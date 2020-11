Eine Spendenaktion läuft zurzeit in Brilon Wald. Unterstützt werden soll eine Familie. Die Mutter ist an Leukämie erkrankt. Das Foto zeigt Ortsvorsteherin Ariane Drilling und Tanja Menke, Initiatorin der Hilfsaktion.

Spenden-Aktion Hilfsaktion in Brilon Wald: Mutter ist an Leukämie erkrankt

Brilon Wald. Eine Mutter aus Brilon Wald ist an Leukämie erkrankt. Es gibt keine Hoffnung mehr auf Heilung. Für die Familie ist eine Hilfsaktion gestartet.

In einer schwierigen Zeit, in der die Solidarität auch in unserer Region groß geschrieben wird, setzen Bewohner von Brilon Wald jetzt ein besonderes Zeichen für eine Familie aus dem Ort, deren Mutter schwer erkrankt ist und inzwischen keine Hoffnung auf Heilung mehr hat.

Bestellen Sie hier unseren Brilon-Newsletter! Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Niederschmetternde Nachricht

Mit einer Spendenaktion an den vier Adventswochenenden im Rahmen einer Art Mini-Weihnachtsmarkt ist nicht nur die Dorfgemeinschaft aufgerufen, die Familie von Katharina Schmidt finanziell zu unterstützen. Wir wie bereits berichteten, wird die an Leukämie erkrankte Katharina Schmidt den Kampf gegen den Krebs wohl verlieren, nachdem die Stammzellentransplantation leider nicht die erhoffte Heilung gebracht hat. Diese niederschmetternde Nachricht erreichte die 30-jährige Mutter von drei Kindern vor etwa 14 Tagen, so Tanja Menke vom Landgasthof Menke an der Korbacher Straße, die sich der Familie Schmidt nicht zuletzt wegen der Freundschaft ihrer Kinder eng verbunden fühlt.

Spenden-Aktion

Die engagierte Gastronomin weiß wovon sie spricht, da sie erst vor drei Jahren ihren Mann Hubertus durch Krebs verloren hat. Und so kann sie gut mit ihrer Nachbarsfamilie mitfühlen: „Dieser Schicksalsschlag geht mir besonders nahe“. Zumal alle auf die Stammzellentransplantation so große Hoffnungen gesetzt hatten.

Tanja Menke macht deutlich, dass die Familie gerade jetzt auf die Unterstützung der Allgemeinheit angewiesen sei - auch finanzieller Art. Schließlich sei Vater Roy vom Arbeitgeber freigestellt, damit er sich um die Kinder im Alter von 12, 10 und 8 Jahren kümmern kann, so Tanja Menke. Deshalb appelliert sie an die Solidarität der Bevölkerung nicht nur aus Briloner Wald, sondern auch im gesamten Umland, einmal auf dem kleinen Benefiz-Weihnachtsmarkt gegenüber dem Waldbahnhof vorbeizuschauen. Hier werden in ein paar kleinen Hütten Bratwurst, Pommes und Waffeln angeboten, außerdem Kaffee, Getränke und einige Weihnachtsdekorationen.

Weihnachtsbaum-Verkauf

Besonders werde dabei auf die Einhaltung der derzeit geltenden Hygieneregeln geachtet, so die Organisatoren. Diese Regeln gelten auch am kleinen Lagerfeuer, das von Weihnachtsbäumen, die auf die Käufer warten, umsäumt wird.

So kann man helfen Auf dem Mini-Weihnachtsmarkt steht eine Spendenbox bereit und ei der Sparkasse Hochsauerland soll ein Spendenkonto eingerichtet werden. Sach- und Baumspenden nimmt Tanja Menke nach Rücksprache entgegen. Informationen gibt es unter: 0160 96288176

Gerade der Weihnachtsbaumverkauf könnte den Erlös noch steigern, hofft die Brilon-Walderin. Daher richtet sie auch ihre Bitte an die Waldbauern aus dem Umland, einige Bäume zu spenden und sich bei ihr unter 016096288176 zu melden. Unter dieser Telefonnummer kann man sich auch einen Baum reservieren lassen.

Weitere Unterstützer willkommen

Tanja Menke würde sich auch über weitere Nachbarschaftshilfe aus dem Dorf bei der Organisation der Hilfsaktion sehr freuen. Mit gutem Beispiel voran gehen ihr Schwiegervater Hans Menke, der mit seinen 87 Jahren in der Küche die Vorarbeit für den Würstchenstand leistet und auch ihre Schwiegermutter.

Auch Ortsvorsteherin Ariane Drilling freut sich über das große Engagement und meinte: „Das beweist einmal mehr, dass die Dorfgemeinschaft von Brilon Wald zusammenhält“. Auch hoffe sie, dass viele Menschen die Familie Menke mit Geld- und Sachspenden unterstützen. Ihr ganz besonderes Lob gilt Tanja Menke, die mit ihrem Team unter schwierigsten Bedingungen binnen kürzester Zeit diese Aktion auf die Beine gestellt hat.

Davon können sich die Besucher auch an den nächsten drei Adventswochenenden überzeugen und die Gelegenheit nutzen, eine Familie in Not zu unterstützen.