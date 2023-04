Hochadel der Briloner Schützen versammelt sich

Zum Auftakt der Festsaison 2023 trafen sich die amtierenden Königspaare des Stadtschützenverbandes Brilon auf Einladung von Bürgermeister Dr. Bartsch zum so genannten Majestäten-Treffen im Haus Wiesengrund in Altenbrilon.

Nach dem Schützenfest ist vor dem Schützenfest: Das weiß auch schon die 15-jährige Greta aus Rösenbeck. Das Schützenfest ist ihr Jahreshöhepunkt.

Brilon. Gut drei Wochen bevor das Trömmelchen in Thülen zum ersten Schützenfest ruft, trafen sich jetzt die amtierenden Königspaare und die Regenten Schützennachwuchses des Stadtschützenverbandes Brilonim Haus Wiesengrund in Altenbrilon zum so genannten Majestäten-Treffen.

Seit mehr als zwei Jahrzehnten ist es jetzt guter Brauch, dass der Briloner Bürgermeister kurz vor Beginn der neuen Festsaison, die Königpaare der gesamten Stadt sowie den Vorstand des Stadtschützenverbandes zur Einstimmung auf ihr Fest zu diesem Treffen einlädt. Auch in diesem Jahr waren ein Großteil der Majestäten, mit dem amtierenden Stadtkönigspaar Jörg Kristen und seiner Königin Franziska Heinen aus Scharfenberg sowie dem Stadtjungschützenkönigspaar Jan Jorewitz und Jasmin Gosmann vom Heimatverein Altenbrilon an der Spitze, der Einladung von Bürgermeister Dr. Christof Bartsch gefolgt. Ein ganz besonderer Gruß galt auch der WP-Königin Lena Ruppert und ihrem König Eric Krol vom Heimatschutzverein Brilon-Wald sowie und der Egerländer Besetzung des Oldie Sounds des Blasorchesters Brilon.

Wesentlicher Bestandteil des sozialen Wesens und Kulturgut

In einer kurzen Ansprache warf der Bürgermeister Dr. Bartsch zum Auftakt einen kurzen Rückblick auf die Anfänge der Stadt Brilon und spannte von der Hubertus-Kapelle aus der damaligen Zeit in unmittelbarer Nähe von „Haus Wiesengrund Hauses“ einen Bogen zum Schützenwesen im 21. Jahrhundert. Heute seien Schützenvereine und Bruderschaften wesentlicher Bestandteil des sozialen Wesens und Kulturgut zugleich. Ihr Beitrag zum gesellschaftlichen Miteinander spiegele sich nicht nur im Feiern von Schützenfest wieder, sondern auch im unermüdlichen Engagement zum Wohle ihrer Dörfer und Städte, eben weil sie fest mit der Heimat verwurzelt sind, so der Bürgermeister.

Der Stadtverbandsvorsitzende Tobias Tilli bedankte sich bei der Stadt Brilon für die Unterstützung und unterstrich noch einmal das gute Einvernehmen. Außerdem begrüßte er es, dass die Schützenfestsaison 2022 ohne Wenn und Aber, einschließlich des gelungenen Stadtschützenfestes in Brilon zum krönenden Abschluss, durchgezogen werden konnte. Im Ritterorden des heiligen St. Sebastianus, der ihm kurz zuvor von der EGS am Mondsee in Österreich verliehen worden war, sah er zudem eine Verpflichtung, sich auch weiterhin verstärkt den Belangen des Schützenwesens auf Stadtebene zu widmen.

Sauerländer Zeitrechnung

Greta Schudelski aus Rösenbeck, die kurz zuvor dem Bürgermeister während eines Praktikums im Rathaus über die Schulter geschaut hatte, schilderte ihre Gedanken zum Schützenfest aus Sicht einer 15-Jährigen.

Schon von klein auf sei sie mit dem Schützenwesen vertraut und wolle schon jetzt das jährliche Schützenfest nicht missen. Auch für sie gehören die Schützenmesse und der Gang zum Ehrenmal genauso zum Fest des Jahres wie das Vogelschießen.

Oder wie das Abschießen eines Hahnes, denn ein wenig Rösenbecker Lokalkolorit durfte in Gretas gelungen Vortrag nicht fehlen, zumal ihr die alte Sauerländer Zeitrechnung: „Vor dem Schützenfest oder nach dem Schützenfest“, durchaus schon jetzt vertraut ist.

Mit einem zünftigen Waidmannsheil ging man zum gemütlichen Beisammensein über, nachdem sich zuvor alle Königspaare im „Goldenen Buch“ der Stadt Brilon verewigt hatten.

