasfaser. „Wichtig ist uns dabei zu erwähnen, dass wir immer wieder Rückmeldungen über Falschaussagen über Deutsche Glasfaser erhalten. An dieser Stelle wollen wir klarstellen, dass Deutsche Glasfaser einer der größten, finanzstärksten Netzanbieter in Deutschland ist und wir nach wie vor sowohl in Brilon als auch in Meschede das Netz ausbauen werden.“

Das Team im Servicepunkt von Deutsche Glasfaser in der Bahnhofstraße 27, 59929 Brilon steht für alle Fragen zum Bau sowie für weitere Anliegen zur Verfügung.

Alle Informationen über Deutsche Glasfaser und die buchbaren Produkte sind zudem online unter www.deutsche-glasfaser.de verfügbar

