HochsauerlandEnergie senkt Vertriebspreise für Strom und Gas

Strom und Gas werden für Kunden der HochsauerlandEnergie günstiger. Die Preissenkung soll noch vor Beginn der Heizperiode in Kraft treten.

Meschede/Olsberg/Bestwig. Gute Nachrichten für die Kundinnen und Kunden der HochsauerlandEnergie GmbH (HE): Das heimische Kommunalunternehmen senkt seine Vertriebspreise für Strom und Gas. Damit führt die HE bereits zum zweiten Mal in diesem Jahr eine Preissenkung durch.

Hintergrund ist die weitere Entspannung bei den Großhandelspreisen, die der HE einen günstigeren Energiebezug ermöglichen. „Diese Vorteile geben wir selbstverständlich an unsere Kundinnen und Kunden weiter“, erklärt HE-Geschäftsführer Christoph Rosenau. Das sei auch ein Beitrag, um das Fairness-Versprechen umzusetzen, mit dem die HE als kommunaler Energie-Partner für die Menschen in der Region angetreten ist.

Kunden werden per Brief über die neuen Preise informiert

In Kraft treten soll die Preissenkung für Strom und Gas noch vor Beginn der Heizperiode zum 1. Oktober. Derzeit sind die Preise, die dann gelten sollen, in der finalen Abstimmung. Bis spätestens Ende August wird die HochsauerlandEnergie ihre Kundinnen und Kunden dann per Brief über die neuen Preise informieren. Selbst zu unternehmen brauchen die Kundinnen und Kunden nichts, unterstreicht HE-Vertriebsleiter Steffe Klauke: „Die Preissenkung gilt automatisch für alle Haushaltskundinnen und -kunden der HE.“ Auch neue Kundinnen und Kunden, die dann zur HochsauerlandEnergie wechseln, können von den gesunkenen Preisen profitieren.“ Christoph Rosenau: „Bei uns stehen die Menschen in der Region im Mittelpunkt - das ist bei uns Handlungsmaxime und nicht nur ein Werbe-Slogan.“

HE rät zur Vorsicht bei Haustürgeschäften

Immer wieder erreichen das Team in den HE-Kundencentern derzeit auch Fragen besorgter Kundinnen und Kunden, an deren Haustür Energie-Hausierer verschiedenster Anbieter vermeintliche Schnäppchen-Verträge für den Strom- und Gasbezug anpreisen. Die HE rät in solchen Fällen zur Vorsicht. Denn das vermeintliche Schnäppchen kann schnell teuer werden - zum Beispiel, wenn man einen Langfrist-Vertrag abschließt, die Preisgarantie aber nur für einen kürzeren Zeitraum gilt. „Oftmals werden die Preise dann während der Laufzeit erhöht - der Kunde kommt aber nicht aus seinem Vertrag heraus“, weiß Steffen Klauke.

Energie-Lieferverträge seien grundsätzlich keine Sache für Haustürgeschäfte, empfiehlt HE-Geschäftsführer Christoph Rosenau: „Kunden sollten die Zeit haben, sich genau mit einem Vertrag auseinanderzusetzen - das ist eine Sache der Fairness.“ Weil man „Kommunikation auf Augenhöhe“ mit Kunden bevorzuge, setze die HE grundsätzlich keine Hausierer ein, die Strom- und Gaslieferverträge an der Haustür anbieten. Dies habe das heimische Kommunalunternehmen auch gar nicht nötig, unterstreicht Steffen Klauke: „Mit unseren Kundencentern in Meschede, Olsberg und Bestwig sind wir da, wo auch unsere Kunden sind - hier kann man sich qualifiziert und ohne Zeitdruck informieren.“

