Hitzewelle im Sauerland: Wettermodell mit massiver Prognose

Hochsauerland. Endlich Sommer im Sauerland! Bis auf ein paar Wärmegewitter bleibt es in den kommenden Tagen sonnig und warm. Dann deutet sich eine Hitzewelle an.

Endlich erreicht wieder sommerliche Luft das Sauerland! Am Freitag zeigt sich die gelbe Kugel für mehr als 10 Stunden an unserem Himmel und es bleibt es trocken. Am Samstag müssen einige Schauer und Gewitter eingeplant werden. Der Sonntag und der Start in die neue Woche werden dann mäßig warm bei einem Mix aus Sonne und Wolken. Ab Mitte der nächsten Woche deuten einige Wettermodelle tatsächlich nochmal eine Hitzeperiode an. Diese würde einhergehen mit einem kräftigen Hochdruckgebiet genau über Mitteleuropa.

Das Wetter auf dem Berg

Die ersten zehn Tage des Augusts brachten auf dem Kahlen Asten eine Durchschnittstemperatur von etwa 11 Grad. Dies ist rund 3 Grad kälter als das Mittel der vergangenen 30 Jahre, allerdings gab es in der Wettergeschichte noch ganz andere Sommerphasen. Im Jahre 1956 betrug der Durchschnitt der drei Sommermonate Juni, Juli und August gerade einmal 10,2 Grad. Eine für heutige Zeiten über eine so lange Phase eine unvorstellbare Temperatur. In den kommenden Tagen bewegen wir uns aber immer weiter von diesen Bereichen weg und kommen wieder dorthin, was für den Sauerländer Sommer der Klimaerwärmung normal geworden ist. Dabei ist der Freitag insgesamt der freundlichste Tag mit viel Sonnenschein und nur einigen weitgehend harmlosen Quellwolken. Dazu klettern die Temperaturen auch ganz oben erstmals seit Mitte Juli mal wieder über 20 Grad. Für den Samstag müssen wir allerdings erneut mit wechselhaften Bedingungen zurecht kommen. Die Luft wird schwüler und über den gesamten Tag können sich einige Schauer und Gewitter bilden. Zum Sonntag insgesamt freundlicher mit einem Mix aus Sonne und Wolken, einzelne Schauer müssen bei rund 20 Grad aber eingeplant werden. Die neue Woche startet dann ähnlich.

Das Wetter für die Medebacher Bucht und Marsberg

Selbst in der eigentlich recht trockenen Medebacher Bucht sind, die in der ersten Sommerhälfte zumindest in oberen Bodenschichten ausgetrockneten Böden, nun wieder vollständig durchfeuchtet. Vor allem die Landwirte sind froh über die nun insgesamt wieder sonnigeren und wärmeren Zeiten, so dass Arbeiten auf Feld und Wiese wieder möglich werden. Der Freitag ist dazu ein idealer Tag. Er bringt nach einigen Nebelfeldern in den Frühstunden viel Sonnenschein und nur harmlose Quellwolken. Dazu wird es am Nachmittag mit Temperaturen um oder sogar knapp über 25 Grad hochsommerlich warm. Für den Samstag sind ganz ähnliche Temperaturwerte möglich, allerdings wird es feuchter, mehr Bewölkung bildet sich und daraus entstehen einige Schauer und Gewitter. Die Luft bekommt also vorübergehend einen schwülen Charakter. Zum Sonntag wird es wieder angenehmer und mit Temperaturen um 25 Grad erneut sommerlich. Zwar sind einige Schauer im Tagesverlauf wieder möglich, sie sind aber im Vergleich zum Samstag deutlich seltener unterwegs. Zum Beginn der neuen Woche kommt der Wind weiter aus Südwest. Es ist also vergleichsweise warm. Neben Sonne und Wolken sind einzelne Schauer möglich.

Das Wetter für den Nordkreis

Rund um Olsberg und Brilon trocknet die Luft nun endlich mal deutlich ab. Die Natur hat sich in den vergangenen Wochen sichtbar erholt und freut sich nun auf die sonnigen Stunden. Den Menschen betrifft dies ohnehin. So ist der Freitagnachmittag ein idealer Zeitpunkt mal wieder das Freibad zu besuchen, denn mit etwa 24 bis 26 Grad herrschen dazu fast schon ideale Bedingungen. Die Sonne ist um diese Jahreszeit weiterhin kräftig, sie scheint über den gesamten Tag rund 10 bis 12 Stunden lang. Für den Samstag müssen wir auf der Briloner Hochfläche und entlang der Ruhr wieder einige deutliche Abstriche machen. Schon im Laufe des Vormittags bilden sich dickere Quellwolken und es entstehen einige Schauer und Gewitter, am Nachmittag ändert sich diese Situation nur wenig. In der Nacht zu Sonntag lassen die Niederschläge wieder nach, die Wolken lockern auf. In der feuchten Luft bilden sich aber häufig Nebelfelder, welche am Sonntagmorgen die ein oder andere Stunde brauchen, bis sie sich vollständig aufgelöst haben. Dann ist es insgesamt aber freundlich mit einem durchaus angenehmen Mix aus Sonne und Wolken sowie nur einzelnen Schauern. In der Nacht zum Montag fallen diese wieder in sich zusammen und die neue Woche beginnt ruhig, im Tagesverlauf muss aber wieder mit Quellbewölkung und einigen Schauern gerechnet werden.

Trend: Der Sommer bleibt erstmal ! Bis einschließlich zum Mittwoch können zwar einige Schauer fallen, die Sonne zeigt sich bei Temperaturen zwischen 20 und 25 Grad aber immer wieder wieder. In der zweiten Wochenhälfte könnte es sogar nochmals hochsommerlich warm bis heiß werden. Anschließend besteht noch einmal die Möglichkeit auf hochsommerliche Hitzeperiode. Ob dies tatsächlich eintrifft muss noch abgewartet werden.

