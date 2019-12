Hilfe für Musiker aus Hallenberg, wenn’s Instrument zickt

Oh je. Nur noch zwei Wochen bis zum Weihnachtskonzert und die B-Klappe an der Querflöte klemmt. Eigene eher dilettantische Rettungsversuche bringen keine Abhilfe. Was tun? Für Musiker aus dem Raum Hallenberg, Winterberg und Medebach gibt es da Hilfe kurz hinter der westfälischen Grenze: Bei Reinhild Arnold von „TonArt“ in Battenberg. In ihrem Musik-Fachgeschäft bietet sie Reparaturen und Generalüberholungen von Holz- aber auch Blechblasinstrumenten und außerdem ein breites Sortiment an musikalischem Zubehör, Noten und Geschenkartikeln an. Darüber hinaus leitet sie eine eigene Musikschule und unterrichtet Querflöte, Blockflöte und Piano.

Reinhild Arnold stammt gebürtig aus Münster. Als Jugendliche begann sie Querflöte und Klavier zu spielen und studierte später Musik und Theologie. Seit 1991 ist sie Musikerzieherin. Vor 18 Jahren verschlug es sie durch ihre Familie nach Battenberg. Mit drei kleinen Kindern blieb erstmal nicht viel Zeit für die Musik. Doch ihre musikalischen Fähigkeiten sprachen sich herum, so dass sie bald begann, stundenweise Flötenunterricht zu geben.

Mit einer Musikschule in Battenberg fing alles an

Altkreis Brilon Kleine, feine Beratung für Musiker Das Musikgeschäft TonArt befindet sich in der Marburger Str. 42 in 35088 Battenberg und ist wie folgt geöffnet: Montag, Dienstag, Freitag und Samstag von 10 bis 12.30 Uhr, Donnerstag von 18 bis 20 Uhr. Unterrichts- oder auch Beratungsstunden finden nach persönlicher Vereinbarung unter Tel. 0160 – 205 1384 statt. Weitere Infos gibt es unter www.tonart-arnold.de.

Vor drei Jahren, als die Kinder größer waren, überlegte Reinhild Arnold: „Was passt zu mir, was mache ich gerne und was kann ich mit der Familie verbinden?“ Die Schnittmenge aus diesen Anforderungen: ganz klar die Musik. Die Nachfrage nach qualifizierten Flöten- und Klavierstunden war da; so gründete sie ihre eigene Musikschule Flöte´n Piano. Ihre Schüler sind zwischen 5 und 67 Jahren alt, vom Anfänger bis zum Fortgeschrittenen ist alles dabei.

Und weil zum Musizieren neben dem Instrument auch noch Noten und so einiges an Zubehör gehören, die das Musikerleben einfacher oder schöner machen, eröffnete Reinhild Arnold zusätzlich das Fachgeschäft „TonArt“ für Musikalien, wo es vom Flötenputzer bis zum Profi-Instrument (fast) alles gibt. Neben Querflöten und Blockflöten für alle Ansprüche führt Reinhild Arnold auch E-Pianos von Korg und Gitarren für Einsteiger. Außerdem ist sie qualifizierte Fachhändlerin für die Querflöten-Marke Azumi.

Musiker aus Hallenberg und Umgebung können Instrumente bestellen

Alle weiteren Wunsch-Instrumente können kurzfristig bestellt und unverbindlich in Ruhe ausprobiert werden. Denn jeder Mensch hat einen eigenen Ansatz, eine individuelle Lippenform und Muskulatur und eine feste Vorstellung von der Klangfarbe. Das Instrument, das zu dem einen Musiker passt, muss nicht unbedingt auch den anderen glücklich machen. Über ein Netzwerk an Händlern können zudem rund 500000 Notenausgaben aus 3000 Verlagen bestellt werden.

Zurück zu der klemmenden B-Klappe. Seit Jahren arbeitet Reinhild Arnold mit einem Holzinstrumentenbauer zusammen. Jeden Mittwoch bringt sie persönlich die Instrumente dorthin, die bei ihr abgegeben wurden. Damit für den Besitzer keine Wundertüte aus den Kosten wird, kann er vorab ein Budget festlegen und auch bestimmen, ob kleinere Schäden sofort repariert oder ggf. noch einmal Rücksprache genommen werden soll.

Zusammenarbeit mit Holz- und Blechinstrumente-Bauern

Bei Reinhild Arnold von „TonArt“ in Battenberg gibt’s Gitarren, E-Pianos und ein breites Sortiment an musikalischem Zubehör, Noten und Geschenkartikeln. Foto: Rita Maurer / WP

Für größere Maßnahmen oder Generalüberholungen wird ein Termin und ein Zeitraum vereinbart, so dass die Musiker wissen, wann sie auf ihr Instrument verzichten müssen. Dabei gibt es auch eine ehrliche Antwort, ob eine Reparatur Sinn macht oder den Wert des Instrumentes übersteigen würde. Bei Blechblasinstrumenten arbeitet Arnold mit einem Metallinstrumentenmachermeister zusammen. Noch bis Januar absolviert sie eine Fortbildung, um künftig kleinere Reparaturen an Konzertflöten auch selber ausführen zu können.

In Zeiten, wo der Online-Handel wie ein Damokles-Schwert über vielen Fachgeschäften schwebt, ist der Schritt in die Selbstständigkeit mutig. Doch Reinhild Arnold ist zuversichtlich, denn nicht zuletzt liefern ihre vielen zufriedenen Kunden den Beweis: „Eine umfassende Beratung und persönlichen Service kann das Internet nicht bieten“.

Und eine innerhalb von nur zwei Tagen reparierte Piccoloflöte samt dem guten Gefühl, sein geliebtes Instrument in zuverlässigen Händen zu wissen, das gibt’s im Netz auch nicht!