Hochsauerland: Ratssitzungen vom Sofa aus verfolgen?

Foto: Stadt Monheim am Rhein

Ist das die Zukunft? Live-Stream aus dem Rathaus der Stadt Monheim, hier ein Blick in den Technikraum. Auch im Hochsauerlandkreis läuft die Diskussion..

Medebach. Live-Streams von Ratssitzungen sollen das Interesse an Kommunalpolitik steigern und für Transparenz sorgen. Jetzt stand das Thema in Medebach an.

Vom Sofa zuhause die Sitzungen von Räten und Ausschüssen live verfolgen: In Medebach brachten die Freien Wähler (FWG) das Thema jetzt im Rat zur Sprache. Die FWG bat die Verwaltung, sich einmal in anderen Kommunen über die Erfahrung mit sogenannten Live-Streams aus Sitzungen zu befassen. Auch im Hochsauerlandkreis wird, zuletzt in Winterberg, derzeit darüber diskutiert.

Lesen Sie auch:Auto bei Unfall auf der B7 über die Leitplanke

Bürgermeister Thomas Grosche erklärte, dass er dem Thema gegenüber grundsätzlich aufgeschlossen sei und die Verwaltung sich damit bereits aktiv beschäftigt habe.

Momentan seien die Kosten für Live-Übertragungen allerdings noch sehr hoch und die Rechtslage unsicher, deshalb wolle man noch abwarten. Zudem müsse man eine Lösung finden, wenn einzelne Ratsmitglieder oder auch Gäste einer Veröffentlichung widersprächen und die Übertragung dadurch unterbrochen würde.

Auf Wiedervorlage

Ein Blick in die Nachbarkommunen: Winterberg beschäftigt sich aktuell auch mit diesen Fragen, Olsberg hat dagegen gestimmt. Der Hallenberger Rat hat Ende 2020 Live-Streams von Sitzungen vorerst abgelehnt und das Thema für Herbst 2022 erneut auf die Tagesordnung gesetzt.