Hochsauerlandkreis: Hier kommt es zu Frost am Wochenende

Ruhiges Hochdruckwetter bestimmt die Verhältnisse rund um das Wochenende. Unser Wetterexperte Julian Pape verrät, was das für die kommenden Tage im Altkreis Brilon bedeutet.

Das Wetter auf dem Berg

Mit einer traumhaften Sicht auf das Nebelmeer in den Tallagen begann der Donnerstag rund um Winterberg und den Kahlen Asten. Zudem war es kalt, meist blieben die Temperaturen im Gegensatz zu den Tallagen aber oberhalb der 0°C-Marke. In den kommenden Tagen werden sich die Werte wieder nach oben vom Gefrierpunkt aus entfernen, denn die Luftmasse wird vor allem in höheren Schichten wieder deutlich milder.

So klettern die Temperaturen nach meist zwischen 5°C und 7°C in den vergangenen Tagen schon heute auf knapp 10°C und am Samstag sogar auf bis zu 13°C. Dazu kann sich die Sonne gut durchsetzen, teils ist es sogar wolkenlos. Zum Sonntag hin wird die Lage wieder etwas wechselhafter, denn aus Süden machen sich die Ausläufer eines schwachen Tiefs auf den Weg ins Sauerland. Sie bringen dichtere Wolkenfelder mit. Zudem sind auch einzelne Regenschauer nicht ausgeschlossen, meist bleibt es aber trocken.

Zum Montag ändert sich nur wenig. Sonne und Wolken wechseln sich ab und die Niederschlagswahrscheinlichkeit ist gering. Die Temperaturen bleiben für die Jahreszeit mild.

Die Medebacher Bucht und Marsberg

Über 20°C zeigte das Thermometer rund um Marsberg noch am Montagnachmittag, am Donnerstagmorgen war es erstmals in diesem Herbst zumindest in allen Tallagen leicht frostig. Man musste also in dieser Woche zwischen T-Shirt und Mütze sehr flexibel sein.

In den kommenden Tagen wird man beide Kleidungsstücke möglicherweise weiterhin nutzen müssen, denn in den Frühstunden bleibt es entlang von Nuhne, Diemel und Orke kalt, oft leicht frostig mit der Gefahr von Reifglätte. Zudem bilden sich in den Nächten einige Nebelfelder, welche sich teils bis in den Vormittag hinein halten. Nachmittags scheint meist überall die Sonne und mit dieser wird recht mild. So sind am Samstagnachmittag meist zwischen 10°C und 14°C zu erwarten.

In der Nacht zu Sonntag wird es wolkiger und die Temperaturen sinken meist nicht mehr bis zum Gefrierpunkt. Der Tag selbst bringt einen Mix aus dichteren Wolkenfeldern und einigen freundlichen Momenten. Vielleicht kann ein kurzer Schauer über das Rothaargebirge hinweg ziehen. Ähnlich schaut es auch zum Start in die neue Woche aus, die Temperaturen bleiben dazu recht mild und erreichen meist um 13°C.

Das Wetter für den Nordkreis

Bis zum morgigen Samstag stellt sich eine für das Ruhrtal und die Briloner Hochfläche recht typische herbstliche „Sonnenwetterlage“ ein. Der Wind hat am Donnerstag auf südliche Richtungen gedreht und damit wird die Luft in der Regel soweit abgetrocknet, dass sich Nebelfelder erst gar nicht bilden können. So sind die ersten durchweg sonnigen Tage seit Ende September möglich, zudem klettern die Temperaturen wieder etwas und erreichen nachmittags mit Unterstützung des Südwindes bis zu 15°C.

In den Nächten bleibt die Chance auf leichten Frost weiterhin vorhanden und vor allem in schattigen Bereichen und nahe von Flussläufen besteht gerade in den Morgenstunden die Gefahr von Reifglätte. Auch der Sonntag wird ein meist ruhiger Spätherbsttag sein, allerdings sind einige Wolken mehr als zuletzt unterwegs. Ein Tief über Frankreich bewegt sich etwas mehr in unsere Richtung und die Luft wird ein wenig feuchter.

Ob uns damit aber auch einige Regenschauer erreichen, ist unsicher. Wenn überhaupt werden es wohl nur wenige Tropfen sein. Auch am Montag gibt es einen Mix aus Sonne und Wolken.

Der Wettertrend

Das Sauerländer Wetter bleibt auch im weiteren Verlauf der kommenden Woche ruhig. Die Temperaturen sind mit Werten um 12°C recht mild, Frostgefahr besteht nur in einigen Tallagen. Dazu ist es meist weiterhin trocken. Mehr unter www.wetter-sauerland.de.